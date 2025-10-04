Saint Laurent SS26: eleganță reînnoită sub semnătura Vaccarello

La Paris Fashion Week, Anthony Vaccarello a prezentat o colecție Saint Laurent primăvară-vară 2026 care păstrează spiritul casei, dar îl deschide către o estetică mai luminoasă și mai actuală.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Saint Laurent SS26 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 12

Show-ul a fost construit ca o reafirmare a identității brand-ului și ca o reinterpretare a codurilor care l-au definit în ultimele sezoane. În cadrul unui spectacol desfășurat sub turnul Eiffel, cu aranjamente de hortensii albe în formă de logo YSL și atmosfera impregnată cu parfumul Opium, Vaccarello a creat un cadru memorabil care a pus în valoare hainele.

Pentru acest sezon, designer-ul a renunțat aproape complet la negru și a ales o paletă mai luminoasă, cu tonuri de burgundy, galben, albastru cerulean, maro și nuanțe de ocru. Siluetele au combinat croiuri precise cu materiale fluide: umeri bine conturați, jachete sculpturale și trench-coats aerate au alternat cu rochii transparente și țesături vaporase, într-un echilibru atent între forță și lejeritate.

Detaliile au fost dozate cu finețe. Inserțiile metalice, accentele lucioase și texturile contrastante au fost folosite discret, ca un semnal vizual subtil, nu ca elemente dominante. Încălțămintea și gențile au completat colecția cu linii simple și rafinate, întărind ideea de lux curat, fără ostentație.

Vaccarello a explicat că s-a inspirat atât din arhivele Saint Laurent, cât și din referințe personale, evocând un mix între Saint Laurent din anii ’70 și libertatea Fire Island din anii ’80. „E în natura mea să fiu atras de ceea ce este efemer”, a spus designer-ul, o afirmație care se reflectă în alegerea materialelor translucide și în balansul dintre structură și fragilitate.

Printre invitați s-au aflat nume importante precum Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Madonna, Kate Moss și Lila Moss, alături de Charli XCX, confirmând statutul show-ului ca unul dintre cele mai urmărite ale sezonului. Prezența acestora a subliniat nu doar atractivitatea Saint Laurent pentru publicul global, ci și relevanța sa constantă pentru cultura pop și scena contemporană.

Criticii au remarcat coerența direcției și maturitatea colecției. SS26 a fost privită ca un pas conștient către o estetică mai deschisă și mai actuală, care reușește să păstreze moștenirea Saint Laurent, dar și să o reinterpreteze printr-o sensibilitate contemporană. Este o etapă care arată că brand-ul poate rămâne fidel propriei identități și, în același timp, relevant pentru generațiile care vin.

Citește și: Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon

Foto: Profimedia

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Fashion
Maddy Evans, directoarea Marks & Spencer Woman, despre piesele care vor rezista testul timpului!
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Fashion
Ce să porți la o întâlnire cu prietenii pentru a avea un look memorabil
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Fashion
Roșu aprins, culoarea care nu trebuie să îți lipsească din garderobă în acest sezon
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Fashion
Moda, arhitectura și regulile lui Vitruviu
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Fashion
Barbiecore sau Wednesday-goth – două trenduri, aceeași generație
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Fashion
Prada, în mijlocul unei controverse. Brand-ul lansează pantofi care seamănă cu opincile românești și alte modele făcute de un designer român
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 4 – 10 octombrie 2025. Luna Plină în Berbec. Mercur va intra în zodia Scorpionului
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cum au fost surprinși Andreea Bălan și George Burcea. S-au împăcat de dragul fetițelor, la 5 ani de la divorțul tumultuos
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Nora lui Gheorghe Hagi a investit o mică avere în ținută
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
S-a ales praful de prietenia lor! „Turba, înjura, avea un comportament care mă aducea pe mine într-o stare de isterie”. Serghei Mizil o desființează pe Mara Bănică! „M-a terorizat”. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei la Asia Express
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
Divorțul anului 2025. Toată lumea mondenă vuiește! S-au despărțit în cel mai mare secret, după 28 de ani de mariaj. Au vândut deja și casa!
catine.ro
Sean Diddy Combs a fost condamnat la 4 ani de închisoare. A fost emis verdictul oficial
Sean Diddy Combs a fost condamnat la 4 ani de închisoare. A fost emis verdictul oficial
Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025. Berbecii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025. Berbecii caută adevărul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne ascunse că ești stresată, potrivit specialiștilor. La ce trebuie să fii atentă
Semne ascunse că ești stresată, potrivit specialiștilor. La ce trebuie să fii atentă
Sfaturi utile dacă ai peste 60 de ani. Cum să faci sport și să-ți menții forța musculară
Sfaturi utile dacă ai peste 60 de ani. Cum să faci sport și să-ți menții forța musculară
Mai multe din fashion
Tendințe modă: Noile drapaje
Tendințe modă: Noile drapaje
Fashion

Află cum interpretează designerii trend-ul momentului. Domnica Mărgescu te ține la curent.

+ Mai multe
Pet fashion: când animalele de companie definesc stilul
Pet fashion: când animalele de companie definesc stilul
Fashion

De pe podiumurile de modă și paginile de Instagram, pet fashion face parte din spectacolul stilului desfășurat online. Cu ținute complete, de la hăinuțe până la accesorii, promovate ca adevărate vedete, animalele de companie nu mai sunt doar prieteni loiali, ci au căpătat propriul rol într-o industrie de milioane.

+ Mai multe
Tendințe modă: Violet vs baby blue
Tendințe modă: Violet vs baby blue
Fashion

La prima vedere sunt nuanțe asemănătoare, însă dacă le analizezi cu atenție ele emană un aer diferit. Tu pe care o preferi?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC