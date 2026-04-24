Corina Caragea, moment special la Madrid alături de o legendă a fotbalului: „I-a transmis un mesaj lui Hagi!”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Corina Caragea a avut parte de momente de neuitat la Madrid, unde a participat la celebra gală Laureus World Sports Awards. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV s-a aflat în mijlocul unor nume uriașe din sportul mondial și a împărtășit experiența cu urmăritorii săi din mediul online.

Întâlnire specială cu Luis Figo

Aflată în capitala Spaniei, Corina Caragea a avut ocazia să stea de vorbă cu fostul mare fotbalist Luis Figo. Momentul nu s-a rezumat doar la o simplă fotografie, ci a inclus și un schimb de mesaje adresate unor nume importante din fotbalul românesc.

„Ce zi emoționantă! Ieri dimineață l-am întâlnit pe Luis Figo la Madrid. I-a transmis un mesaj prietenului Hagi, chiar în ziua în care a fost numit selecționerul României! Dar și prietenului Chivu, aproape campion în Italia”, a povestit Corina Caragea pe rețelele sociale.

Emoții puternice alături de Nadia Comăneci

Seara a adus unul dintre cele mai intense momente trăite de prezentatoare. Apariția pe scenă a Nadiei Comăneci, premiată pentru întreaga carieră, a stârnit o reacție impresionantă în sală. În fața unei audiențe formate din campioni mondiali și olimpici, legenda gimnasticii a fost aplaudată în picioare, într-un moment încărcat de emoție care nu a lăsat pe nimeni indiferent.

„Iar seara am plâns cu Nadia Comăneci când am văzut-o pe scenă la premiile Laureus, într-o sală plină de campioni mondiali si olimpici, cu toții au aplaudat-o în picioare, cu lacrimi in ochi, iar ea tremura la propriu de emoții. Gracias, Madrid!”, a mai scris vedeta.

Corina Caragea, despre hate-ul din mediul online

Corina Caragea a avut o reacție tranșantă despre hate-ul din social media cu care se confruntă. Prezentatoarea TV a dezvăluit că până acum a fost jignită, inclusiv amenințată, și susține că un astfel de comportament, care reprezintă o formă de violență, nu trebuie deloc normalizat și încurajat.

„Primesc des în interviuri întrebarea: ‘Cum te descurci cu haterii?’

Răspunsul meu e simplu: îi ignor și îi monetizez

În spatele acestei detașări sunt ani în care am învățat, uneori greu, să nu mai iau personal ceea ce nu este despre mine. Am trecut prin jigniri, amenințări, comentarii care dor, mai ales la început, când încă îți construiești încrederea și locul tău. Și am ales să nu îmi expun și persoanele iubite.

Cu timpul am înțeles că internetul e un perete pe care poate scrie oricine. Și că multe dintre aceste cuvinte spun mult mai mult despre cel care le scrie decât despre cel care le primește.

Uneori e suficient să te uiți la poza de profil: oameni care vorbesc despre valori, familie, credință. Și totuși, în spatele ecranului, aleg să rănească. Postez aici patru dintre cei mai recenți. Îmi este milă de ei.

Mai ales în perioada aceasta, a postului, care ar trebui să fie despre liniște, introspecție și mai multă bunătate, contrastul devine și mai puternic. E ușor să vorbim despre credință. Mai greu e să o arătăm în felul în care îi tratăm pe ceilalți.

Eu merg mai departe pentru că știu cine sunt, ce pot și ce vreau.

Dar un lucru cred că e important de spus clar: hate-ul nu ar trebui să fie normal. Nu e parte din „fișa postului', nu e prețul vizibilității și nici nu ar trebui acceptat ca ceva inevitabil.

E doar o formă de violență pe care, poate, am început prea ușor să o tolerăm”, a scris Corina Caragea pe Facebook.

Corina Caragea, răspuns după ce a fost întrebată dacă e căsătorită

Corina Caragea a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, acolo unde fanii i-au adresat tot felul de curiozități. Prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV a fost întrebată direct dacă este căsătorită. Vedeta nu a ocolit subiectul, ba chiar l-a abordat, însă a ținut să precizeze că își dorește să mențină discreția. Despre Corina Caragea se speculează că ar forma un cuplu cu Robert Pongracz, fostul vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Prezentatoarea TV nu a confirmat acest lucru, cu toate că au fost surprinși în public în ipostaze romantice.

„Ce întrebare personală și câte întrebări de genul acesta am primit. Hmm, asta va rămâne un secret, pentru că știți că mie nu îmi place să îmi povestesc viața personală pe Internet, să postez ceva de genul acesta. Pentru că vreau să protejez, vreau să am ceva al meu și numai al meu. Persoanele pe care le iubesc și la care țin foarte, foarte mult cred că trebuie să fie protejate de expunerea publică. Sper să îmi respectați dorința!”, a spus Corina Caragea pe Instagram.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro