Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost surprinși într-un moment de relaxare și afecțiune pe plaja din Malibu, unde nu și-au ascuns deloc apropierea.

Cei doi s-au plimbat de-a lungul țărmului, apoi au intrat în ocean pentru o sesiune de paddle boarding, fiind extrem de relaxați și confortabili unul în prezența celuilalt. La un moment dat, Hamilton a cuprins-o cu brațul pe Kardashian, care i-a zâmbit larg, vizibil încântată de gest.

Vedeta de reality show în vârstă de 45 de ani a purtat un top de bikini și un costum de neopren negru lăsat deschis până în talie, în timp ce pilotul de Formula 1 de 41 de ani a optat pentru șort și tricou.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian au fost fotografiați și stând unul lângă altul în apă, înainte ca pilotul să iasă pe placă pentru o tură de paddle boarding.

Relația lor a devenit publică pentru prima dată la Super Bowl, în februarie, după mai bine de zece ani de prietenie. De atunci, au fost văzuți împreună în mai multe ocazii, inclusiv la festivalul Coachella din California.

Recent, cei doi au fost surprinși mergând braț la braț la sosirea pentru concertul lui Justin Bieber. Au rămas aproape de scena principală pe tot parcursul show-ului, fără să se despartă.

La eveniment a fost prezentă și North West, fiica lui Kardashian, care a purtat o perucă lungă albastră în timpul plimbărilor prin festival. Kim Kardashian și Lewis Hamilton au fost văzuți ținându-se de mână în zona aglomerată a festivalului, escortați de echipa de securitate.

Pentru apariție, Hamilton a ales un hanorac negru oversized, pantaloni bej, șapcă albă, ochelari de soare și o bandană, în timp ce Kardashian a optat pentru o ținută lejeră de festival.

Surprinzător pentru fani, relația lor pare să fi trecut la un alt nivel, după ce Kardashian ar fi făcut recent un zbor transatlantic de aproximativ 11.000 de mile pentru a petrece doar 24 de ore alături de Hamilton. Potrivit presei, ea ar fi călătorit la Londra și apoi a fost dusă la reședința pilotului din Kensington.

Surse apropiate spun că cei doi încearcă să își mențină relația în ciuda programelor încărcate. „Lewis și Kim sunt două dintre cele mai ocupate persoane din showbiz, dar sunt hotărâți să își facă timp unul pentru celălalt ori de câte ori pot”, a declarat o sursă.

Înainte de întâlnirea din Londra, cei doi și-au oficializat discret relația pe rețelele sociale. Hamilton a postat un clip în care Kardashian se afla în mașina lui sport, însoțit de mesajul „HERE WE GO AGAIN. TOKYO DRIFT VOL. III.”, moment care a atras imediat atenția fanilor.

Relația dintre Lewis Hamilton și Kim Kardashian a ajuns pentru prima dată în atenția publicului în februarie, când cei doi au plecat într-o escapadă „foarte romantică” în Marea Britanie. Ulterior, au fost văzuți împreună în Londra și Paris, în contexte discrete.

La finalul aceleiași luni, Lewis Hamilton și Kim Kardashian și-au asumat relația în mod public, apărând împreună într-o lojă VIP la Super Bowl 2026.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian se cunosc de mai mulți ani, relația lor pornind inițial ca o prietenie, înainte de a se transforma într-o poveste de dragoste.

Foto: Arhiva ELLE

