Cristina Cioran, probleme la trei luni după ce a născut al doilea copil. Cu ce se confruntă actrița: „Acum am ieșit doar cu Max și…”

Cristina Cioran trece printr-o perioadă destul de dificilă, mai ales după venirea pe lume a celui de-al doilea copil, Max. Deși are deja experiență în creșterea copiilor, venirea lui Max i-a adus noi provocări. Una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă acum este gelozia micuței Ema.

Pe Instagram, Cristina a împărtășit cu fanii ei ce se întâmplă acasă și cum Ema, fiica ei, a început să devină „nu geloasă, ci foarte geloasă”. Cristina a povestit despre cum Ema vrea să stea mereu lângă ea, chiar și noaptea, și cum aceasta se trezește dacă mama se desprinde măcar un pic de ea.

„Mă confrunt în ultima perioadă cu o situație. Ema este nu geloasă, foarte geloasă! Cea mai geloasă. Dar atât de geloasă că doarme noaptea îmbrățișată, trebuie să o îmbrățișez toată noaptea, dacă mă desprind de ea, se trezește. Voi v-ați confruntat cu povestea asta? La modul că nici la baie nu pot să mă duc fără ea. (…) Este și vârsta, dar este și apariția lui Max. Acum am ieșit doar cu Max și Ema este: ‘Vreau și eu, vreau și eu!'”, a mărturisit Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, și a vorbit despre momentele dificile prin care trece familia ei. Cristina Cioran este convinsă că tatăl copiilor ei este nevinovat și a aflat noi informații despre acuzațiile care i se aduc acestuia.

„Nu am luat nimic foarte bine, sunt sentimental depășită de situație, pentru că nu mă așteptam să se întâmple treaba aceasta. Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile, de unde aveam atâta treabă și ne gândiserăm, chiar împreună, să facem foarte multe lucruri, dintr-o dată nu mai facem nimic! Din câte am înțeles de la el, pentru că am vorbit, a avut un prieten foarte bun care i-a făcut această înscenare, după care o reclamație. Nu știu să spun, sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”, a declarat Cristina Cioran, conform Spynews.ro.