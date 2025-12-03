Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie, alături de soț și bebelușul lor. Ce a transmis public actrița: „Te iubim”

Ilona Brezoianu a publicat o imagine emoționantă de familie, alături de o urare pentru partenerul ei de viață.

  Actualizat 03.12.2025, 09:42
Ilona și familia ei
De Sfântul Andrei, Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, a împărtășit cu urmăritorii săi o imagine tandră surprinsă în lift, în care apare alături de soțul ei, Andrei, și de bebelușul lor, venit pe lume cu doar câteva săptămâni în urmă.

Ilona Brezoianu, imagine emoționantă de familie

Chipul micuțului rămâne discret ascuns, însă atmosfera caldă din fotografie spune totul despre emoția și împlinirea celor doi proaspeți părinți.

Zâmbetele lor largi trădează bucuria acestei noi etape, iar Ilona l-a sărbătorit pe soțul ei cu un mesaj simplu și plin de afecțiune: „La mulți ani! Te iubim.” 

Ziua onomastică a lui Andrei a fost marcată prin momente de liniște în familie, cu o ieșire scurtă care a întărit și mai mult sentimentul lor de unitate.

Artista a devenit mamă pe 18 noiembrie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. De atunci, Ilona și Andrei împărtășesc cu discreție imagini și frânturi din noua lor viață, de la scene liniștite din casă până la micile provocări ale rutinei. Deși recunoaște că oboseala își face simțită prezența, Ilona a povestit la Super Neatza de Weekend că are un sprijin neprețuit în Andrei:

„E bine, e foarte bine. El (n.r. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent', a mărturisit actrița, vizibil încântată de rolul de mămică. Recuperarea după naștere decurge rapid, iar dorul de platou pare să o motiveze și mai mult: Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată.”

Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

Ilona Brezoianu a vorbit într-un interviu acordat recent despre cum s-au desfășurat primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei.

„E bine, e foarte bine. El (n.red. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent.”, a spus Ilona Brezoianu, citată de Spynews.ro.

Ilona Brezoianu a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul ei, fotografii surprinse chiar în sala de naștere.

Am făcut livrarea astăzi… Un pachețel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lu @ril_andrei. A fost divin, mă simt bine și mă bucur tare mult că am ales locul asta pentru cel mai fain moment din viața mea. Te iub @ril_andrei”, a scris actrița în descrierea fotografiilor.

Ilona Brezoianu și soțul ei au realizat o ședință foto superbă înainte de a deveni părinți, imagini pe care le-au postat pe rețelele de socializare. Cu doar două luni înainte ca actrița să aducă pe lume primul copil, cei doi au realizat câteva imagini emoționante, care să rămână mărturie pentru momentele speciale pe care le trăiesc.

„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze dastea… Da după m-am răzgândit că pân la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burta și cu soțu. (…) Vă mulțumesc pentru amintirile astea și mai ales lu @ril_andrei care nu e fan poze dar nebun cum e a zis hai să facem că e taree! Asta a ieșit și sunt foarte happy! Mai am dar vă dau pe rând ca să nu vă dau șoc! #7monthspregnant #happy”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

Elena Vîșcu, fosta soție a lui CRBL, confesiuni despre viața ei amoroasă după despărțirea de artist: „Înainte, o femeie după divorț era ceva ca sfârșitul lumii, acum…'

Foto: Instagram

Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Adela Popescu alături de cei trei copii: "Nu am mai putut aștepta"
People

Adela Popescu și cei trei băieți ai ei au împodobit împreună bradul de Crăciun.

Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
Simona Halep, criticată dur pe internet după ce s-a aflat ce prețuri există la hotelul sportivei pentru pachetele de Revelion: "La banii ăștia petrec în Elveția"
People

Simona Halep atrage atenția și în afaceri, nu doar pe terenul de tenis. Hotelul său din Poiana Brașov, cu facilități de lux, a stârnit reacții intense după ce s-au făcut publice prețurile pentru sejurul de Revelion.

Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
Ellie Goulding este însărcinată cu al doilea copil. Artista, apariție surpriză pe covorul roșu
People

Ellie Goulding a avut o apariție inedită pe covorul roșu, dezvăluindu-și cea de-a doua sarcină.

