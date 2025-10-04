Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello

Show-ul a fost construit ca o reafirmare a identității brand-ului și ca o reinterpretare a codurilor care l-au definit în ultimele sezoane. În cadrul unui spectacol desfășurat sub turnul Eiffel, cu aranjamente de hortensii albe în formă de logo YSL și atmosfera impregnată cu parfumul Opium, Vaccarello a creat un cadru memorabil care a pus în valoare hainele.

Pentru acest sezon, designer-ul a renunțat aproape complet la negru și a ales o paletă mai luminoasă, cu tonuri de burgundy, galben, albastru cerulean, maro și nuanțe de ocru. Siluetele au combinat croiuri precise cu materiale fluide: umeri bine conturați, jachete sculpturale și trench-coats aerate au alternat cu rochii transparente și țesături vaporase, într-un echilibru atent între forță și lejeritate.

Detaliile au fost dozate cu finețe. Inserțiile metalice, accentele lucioase și texturile contrastante au fost folosite discret, ca un semnal vizual subtil, nu ca elemente dominante. Încălțămintea și gențile au completat colecția cu linii simple și rafinate, întărind ideea de lux curat, fără ostentație.

Vaccarello a explicat că s-a inspirat atât din arhivele Saint Laurent, cât și din referințe personale, evocând un mix între Saint Laurent din anii ’70 și libertatea Fire Island din anii ’80. „E în natura mea să fiu atras de ceea ce este efemer”, a spus designer-ul, o afirmație care se reflectă în alegerea materialelor translucide și în balansul dintre structură și fragilitate.

Printre invitați s-au aflat nume importante precum Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Madonna, Kate Moss și Lila Moss, alături de Charli XCX, confirmând statutul show-ului ca unul dintre cele mai urmărite ale sezonului. Prezența acestora a subliniat nu doar atractivitatea Saint Laurent pentru publicul global, ci și relevanța sa constantă pentru cultura pop și scena contemporană.

Criticii au remarcat coerența direcției și maturitatea colecției. SS26 a fost privită ca un pas conștient către o estetică mai deschisă și mai actuală, care reușește să păstreze moștenirea Saint Laurent, dar și să o reinterpreteze printr-o sensibilitate contemporană. Este o etapă care arată că brand-ul poate rămâne fidel propriei identități și, în același timp, relevant pentru generațiile care vin.

Foto: Profimedia

