Dakota Johnson și noul ei partener, Role Model, surprinși în ipostaze romantice la New York

Dakota Johnson și Role Model au fost surprinși într-o plimbare romantică în New York. Actrița în vârstă de 36 de ani și Role Model (pe numele real Tucker Pillsbury), de 28 de ani, au fost fotografiați mergând braț la braț prin oraș.

Pentru această ieșire, actrița a purtat o jachetă roșie, asortată cu jeans negri și ochelari de soare ovali negri, în timp ce cântărețul a ales o jachetă din piele maro, peste un pulover gri cu guler rotund, completând ținuta cu o șapcă de baseball în nuanțe de denim și gri.

 
 
 
 
 
Cei doi au fost văzuți recent împărtășind un sărut și ținându-se de mână în cartierul Los Feliz din Los Angeles, pe 3 aprilie, iar pe 5 aprilie au fost surprinși în timp ce își cumpărau cafea. În aceeași zi, DeuxMoi a publicat un videoclip în care mama Dakotei, Melanie Griffith, îi spune unui fotograf: „Cred că este grozav”, întrebată fiind ce părere are despre Role Model.

La începutul acestei luni, o sursă a declarat pentru PEOPLE că actrița din „Materialists” și interpretul piesei „Sally, When the Wine Runs Out” sunt „cu siguranță mai mult decât o simplă aventură sau un flirt”. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată petrecând timp împreună în decembrie, la câteva luni după ce Johnson s-a despărțit de Chris Martin.

Aceeași sursă a adăugat că Johnson „îl place foarte mult” pe Role Model, dar că „ia lucrurile încet după relația ei de lungă durată” cu Martin, cu care s-a zvonit că ar fi fost logodită și cu care a avut o relație cu despărțiri și împăcări între octombrie 2017 și iunie 2025.

Potrivit sursei, Dakota Johnson și Role Model sunt „pe aceeași lungime de undă”, iar relația „pare naturală și ușoară”. „Ea îl consideră drăguț și el se poartă incredibil de bine cu ea”, a mai spus aceasta.

Zvonurile despre relația lor au apărut pentru prima dată când TMZ a publicat fotografii cu cei doi luând cina împreună în perioada sărbătorilor, pe 29 decembrie. Această ieșire a avut loc la o lună după ce o sursă declara pentru PEOPLE că actrița „a început să iasă din nou la întâlniri, treptat, și este fericită”, menționând că relația cu Chris Martin, în vârstă de 49 de ani, „era adesea instabilă și, deși a sperat mereu că lucrurile vor funcționa, acum pare mai liniștită și mai împăcată după încheierea definitivă”.

Speculațiile au fost alimentate și de apariția lor la o cină în Los Angeles, pe 14 ianuarie. Totuși, în martie, o sursă apropiată actriței a declarat pentru PEOPLE că legătura dintre ei era una casual și că Dakota „explorează opțiuni în acest moment”.

Cea mai recentă relație publică a lui Role Model a fost cu personalitatea din social media și gazda de podcast Emma Chamberlain. Cei doi au anunțat despărțirea în octombrie 2023, după trei ani de relație.

Printre proiectele viitoare ale Dakotei Johnson se numără adaptarea romanului „Verity”, scris de Colleen Hoover, care va fi lansată în octombrie și în care joacă alături de Anne Hathaway și Josh Hartnett. De asemenea, actrița își va face debutul regizoral cu lungmetrajul „A Tree Is Blue”, în care vor juca Jessica Alba și Charli XCX.

Între timp, Role Model urmează să debuteze la Hollywood în comedia romantică „Good Sex”, regizată de Lena Dunham pentru Netflix, alături de Natalie Portman și Mark Ruffalo.

Foto: Profimedia, Instagram

