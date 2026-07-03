Cătălin Bordea, prima reacție după declarațiile făcute de Spike despre relația cu Livia Eftimie

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Paul Mărăcine, cunoscut publicului drept Spike, a vorbit pentru prima dată despre relația pe care a avut-o cu Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea. Comediantul a reacționat în urma mărturisirilor făcute de artist.

Cătălin Bordea, reacție după declarațiile neașteptate făcute de Spike

În vara anului 2023, Cătălin Bordea a dezvăluit faptul că el și soția lui, Livia Eftimie, s-au despărțit. După ce în presă au apărut mai multe zvonuri conform cărora cei doi ar fi divorțat în secret la notar, comediantul a confirmat despărțirea.

Fanii au fost surprinși când au aflat că Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, a avut în perioada divorțului și o lungă perioadă după aceea o relație cu Spike, fostul cel mai bun prieten al comediantului. Reacțiile publicului nu au întârziat să apară. În timp ce unii au apreciat faptul că au ales să-și urmeze fericirea și să lupte pentru relația lor, indiferent de opinia celor din jur, alții i-au criticat vehement. Relația dintre Livia și Spike a ajuns însă la final în urmă cu câteva luni.

Cătălin Bordea a reacționat după ce Spike a vorbit pe larg despre controversa și scandalul din jurul relației pe care a avut-o cu Livia Eftimie, fosta soție a actorului. Comediantul a făcut declarații succinte, dar ironice despre artist.

„Săracul om!”, a spus Cătălin Bordea pentru Știrile Antena Stars, conform spynews.ro.

Spike, primele declarații despre relația cu Livia Eftimie

Spike a vorbit acum deschis despre relația cu Livia Eftimie negând faptul că el ar fi fost cel care a dus la destrămarea acestui cuplu. Mai mult, artistul susține că relația de prietenie dintre el și Cătălin Bordea se stinsese de mult timp.

„Relația lor s-a terminat cu mult înainte să apar eu în viața Liviei. Sunt ferm convins că am avansat toată situația asta, dar nu am fost eu cel care a intrat în familia asta perfectă. Nu m-am dus să o trag de mână. Nu e ca și cum noi eram toți la club și după fugeam cu Livia. Nu am luat nicio soție a niciunui prieten niciodată. Eu am picat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit. Lumea nu știe că Livia a intrat în depresie cronică cu certificat. Plângea în baie și Cătălin încă vorbea de soția lui frumos. Mi se pare că n-a fost fair față de Livia. N-a fost fair nici față de el”, a declarat Spike, la podcastul Fain și Simplu.

Spike a mai declarat că relația dintre Livia și Cătălin nu mai funcționa de foarte mult timp, Livia fiind cea care își dorea, de mulți ani, despărțirea.

„Livia era într-un proces de despărțire. O zic cu toată dragostea: Cătălin nu a vrut să accepte. Se vorbea de trei ani de zile. Eu am aflat când deja era „pa” povestea, iar noi ne-am apropiat când Livia a venit la noi la studio. Atunci ne-a dat seama că avem într-adevăr ceva în comun. Ea era deja albă la față, cu ochii negri și în depresie. (…) Nu mă privește pe mine ce e între ei. Dar e nasol că nu s-a vorbit. Ea era prizonieră în propria relație. Mi-a zis: „Încerc să îi spun de doi ani. Spune-i tu”, a mai spus artistul.

Spike l-a criticat dur pe Cătălin Bordea, declarând că acesta a rămas cu toate bunurile acumulate în timpul căsătoriei cu Livia și că a profitat de întreaga situație pentru a câștiga popularitate.

„A fost 10 ani lângă tine, ți-ai făcut o carieră pe numele ei și la sfârșit ți-a lăsat ție tot. Trebuia doar să o lași și pe ea în pace să își revină. Atât!”, a adăugat Spike.

Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a vorbit despre relația lor

Livia Eftimie a fost contactată de presa mondenă în vederea obținerii unei declarații cu privire la afirmațiile făcute de Spike. Aceasta a refuzat însă să comenteze, dorind să păstreze discreția asupra celor întâmplate.

„Nu vreau să comentez. E viața mea, am trăit-o. Știu de ce m-ai sunat, dar nu vreau să ofer detalii. E viața mea personală”, a declarat Livia Bordea, în exclusivitate, pentru Spynews.ro.

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Foto: Instagram

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