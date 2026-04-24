Cristina Cioran răspunde dur criticilor legate de vârsta la care a născut al doilea copil: „Femeile sunt blamate”

Cristina Cioran a decis să nu mai treacă cu vederea criticile dure din mediul online și a reacționat ferm în fața valului de comentarii negative care o vizează. Actrița, mamă a doi copii, a fost recent ținta unor remarci răutăcioase legate de vârsta la care a ales să devină din nou părinte, un subiect care continuă să genereze controverse în spațiul public.

Cristina Cioran, răspuns dur

Deranjată de tonul și frecvența acestor atacuri, vedeta a ales să răspundă deschis, criticând mentalitățile rigide și lipsa de empatie din partea unor utilizatori ai rețelelor sociale. Actrița a subliniat că maternitatea nu ar trebui judecată prin prisma vârstei și că fiecare femeie are dreptul să decidă pentru sine, fără presiunea sau etichetele impuse de societate.

„Este rușinos pentru o femeie de o vârstă, nu știu, considerabilă, de vârsta unei bunici, să vorbească așa despre o persoană pe care nu o cunoaște. Sau să considere faptul că dreptul unei femei de a fi mamă este condiționat de vârstă. Nu ar trebui să privim, nu știu, cu ochi mai puțin frumoși o mamă care este trecută de 40 de ani, o mamă trecută de 30 de ani sau de 20 de ani. Nu știu de ce trebuie blamate femeile de către femei, pentru că femeile sunt blamate, de cele mai multe ori, tot de către femei”, a declarat aceasta pentru Spynews.

Cristina Cioran a remarcat că presiunea asupra femeilor rămâne puternică, indiferent de alegerile personale. Fie că este vorba despre cele care devin mame devreme, târziu sau aleg să nu aibă copii, criticile par să apară în toate direcțiile, alimentând un climat de judecată constantă.

„Faptul că alegem să facem copii trebuie să fie admirat, nu blamat. Dacă o femeie alege să facă copii și face, societatea nu ar trebui să o blameze sau să o descurajeze sau să o privească diferit. Dar să știți că este blamată și femeia care nu are copii, că poate nu poate din punct de vedere al sănătății sau nu își dorește, este blamată și acea femeie. Dar este blamată și cea care face, dar are o vârstă. Și cele care fac foarte tinere”, a mai spus actrița, atrăgând atenția asupra dublului standard existent.

În același timp, vedeta a anunțat că va adopta o atitudine mult mai fermă în ceea ce privește comportamentul agresiv din online. Ea nu mai este dispusă să tolereze mesajele jignitoare și intenționează să le expună public pentru a descuraja astfel de comportamente.

„Din păcate, în 2026, femeia este atât de hulită și este atât de împinsă către marginea societății, și mi se pare nedrept, pentru că mama, femeia, este nucleul unei familii. Ar trebui să prețuim mai mult femeile, nicidecum să le împingem către margine. Românului îi place foarte mult să comenteze, românul știe orice, are răspuns la orice. Judecăm prea mult și prea des. Nu mai tac, îi voi posta și eu pe cei care îmi spun răutăți, nu mai las lucrurile așa, să vadă și ei cum este”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran, despre momentele dificile prin care a trecut

Cristina Cioran obișnuiește să fie deschisă când vine vorba de momentele fericite, dar și cele neplăcute din viața ei. De fiecare dată a vorbit deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat. Așa s-a întâmplat și recent, când a dezvăluit că s-a confruntat recent cu situații grele.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există ‘nu pot’. Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e. Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim”, a spus Cristina Cioran pentru spynews.ro.

Foto: Instagram

