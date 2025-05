În ce țară s-a mutat Simona Halep după ce s-a retras din tenis: „Mai vine din când în când, mai vede părinții…”

La începutul lunii februarie, Simona Halep a făcut publică decizia de a se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca.

După anunțul că se retrage din tenis, Simona Halep își împarte timpul între România și Emiratele Arabe Unite, mai exact în Dubai.

Pe Simona Halep o leagă multe amintiri frumoase de Dubai, iar orașul i-a purtat noroc în carieră. De două ori a reușit să câștige turneul WTA (n.red. – în 2015, respectiv 2020) și tot acolo s-a antrenat o perioadă după suspendarea primită în cazul de dopaj.

Dumitru Dragomir este cel care a dezvăluit faptul că Simona Halep s-a mutat în Dubai, lăudând-o pentru alegerea făcută.

„S-a mai dus și Halep. S-a mai dus și Halepa. S-a mutat în Dubai. Mulți s-au mutat. La averea ei, în Dubai trebuie să trăiască, ce să mai. Deci e viața ei în Dubai. ‘Și mai vine din când în când, mai vede părinții’ și aia e? Da, sigur că da. Eu am câțiva prieteni multi-milionari care sunt în Dubai și trag de mine să mă duc și eu. Le-am zis: ‘Băi, oameni buni, mai am câteva zile și intru în 80 de ani. Sunteți nebuni?'”, a declarat Dumitru Dragomir.

În Dubai, Simona trăiește într-un apartament pe care l-a achiziționat cu peste 1.000.000 de euro și care se află într-un zgârie-nori din cel mai luxos complex rezidențial.

„Sunt și în România, sunt și la Dubai. A început să-mi placă foarte mult în Dubai, deoarece condițiile pentru antrenament sunt cele mai bune. Vremea este extraordinară pe timpul iernii și sinceră să fiu, după atâția ani în care am răbdat frigul din România la alergări, în cantonamente, acum mi-am dat seama că este mult mai bine să te antrenezi la căldură. Am și îmbătrânit și, da, îmi face plăcere să fiu la Dubai, pentru că e o atmosferă relaxată și pot să trăiesc bine. Bineînțeles că în România vin de câte ori pot, mi-e drag, pentru că România rămâne acasă”, a declarat aceasta la DigiSport.

De altfel, sportiva a petrecut de 1 mai în Dubai într-un resort de 5 stele. „Casa Amor” este o destinație pe o plajă privată, care are și un restaurant cu „inspirație boemă, ce îmbină gastronomia, divertismentul și arta la doar câțiva pași de mare”, după cum se arată chiar pe site-ul locației.

În cadrul unui interviu acordat publicației treizecizero.ro, Simona Halep a făcut mărturisiri despre ceea ce își propune să facă după retragerea din tenis. Sportiva a recunoscut că nu și-a creionat încă un plan concret, iar pentru moment, cel puțin, își dorește să își acorde propriei persoane o atenție mult mai mare.

De asemenea, Simona Halep a vorbit deschis și despre dorința de a deveni mamă.

„Îmi doresc să fiu o mamă. O mamă bună, ca mama mea. Îmi doresc să am copii, când va fi norocul. Dar îmi doresc să fiu normală. Pentru că 30 de ani ăștia, de când joc, am fost o sportivă de performanță, n-am fost un om normal. Și acum a venit momentul să descoperim și alte lucruri.”

Întrebată ce le-ar spune copiilor dacă ar fi să îi convingă să facă sport, Simona Halep a oferit mai multe aspecte care i-ar putea motiva. Sportiva a mai recunoscut faptul că pe tot parcursul carierei, au existat momente în care a fost critică la adresa ei, însă, după ce a apelat la terapie, a devenit mai blândă cu ea.

„Pentru că îi ajută să fie împliniți. Pentru că poți să faci ceva în viață. Mi se pare important să faci ceva. Copiii trebuie să înțeleagă că, pentru a ajunge sus, trebuie să dai totul. Trebuie să fie dispuși să dea totul. Și când faci asta, ai o satisfacție seara când te culci; te gândești, azi am făcut tot ce am putut. Și atât am putut. Trebuie să fii și împăcat cu tine, și mulțumit cu tine. Eu m-am criticat atât de mult de-a lungul carierei, m-am criticat și pe teren, și în afara lui. Lucrând cu psihologi, făcând terapie, am învățat să mă accept așa cum sunt și asta m-a ajutat foarte mult. Îl întrebam pe tata – de ce am emoții atât de mari, pentru că, din cauza lor poate, că nu fac tot ce aș putea să fac în momentul respectiv. Și a zis că dacă ai emoții, înseamnă că trăiești. Nu le mai opri, lasă-le. Și am înțeles că trebuie să le las și să mă bucur de ele. Și m-au ajutat.”