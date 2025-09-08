Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment

Cristina Cioran a trăit clipe emoționante la botezul fiului său, Max, desfășurat recent la o biserică din Constanța. Ceremonia religioasă a fost oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și a adunat cei mai apropiați membri ai familiei și prieteni. Evenimentul a fost marcat atât de bucurie, cât și de absența tatălui copilului, Alex Dobrescu.

Cristina Cioran și-a botezat fiul

Vedeta a împărtășit cu fanii săi momentele speciale trăite în ziua botezului. Micuțul Max, în vârstă de șapte luni, a fost în centrul atenției alături de sora sa mai mare, Ema. Cristina a transmis și un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

„Aș vrea să vă mărturisesc că Max este botezat! Am avut marea onoare ca această slujbă de botez să fie înfăptuită de Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța! Mulțumesc din suflet pentru tot, nașa lui Max, Elena Vasile, mai ales pentru faptul că ți-ai dorit să-l creștinezi pe Max-Ioan, că ți-ai dorit să fie finuțul tău și să fie în grija ta și a minunatului tău băiat!”

Nașa micuțului este o prietenă apropiată a Cristinei, iar sprijinul ei a fost esențial în această zi specială. În ciuda fericirii, au existat și momente mai dificile, din cauza lipsei tatălui copilului:

„Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu. Altele erau planurile… Dar am avut-o alături pe mama mea minunată, cea care este mereu lângă mine și copiii mei. Au fost alături de noi rudele și prietenii foarte apropiați și vă mulțumesc din suflet! Max este creștin! Mulțumesc, Doamne, că ești alături de noi, că ne protejezi și ne iubești! Promit că vă mai pun poze!”

Cristina a recunoscut că ar fi dorit ca tatăl lui Max să fie prezent, dar a subliniat recunoștința pentru sprijinul familiei și pentru faptul că a reușit să organizeze un eveniment de suflet pentru fiul ei.

Alex Dobrescu, reținut preventiv încă din martie, spera într-o schimbare favorabilă, însă la finalul lunii mai a fost trimis în judecată de procurori pentru o acuzație gravă – trafic de droguri, ceea ce a făcut imposibilă prezența lui la botez.

Vedeta a vorbit despre creșterea copiilor

Cristina Cioran a apărut pentru prima oară la TV cu bebelușul său în brațe, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV. Vedeta, care este mama a doi copii – Ema și Max – a discutat cu sinceritate despre rolul de mamă, interacțiunea dintre cei mici, dar și despre faptul că, deși nu este căsătorită, nu se consideră o mamă care crește singură copiii.

În interviul acordat, Cristina Cioran a descris cum fiica ei, Ema, se adaptează la venirea pe lume a fratelui mai mic:

„Avem puțină gelozie pentru că ea nu înțelege ce se întâmplă, nu e vina ei. A apărut un alt centru de atenție și e puțin supărățică uneori. Nu realizează ce se întâmplă, dar să știi că îl iubește pentru că am întrebat-o acum câteva zile dacă vrea să-l dăm, prima oară spune că da. După care, am chemat o prietenă, a venit la noi și i-am zis, uite, a venit să-l ia. ‘A, nu, nu, nu-l dăm. Îl iubesc, nu-l dăm.’ Îl iubește, îl alintă, mă ajută, ține biberonul, duce scutecelul. E foarte voluntară.”

Foto: Instagram

