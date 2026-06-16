Scrisoarea emoționantă transmisă de Simona Halep după ce s-a retras din tenis. Mesajul care a impresionat o lume întreagă: „Muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire”

Simona Halep a transmis un mesaj extrem de emoționant pe rețelele de socializare, sub forma unei scrisori.

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  de  Andreea Ilie
Simona Halep
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Simona Halep s-a retras oficial din tenis, sâmbătă seară, la Cluj-Napoca, în cadrul unui eveniment organizat la Sports Festival. Fosta lideră mondială, în vârstă de 34 de ani, a fost celebrată de mii de fani și de unele dintre cele mai mari nume ale sportului românesc: Nadia Comăneci, Gheorghe Hagi și Ilie Năstase.

Simona Halep, scrisoare emoționantă transmisă fanilor cu ocazia retragerii din tenis

Evenimentul organizat la Cluj a marcat închiderea oficială a carierei sportive a Simonei Halep, la mai bine de un an după ce fostul lider WTA și-a anunțat retragerea, tot la Cluj, în februarie 2025. În cadrul meciului demonstrativ, Simona Halep a intrat pe teren alături de Andrei Pavel, Gael Monfils și Elina Svitolina.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost intrarea pe teren a lui Stere Halep, tatăl Simonei. A jucat câteva schimburi alături de fiica lui și a reușit chiar să câștige un punct.

Ulterior, Simona Halep a transmis un mesaj extrem de emoționant pe rețelele de socializare, sub forma unei scrisori, pe care a semnat-o simplu: „Dincolo de tenis, rămâne omul Simona”.

„Dragii mei,
Sâmbătă am trăit unul dintre cele mai intense și emoționante momente din viața mea: Evenimentul Oficial de Retragere din Tenis. A fost mai mult decât o ceremonie. A fost închiderea unui capitol care a însemnat toată viața mea de până acum. Un drum început cu un vis și continuat cu multă muncă, sacrificii, lacrimi, speranță și iubire pentru acest sport.
Tenisul m-a format. M-a ridicat, m-a pus la încercare, m-a făcut puternică. Mi-a oferit cele mai frumoase trăiri și cele mai grele lecții, pe care le voi purta cu mine mereu. Pentru tot ce am trăit pe teren si dincolo de el, sunt profund recunoscătoare.
În spatele trofeelor, rezultatelor si momentelor pe care le-am împărțit cu voi, a existat mereu si omul Simona. Un om care a simțit, care a suferit, care s-a bucurat, care a căzut si s-a ridicat de multe ori”.

Fosta jucătoare de tenis a vorbit și despre sacrificiile care au venit la pachet cu cariera și anii pe care i-a dedicat competițiilor sportive.

„Astăzi, poate pentru prima dată, simt că vreau pur si simplu să respir. Să trăiesc. Să descopăr cine sunt dincolo de sport, dincolo de competiție, dincolo de tot ceea ce lumea a cunoscut despre mine. Au fost ani în care viața mea a fost privită, analizată și comentată din multe unghiuri.
Știu ca asta a făcut parte din drumul meu și am acceptat-o, cu tot ce a venit la pachet. Dar odată cu încheierea acestui capitol, simt și nevoia firească de a păși spre ceea ce urmează cu mai multă liniște, cu mai mult intimitate si cu libertatea de a-mi trăi alegerile în felul meu”.

Simona Halep a ținut să precizeze că de acum se va concentra mai mult pe familie și pe dorința de a-și trăi viața în liniște.

„Nu pentru că vreau să mă îndepărtez de oameni, ci pentru că simt că a venit timpul să mă apropii mai mult de mine. Voi rămâne mereu aceeași: cu valorile, disciplina și responsabilitatea pe care sportul mi le-a oferit și pe care le voi purta cu mine toată viața.
De acum, începe pentru mine o altă etapă. Una mai liniștită, mai personală, mai aproape de ceea ce sunt dincolo de performanță. O etapă în care îmi doresc să mă bucur de lucrurile simple, de oamenii dragi, de alegerile mele și de libertatea de a-mi trai viața in felul meu”, și-a încheiat ea mesajul.

 
 
 
 
 
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Simona Halep, apariție elegantă la petrecerea organizată după meciul de retragere

După evenimentul care a marcat retragerea oficială din tenis a Simonei Halep, jucătoarea de tenis a organizat o petrecere dedicată acestui moment special.

Fosta lideră mondială a ales pentru această ocazie o rochie elegantă, lungă, din satin crem, cu care a atras atenția tuturor. Ținuta superbă a fost completată de un machiaj discret și de o coafură cu bucle lejere, realizate de profesioniști.

Rochia pe care a purtat-o Simona Halep la petrecere este modelul Galvan London Pandora și are un preț de aproximativ 1.500 de euro, scrie Libertatea.

Simona Halep are un nou partener?

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fost surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

Simona Halep a petrecut recent o mini vacanță de vis în Mykonos, ea chiar dezvăluind pe rețelele de socializare cadre din escapada de weekend.

Însă, se pare că fosta jucătoare de tenis nu a fost singură în vacanță, așa cum se poate observa din imaginile surprinse de paparazzi. În fotografii, aceasta apare alături de presupului ei nou partener, Dorin Mateiu.

Cei doi poartă ținute asortate și apar la plimbare pe malul mării. Mai mult, omul de afaceri a fost surprins în timp ce o fotografia pe Simona, pe plaja restaurantului Spilia din Mykonos.

Poți vedea imaginile AICI!

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Foto: Arhiva ELLE, Facebook Simona Halep

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