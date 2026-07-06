Ana Bodea a împlinit 26 de ani. Ce urare impresionantă i-a făcut partenerul ei, Valentin Butnaru: „Cel mai bun și luminos suflet”

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Ana Bodea și Valentin Butnaru formează un cuplu de aproximativ trei ani și sunt colegi în același trust de televiziune. El este prezentatorul știrilor Observator, iar ea a jucat rolul principal în serialul „Lia – Soția soțului meu.” Pe lângă relația lor amoroasă, cei doi formează o echipă pe cinste și în plan profesional, concentrându-și atenția pe afacerea lor, și anume o școală de balet și de televiziune.

Ce mesaj a transmis Valentin Butnaru cu ocazia zilei de naștere a partenerei sale

Ana Bodea a împlinit 26 de ani, partenerul acesteia, Valentin Butnaru, a ținut să îi transmită un mesaj special iubitei sale. Acesta a imagine specială de cuplu, făcându-i partenerei sale și o impresionantă declarație de dragoste.

„Se spune că, la naștere, se produce o scânteie de o fracțiune de secundă în momentul în care sufletul își alege o nouă gazdă, care să îi permită să evolueze frumos într-un nou ciclu al vieții și care să îl ajute să navigheze cu măiestrie învolburarea cotidiană.

Ei bine, la tine, scânteia a luminat incomprehensibil de puternic și nu te-a părăsit niciodată! Tu EȘTI scânteia care ne animă pe toți, ne face să vibrăm și ai cel mai bun și luminos suflet!

LA MULȚI ANI, IUBITA MEA!!”, a scris prezentatorul.

Ana Bodea, despre experiența de a juca în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, în Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, mai joacă Lisa Loven, Lisa Carlehed, Ana Bodea, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

În 2024, Ana Bodea s-a înscris în programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România. Actrița a participat la un workshop și, deși nu se aștepta să ia casting-ul, iată că acest lucru s-a întâmplat și așa a ajuns să lucreze alături de Cristian Mungiu. Ana Bodea se simte recunoscătoare pentru această șansă și simte că a învățat foarte multe de la regizor. În film, actrița joacă rolul unei reportere de televiziune pe nume Amalia. Actrița a povestit recent că experiența de a lucra alături de Cristian Mungiu a venit cu o mulțime de presiuni, având în vedere cariera și realizările regizorului.

„Evident, am avut foarte mari emoții! Am simțit o presiune, dar a fost o presiune pe care eu singură am pus-o pe mine. Dacă m-ar fi întrebat cineva – și nu mă refer doar la România, ci la nivel mondial – cu ce regizor mi-aș dori cel mai mult să lucrez, Cristian Mungiu ar fi fost, fără doar și poate, primul pe lista mea”, a spus Ana Bodea pentru Libertatea.

De asemenea, Ana Bodea a mai spus că atmosfera prietenoasă de pe platoul de filmare i-a dat încredere, ceea ce a ajutat-o pe tot parcursul lucrului la acest proiect.

„Deși aveam mari emoții, el și întreaga lui echipă au fost extrem de calmi și de drăguți cu toată lumea. M-am liniștit foarte tare în momentul în care am ajuns pe set și am început efectiv lucrul. Sunt niște oameni cu un suflet foarte frumos, care iubesc cu adevărat ceea ce fac. Ăsta este un lucru rar, dar se simte imediat. Toată echipa de acolo m-a molipsit cu iubirea față de cinematografie.”

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Foto: Instagram

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