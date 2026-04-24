Cristina Cioran răspunde dur criticilor legate de vârsta la care a născut al doilea copil: „Femeile sunt blamate”

Cristina Cioran a raspuns criticilor care o acuză că a născut un copil la o vârstă prea înaintată.

Cristina Cioran a decis să nu mai treacă cu vederea criticile dure din mediul online și a reacționat ferm în fața valului de comentarii negative care o vizează. Actrița, mamă a doi copii, a fost recent ținta unor remarci răutăcioase legate de vârsta la care a ales să devină din nou părinte, un subiect care continuă să genereze controverse în spațiul public.

Cristina Cioran, răspuns dur

Deranjată de tonul și frecvența acestor atacuri, vedeta a ales să răspundă deschis, criticând mentalitățile rigide și lipsa de empatie din partea unor utilizatori ai rețelelor sociale. Actrița a subliniat că maternitatea nu ar trebui judecată prin prisma vârstei și că fiecare femeie are dreptul să decidă pentru sine, fără presiunea sau etichetele impuse de societate.

„Este rușinos pentru o femeie de o vârstă, nu știu, considerabilă, de vârsta unei bunici, să vorbească așa despre o persoană pe care nu o cunoaște. Sau să considere faptul că dreptul unei femei de a fi mamă este condiționat de vârstă. Nu ar trebui să privim, nu știu, cu ochi mai puțin frumoși o mamă care este trecută de 40 de ani, o mamă trecută de 30 de ani sau de 20 de ani. Nu știu de ce trebuie blamate femeile de către femei, pentru că femeile sunt blamate, de cele mai multe ori, tot de către femei”, a declarat aceasta pentru Spynews.

Cristina Cioran a remarcat că presiunea asupra femeilor rămâne puternică, indiferent de alegerile personale. Fie că este vorba despre cele care devin mame devreme, târziu sau aleg să nu aibă copii, criticile par să apară în toate direcțiile, alimentând un climat de judecată constantă.

„Faptul că alegem să facem copii trebuie să fie admirat, nu blamat. Dacă o femeie alege să facă copii și face, societatea nu ar trebui să o blameze sau să o descurajeze sau să o privească diferit. Dar să știți că este blamată și femeia care nu are copii, că poate nu poate din punct de vedere al sănătății sau nu își dorește, este blamată și acea femeie. Dar este blamată și cea care face, dar are o vârstă. Și cele care fac foarte tinere”, a mai spus actrița, atrăgând atenția asupra dublului standard existent.

În același timp, vedeta a anunțat că va adopta o atitudine mult mai fermă în ceea ce privește comportamentul agresiv din online. Ea nu mai este dispusă să tolereze mesajele jignitoare și intenționează să le expună public pentru a descuraja astfel de comportamente.

„Din păcate, în 2026, femeia este atât de hulită și este atât de împinsă către marginea societății, și mi se pare nedrept, pentru că mama, femeia, este nucleul unei familii. Ar trebui să prețuim mai mult femeile, nicidecum să le împingem către margine. Românului îi place foarte mult să comenteze, românul știe orice, are răspuns la orice. Judecăm prea mult și prea des. Nu mai tac, îi voi posta și eu pe cei care îmi spun răutăți, nu mai las lucrurile așa, să vadă și ei cum este”, a mai spus Cristina Cioran.

Cristina Cioran, despre momentele dificile prin care a trecut

Cristina Cioran obișnuiește să fie deschisă când vine vorba de momentele fericite, dar și cele neplăcute din viața ei. De fiecare dată a vorbit deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat. Așa s-a întâmplat și recent, când a dezvăluit că s-a confruntat recent cu situații grele.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există ‘nu pot’. Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e. Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim”, a spus Cristina Cioran pentru spynews.ro.

Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: „Sunt într-o etapă matură și responsabilă'

Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Precomanda - Trabant 601 de luxe Precomanda - Trabant 601 de luxe 109.8 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 Trabant 601 de luxe – Editia nr 6 54.9 RON Cumpără acum
Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 Trabant 601 de luxe – Editia nr 5 54.9 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - APRILIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - APRILIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
Dovada că relația dintre Joe Jonas și noua lui iubită, Tatiana Gabriela, este din ce în ce mai serioasă. Ce a dezvăluit artistul
People
Dovada că relația dintre Joe Jonas și noua lui iubită, Tatiana Gabriela, este din ce în ce mai serioasă. Ce a dezvăluit artistul
Noi fotografii cu Laura Cosoi însărcinată. Cum și-a făcut apariția actrița: "Trăiesc cea mai bogată viață"
People
Noi fotografii cu Laura Cosoi însărcinată. Cum și-a făcut apariția actrița: "Trăiesc cea mai bogată viață"
Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația
People
Lewis Hamilton și Kim Kardashian, momente pasionale la plajă, după ce și-au făcut publică relația
Cum se menține în formă Jennifer Aniston. Actrița a dezvăluit antrenamentul care i-a schimbat complet rutina
People
Cum se menține în formă Jennifer Aniston. Actrița a dezvăluit antrenamentul care i-a schimbat complet rutina
Cătălin Scărlătescu și partenera lui, imagini din vacanța în Grecia
People
Cătălin Scărlătescu și partenera lui, imagini din vacanța în Grecia
Socrul lui Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, dat în judecată de o menajeră. Ce acuzații i se aduc omului de afaceri
People
Socrul lui Brooklyn Beckham, Nelson Peltz, dat în judecată de o menajeră. Ce acuzații i se aduc omului de afaceri
Libertatea
Tudor Gheorghe a leșinat în camera hotelului Moldova din Iași, s-a lovit la cap și a ajuns de urgență la spital
Tudor Gheorghe a leșinat în camera hotelului Moldova din Iași, s-a lovit la cap și a ajuns de urgență la spital
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
Cine e vedeta care iese la masă cu Andrei Bănuță: „Unul dintre cei mai importanți oameni din viața mea”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
„Halucinant și înspăimântător”. O gravidă a trebuit să plece în Germania pentru a-și salva bebelușul și să plătească 13.000 de euro, după ce a fost refuzată la Spitalul Filantropia din București
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO
Prințul Louis a împlinit 8 ani. Fotografia oficială a fost făcută publică GALERIE FOTO
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cum arăta Patrice Cărăușan de la Survivor la casting, la proba costumului de baie. Imagini nemaivăzute cu Războinica
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Bianca Dan de la Insula Iubirii, mesaj controversat după despărțirea de Marian Grozavu. Ce le-a transmis așa-zișilor prieteni
Bianca Dan de la Insula Iubirii, mesaj controversat după despărțirea de Marian Grozavu. Ce le-a transmis așa-zișilor prieteni
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!”
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
Un român celebru anunță că se căsătorește la o zi de la divorț! „Azi am divorțat, mâine mă căsătoresc”. Mai mult, nu a văzut-o niciodată, față în față, pe viitoarea lui soție: „Ne vedem direct la altar”
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Anca Serea, mărturisiri sincere despre educația copiilor și regulile impuse: "Vorbim frumos unii cu ceilalți"
Anca Serea, mărturisiri sincere despre educația copiilor și regulile impuse: "Vorbim frumos unii cu ceilalți"
People

Anca Serea a vorbit sincer despre cum familia ei își arată dragostea și respectul.

+ Mai multe
Ce o deranjează cel mai mult pe Adda la soțul ei, Cătălin Rizea: "Și pe el îl enervează"
Ce o deranjează cel mai mult pe Adda la soțul ei, Cătălin Rizea: "Și pe el îl enervează"
People

ADDA și Cătălin Rizea au vorbit sincer despre dinamica din cuplul lor.

+ Mai multe
Prințul Louis a împlinit 8 ani! Prințul William și Kate Middleton au dezvăluit un portret special cu fiul lor de ziua lui de naștere
Prințul Louis a împlinit 8 ani! Prințul William și Kate Middleton au dezvăluit un portret special cu fiul lor de ziua lui de naștere
People

Prințul Louis sărbătorește aniversarea sa de opt ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

