Elena Gheorghe se menține în formă aplicând o regulă simplă: „Am un ritual dimineața"

Elena Gheorghe a dezvăluit ce rutină are dimineața și ce consumă pentru a se menține mereu în formă.

Elena Gheorghe impresionează în continuare prin silueta sa, demonstrând că vârsta este doar un număr. La 40 de ani, artista arată chiar mai bine decât în tinerețe și reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat, în ciuda programului aglomerat și a faptului că este mamă a doi copii, dintre care unul adolescent.

Elena Gheorghe a vorbit recent despre stilul său de viață și obiceiurile care o ajută să își păstreze energia și silueta. Rutina zilnică, alimentația echilibrată și disciplina sunt elemente-cheie în cazul său.

„Secretul e să muncești mult, să mănânci puțin și să faci multă mișcare. Eu nu fac fasting, mănânc cât pot de normal, adică echilibrat. Încerc totuși să nu mănânc după ora 18-19. Dimineața, mănânc în jur de ora 9-10. Dar eu am un ritual dimineața: încep cu un pahar de apă plată cu lămâie, obligatoriu. După un sfert de oră beau suc de țelină apio, proaspăt stors atunci (te scoală efectiv după boală), după care mănânc tot la un sfert de oră micul dejun. Acesta nu trebuie să conțină deloc prăjeli: totul cât mai raw, în prima parte a zilei pentru că atunci se întâmplă în corpul nostru digestia, și tot ceea ce înseamnă partea asta de curățare. Este ca o mașină de spălat! Dacă-i întrerupi programul se strică!

La prânz, mănânc pește, mai o ciorbă sau o friptură la cuptor. Un dulce îmi permit mai rar. Acum la filmări la TVR, la Vedeta familiei, pentru că nu a apuc să iau masa la timp se mai întâmplă să gust ceva dulce să-mi mai țină energia”, a declarat Elena Gheorghe pentru Click!.

Pe lângă alimentație, sportul ocupă un loc important în viața artistei, contribuind la tonusul și starea ei de bine.

„Am făcut în 2001 cam opt luni de zile de pilates, și pot să spun că a fost cea mai bună perioadă a mea. Practic, îți conectează corpul cu mintea. E o formă de mișcare pe care o recomand. Momentan, sunt în sala de fitness, de trei ori pe săptămână”, a mai spus Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, despre căsnicia cu soțul ei

Elena Gheorghe a vorbit într-un interviu acordat recent despre căsnicie și viața de familie. Artista susține că ea și soțul ei, Cornel Ene, formează o echipă pe cinste în ceea ce privește creșterea celor doi copii ai lor și se completează reciproc. 

„Eu zic că suntem o echipă destul de bună, mai ales în ultimul timp, pentru că eu și soțul meu ne-am făcut niște reguli ale noastre. Pentru că, lipsind foarte mult de acasă, îți dai seama că aveam tendința să-i răsfățăm mai mult decât era cazul. Și pentru că ne doream foarte tare să nu resimtă lipsa noastră, veneam acasă, le făceam totul pe plac, ei bineînțeles că profitau de aceste ocazii de a-și spune dorințele – „Nu vreau să mai fac asta, eu vreau să mă culc mai târziu, vreau să stau pe tabletă.” Și atunci, ei, folosindu-se de aceste argumente și umblând la partea sensibilă, cam făceau ce voiau din noi, cel puțin anul trecut. Așa că am făcut niște mici reguli interioare. Eu nu o să le spun acum, că sigur o să ajungă și ei să vadă acest material și nu vreau să divulg din casă, dar nu e ceva extraordinar. Sunt chestii general valabile și probabil că toți părinții fac așa”, a declarat Elena Gheorghe pentru VIVA!

