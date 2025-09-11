Cristin Cioran s-a mutat într-un alt oraș, după nașterea celui de-al doilea copil. Care a fost motivul: „Am decis să rămânem de tot”

Cristina Cioran și-a botezat recent cel de-al doilea copil, un băiețel pe nume Max, într-o ceremonie care a avut loc la Constanța, oraș în care vedeta s-a mutat împreună cu familia. Tatăl micuțului, Alex Dobrescu, nu a fost prezent la eveniment. Botezul a fost oficiat de Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, iar alegerea locației a venit ca urmare a deciziei Cristinei Cioran de a se muta din București în orașul de la malul Mării Negre, unde locuiește mama ei.

Vedeta și-a botezat fiul

Imediat după slujbă, Cristina Cioran a discutat a mărturisit într-un interviu emoționant cât de mult a contat pentru ea această schimbare:

„Mă simt foarte bine, sunt foarte încântată că am reușit să îl botezăm pe Max. Cumva îmi stătea pe creier că nu reușeam să-l botez, nu se nimereau plecarea și întoarcerea, ne mai întoarcem, nu ne mai întoarcem… În momentul în care am luat decizia cu mutarea, totul a fost perfect, cu atât mai mult cu cât slujba de botez a lui Max a fost înfăptuită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului! Mă simt foarte bine, o am pe mama lângă mine, nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură. Și nici copiii nu vor fi niciodată singuri. Mi-e greu, mi-e și ușor! Pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Atât! Pentru că restul vin toate de la sine, dacă eu și copiii mei suntem sănătoși. Și mama mea să fie la fel, sănătoasă, beton, ca să fie alături de noi. Suntem bine.”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!

Cristina Cioran s-a mutat cu copiii la Constanța

Fosta prezentatoare TV a explicat și cum a decis să se mute din București în Constanța, precizând că această schimbare i-a adus liniște și sentimentul de acasă:

„A fost foarte emoționant, a fost ca o revenire acasă! Adică am simțit cum mă trage pământul, locul meu de baștină. A fost ca o confirmare că trebuie să rămân acasă, că am aici lucruri de făcut și că nu ești niciodată singur. Noi ne-am mutat aici, la Constanța, de Paște. Inițial pentru vară! Am zis că rămânem trei luni… și acum am decis să rămânem de tot. Am înscris-o pe Ema la o grădiniță de stat de aici și este foarte fericită și e foarte bine că am luat această decizie, să ne întoarcem aici măcar pentru vară, pentru că mama mă ajută mult cu copiii. Unde e mai bine ca acasă? Așa am decis să rămânem la Constanța. Mama este minunată și nu știu ce m-aș face fără ea! Mă simt foarte bine, eu sunt o fire optimistă. Suntem binecuvântați! E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok! Și când e greu, putem și mai mult!”, a mai declarat vedeta.

În plus, Cristina a dezvăluit că și-a reluat activitatea profesională, pregătind un proiect de travel și cooking dedicat zonei Dobrogei:

„Am început și filmările pentru un proiect de travel și cooking pentru zona Dobrogei, căutăm sponsori și parteneri care să ne susțină. Vom intra în adâncurile Dobrogei și vom găsi rețete interesante.”

Foto: Instagram

