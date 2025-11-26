Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei. Cum l-a fotografiat pe micuț: „Nu există ceva mai frumos”

Actrița a dezvăluit în ultimele zile mai multe imagini cu băiețelul ei.

Băiețelul Ilonei Brezoianu (1)
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Lucian Alexandru, trăiesc o poveste de dragoste discretă. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024 în cadrul unei ceremonii intime și deosebite. Evenimentul, înconjurat de prieteni și familie, a fost plin de emoție și bucurie.

Ilona Brezoianu a dezvăluit noi imagini adorabile cu băiețelul ei

În urmă cu o săptămână, actrița și partenerul ei de viață au devenit părinți. Ilona Brezoianu a devenit mamă pentru prima dată, marți, 18 noiembrie, la ora 12:25! Jurata de la „Te cunosc de undeva” a născut prin cezariană un băiețel perfect sănătos, de nota 10. Mai mult, soțul actriței a intrat alături de soția sa în sala de naștere.

Deși este o prezență rezervată pe rețelele de socializare, actrița a dezvăluit în ultimele zile mai multe imagini cu băiețelul ei.

Ilona Brezoianu a postat o imagine adorabilă în care bebelușul ei apare dormind alături de tatăl lui, moment pe care l-a împărtășit cu urmăritorii ei de pe social media.

„Nu există ceva mai frumos”, a scris Ilona Brezoianu.

Actrița a mai dezvăluit că a fost la plimbare cu băiețelul ei, descriind momentul în stilul ei caracteristic.

„Ia că am scos franzela afară. Îi place în căruț”, a scris actrița.

Ilona Brezoianu, primele nopți acasă cu bebelușul ei

Ilona Brezoianu a vorbit într-un interviu acordat recent despre cum s-au desfășurat primele nopți petrecute acasă cu bebelușul ei.

„E bine, e foarte bine. El (n.red. bebelușul) doarme cel mai mult. Andrei doarme cel mai puțin. E foarte prezent.”, a spus Ilona Brezoianu, citată de Spynews.ro.

Actrița a mărturisit că intenționează să revină destul de curând la activitățile sale obișnuite și la rolul pe care îl are în cadrul emisiunilor de la Antena 1.

„Eu cred că o să fie mai devreme decât te aștepți. Nu am nevoie de nimic, sunt foarte bine. Mă mișc bine și v-am zis, vă vizitez cât de curând. Stai să pot să merg bine măcar, că acum sunt puțin cocoșată”, a spus Ilona Brezoianu la „Neatza”.

Ilona Brezoianu a dezvăluit și primele imagini cu băiețelul ei, fotografii surprinse chiar în sala de naștere.

Am făcut livrarea astăzi… Un pachețel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lu’ @ril_andrei. A fost divin, mă simt bine și mă bucur tare mult că am ales locul asta pentru cel mai fain moment din viața mea. Te iub @ril_andrei”, a scris actrița în descrierea fotografiilor.

Ilona Brezoianu și soțul ei, ședință foto superbă înainte de a deveni părinți

Ilona Brezoianu și soțul ei au realizat o ședință foto superbă înainte de a deveni părinți, imagini pe care le-au postat pe rețelele de socializare. Cu doar două luni înainte ca actrița să aducă pe lume primul copil, cei doi au realizat câteva imagini emoționante, care să rămână mărturie pentru momentele speciale pe care le trăiesc.

„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze d’astea… Da după m-am răzgândit că pân la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burta și cu soțu’. (…) Vă mulțumesc pentru amintirile astea și mai ales lu’ @ril_andrei care nu e fan poze dar nebun cum e a zis hai să facem că e taree! Asta a ieșit și sunt foarte happy! Mai am dar vă dau pe rând ca să nu vă dau șoc! #7monthspregnant #happy”, a scris actrița în descrierea imaginilor.

Ilona Brezoianu, declarații sincere despre rolul de mamă

Recent, Ilona Brezoianu a făcut o serie de confesiuni sincere referitoare la această perioadă prin care trece acum. Actrița este însărcinată cu primul ei copil și este entuziasmată de această etapă a vieții. 

„Nu s-a schimbat nimic la mine. O să intru deja în luna a șasea și mă simt foarte bine. Am avut un prim trimestru ceva mai ciudățel, dar acum sunt foarte bine. Mă simt bine, totul e ok. (…) E o perioadă foarte frumoasă”, a spus Ilona Brezoianu pentru Știrile Antena Stars, citată de spynews.ro.

Ilona Brezoianu este conștientă de faptul că viața ei se va schimba după venirea pe lume a copilului, dar nu are emoții pentru că îl va avea alături pe soțul ei, care este încântat că va deveni tată. De asemenea, și părinții ei o vor ajuta. 

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
