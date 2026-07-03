Elena Gheorghe spune adevărul despre operațiile sale estetice. Ce a dezvăluit, cu sinceritate, artista: „Dacă mi-am micșorat nasul, dacă am implant mamar…”

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Elena Gheorghe rămâne una dintre cele mai apreciate și spectaculoase apariții din showbizul românesc. La aproape 41 de ani și după două nașteri, artista se mândrește cu o siluetă impecabilă și, surprinzător pentru mulți, cu o frumusețe complet naturală.

Elena Gheorghe, despre zvonurile privind operațiile sale estetice

Într-o epocă dominată de filtre și retușuri estetice, Elena Gheorghe a ales să rămână fidelă propriei fizionomii, stârnind adesea curiozitatea fanilor cu privire la trucurile la care apelează pentru a se menține în formă.

Elena Gheorghe recunoaște că este frecvent întrebată dacă a apelat la bisturiu sau la diverse intervenții pentru a-și sculpta chipul și trupul.

„Cele mai dese întrebări pe care le primesc sunt dacă mi-am micșorat nasul, dacă am implant mamar sau dacă, după naștere, am apelat la liposucție. Răspunsul este nu. Nu am făcut nicio intervenție estetică”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!.

Secretul din spatele tonusului său de invidiat constă într-o combinație fericită între o genetică excelentă și multă disciplină. Deși are un program artistic extrem de încărcat, vedeta nu face rabat de la stilul de viață sănătos. Merge la sală de două ori pe săptămână alături de un antrenor personal, aleargă de câteva ori pe săptămână și este foarte atentă la alimentație. Mai nou, fiul ei, Nicholas, o însoțește la antrenamente, transformând sportul într-un moment prețios de conectare în familie.

„În cazul meu, cred că am fost ajutată și de mama natură, pentru că am avut noroc de o moștenire genetică frumoasă, iar pentru asta sunt recunoscătoare. În rest, ceea ce se vede este rezultatul unui stil de viață cât mai echilibrat. Chiar dacă meseria mea înseamnă multe nopți pierdute și un program haotic, sunt foarte atentă la alimentație, merg de două ori pe săptămână la sală cu antrenorul meu, alerg de două-trei ori pe săptămână și încerc să fiu consecventă”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Dincolo de secretele de beauty, Elena Gheorghe a vorbit deschis și despre presiunea uriașă pe care rețelele de socializare o exercită asupra standardelor de frumusețe feminine.

„Intervențiile estetice sunt o alegere personală și nu sunt în măsură să le judec. Sunt situații în care pot aduce un plus de încredere sau pot corecta un lucru care a provocat un disconfort real. Dar mi-aș dori ca nicio femeie să nu simtă presiunea de a se schimba doar pentru că așa dictează un trend sau rețelele sociale. Mi se pare că naturalețea și autenticitatea nu se demodează niciodată”, a adăugat artista.

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei, Cornel Ene

Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene, formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul din România. Ei s-au cunoscut pe vremea când amândoi făceau parte din trupa Mandinga. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii, pe Nicholas Răzvan și pe Amelie Nicole.

Pe lângă o carieră de succes și un fizic de invidiat, Elena se bucură și de o căsnicie extrem de solidă. Alături de soțul ei, Cornel Ene, formează un cuplu de 22 de ani. Secretul lor pentru a menține flacăra aprinsă? Vacanțele în doi, planificate cel puțin o dată la șase luni, departe de obligațiile profesionale și de agitația zilnică. Deși pe plan profesional recunoaște că mai ies scântei din cauza perfecționismului amândurora, în viața privată armonia și comunicarea rămân prioritare.

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc.

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – „Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă.” Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

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Foto: Instagram

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