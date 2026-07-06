Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka, pe fondul divorțului: „I-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine”

Cabral a povestit pe rețelele de socializare un moment special pe care l-a trăit alături de cei doi copii ai lui.

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  de  Andreea Ilie
Imaginea distribuită de Cabral
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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Cabral, confesiune despre cei doi copii pe care îi are cu Andreea Ibacka

Andreea și Cabral Ibacka s-au cunoscut în 2007, atunci când erau colegi într-o telenovelă românească, și s-au căsătorit în anul 2011. Au împreună doi copii, pe Namiko și pe Tiago, iar prezentatorul TV mai are un copil, care locuiește în Olanda, pe nume Inoke, din mariajul cu fosta lui soție, Luana Mitran.

Cabral a povestit pe rețelele de socializare un moment special pe care l-a trăit alături de cei doi copii ai lui. Prezentatorul, care a început oficial filmările pentru Băieți Buni: pe viață, continuarea mult așteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite seriale românești din toate timpurile, și-a surprins plăcut fanii cu dezvăluirea sa.

Cabral a postat o fotografie cu dormitorul celor doi copii și a povestit ce i-a auzit pe aceștia povestind.

„În seara asta i-am auzit pentru prima dată vorbind între ei… despre mine.
Și aproape că m-am înecat de râs.
Tiago Ibacka doarme în patul de jos. Namiko Ibacka sus.
Le făcusem deja tot ritualul de seară: duș, spălat pe dinți, cremă, pupici și gata, la somn!'.
După vreo 15 minute eram convins că dorm amândoi duși.
Dar aud șușoteli.
Tiago îi povestea despre Dansul Pinguinului. Namiko îl contrazicea, că ea îl știe mai bine. El îi explică foarte serios că e un dans doar pentru pinguinii mici. Ea începe să râdă.
Și atunci îl aud:
— Nu mai râde tare, că vine Dragonul de Biscuiți și ne mănâncă!
Am zis că leșin de ras, dar m-am abținut… era păcat să stric spectacolul.”

Cabral a mai povestit că a încercat să îi determine pe cei doi copii să se culce, purtând o negociere emoționantă cu aceștia.

„M-am îndepărtat puțin și am strigat cât să mă audă:
— Pufaniilor… somn!
Au izbucnit iar în râs.
Și a început negocierea de seară.
— Eu vreau un pup. — Eu două. — Și unul pe nas. — Și pe frunte. — Și încă unul…
M-am întors, le-am dat toate pupurile pe care le-au cerut și pe cele pe care au uitat să le ceară.
Iar când am ieșit din cameră le-am spus foarte serios:
— Data viitoare chiar vă mănâncă Dragonul de Biscuiți!”

Cabral și-a încheiat mesajul cu o dezvăluire emoționantă, povestind cât de mult se bucură atunci când îi aude râzând pe cei doi copii ai lui.

„Ultimul lucru pe care l-am auzit înainte să închid ușa a fost un hohot de râs.
Cred că ăsta e unul dintre sunetele care bucură sufletul omului mai mult decât orice…”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

La finalul mesajului, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut cu sinceritate că amândoi traversează un moment dificil. 

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea & Cabral.”

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Foto: Instagram

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