Charli XCX și George Daniel s-au căsătorit. Ce rochie de mireasă a ales artista

Charli XCX și George Daniel s-au căsătorit după trei ani de relație. Cântăreața și toboșarul formației The 1975 au fost văzuți pe 19 iulie în fața primăriei din Hackney, estul Londrei. Cei doi au avut parte de o ceremonie intimă la care au participat aproximativ 20 de persoane.

Charli XCX și George Daniel s-au căsătorit

Charli XCX și George Daniel s-au căsătorit în secret în Londra. Printre persoanele invitate la ceremonia restrânsă s-au numărat părinții artistei și colegii de trupă ai lui George Daniel, cu excepția lui Matty Healy, care era în Los Angeles pentru o proiecție a filmului I Know What You Did Last Summer, în care joacă logodnica lui, Gabbriette Bechtel.

Pentru această ceremonie intimă, Charli XCX a ales o rochie de mireasă mini stil corset Nova Cora de la Vivienne Westwood, cu umerii goi și decolteu în formă de inimă în valoare de 3.300 de lire sterline. Cântăreața a completat ținuta cu un voal simplu și o pereche de pantofi albi cu toc Jimmy Choo. A avut părul coafat lejer și a mai ținut în mână un buchet cu flori albe. George Daniel a optat pentru o cămașă deschisă la culoare alături de un costum negru.

Fall in love again and again! Charli xcx and George Daniel getting married in London. pic.twitter.com/5z99iIMGHN — Info Charli XCX (@infocharlixcx) July 20, 2025

Conform Daily Mail, după nuntă, Charli XCX și George Daniel s-au dus către restaurantul italian Dalla, acolo unde au servit masa în aer liber, înainte de a petrece alături de invitați la barul Ellie’s din Dalston.

Charli XCX și George Daniel s-au cunoscut în 2021, în timp ce lucrau la piesa Spinning. Primele zvonuri conform cărora ar forma un cuplu au apărut în martie 2022, când au fost văzuți ținându-se de mână în timp ce se plimbau prin New York. Toboșarul se afla în oraș la momentul respectiv pentru a o susține pe Charli XCX, care își făcea debutul în emisiunea „Saturday Night Live.”

În luna iunie a aceluiași an, Page Six a obținut în exclusivitate imagini cu cei doi în timp ce se aflau în Italia. Charli XCX și George Daniel s-au bucurat atunci de o vacanță pe coasta Amalfi și nu s-au sfiit să își arate dragostea. Cei doi au fost fotografiați îmbrățișându-se și sărutându-se pasional. În luna noiembrie a anului 2023, Charli XCX și George Daniel și-au anunțat fanii că s-au logodit.

Charli XCX, declarații despre nuntă

În cadrul unui interviu pentru Harper’s Bazaar, Charli XCX a vorbit despre felul în care dorește să arate nunta ei.

„Amândoi suntem foarte relaxați și vrem doar să dăm o petrecere. Niciunul dintre noi nu este deosebit de formal în ceea ce privește căsătoria și nici nu ne pasă de formalitățile ceremoniei sau orice altceva. Vrem doar să fim împreună pentru totdeauna și să dăm o petrecere cu prietenii noștri.”

Charli XCX, al cărei nume real este Charlotte Emma Aitchison, este o cântăreață, compozitoare și actriță din Marea Britanie. Charli și-a început cariera muzicală postând videoclipuri pe contul ei de MySpace. În 2013 a lansat primul album, însă cariera ei a luat cu adevărat avânt un an mai târziu, odată cu piesa Fancy, pe care a realizat-o în colaborare cu Iggy Azalea. Potrivit The Sun US, melodia a devenit unul dintre cel mai bine vândute single-uri ale anului și a obținut două nominalizări la premiile Grammy.

În 2024, Charli XCX și-a lansat cel de-al șaselea album de studio, Brat, care a devenit în scurt timp un adevărat fenomen global datorită pieselor cu ritmuri vibrante cu care a rezonat publicul.

Citește și:

Noul inel de logodnă al lui Lauren Sánchez, în valoare de până la 5 milioane de dolari, stârnește controverse în mediul online

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro