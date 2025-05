Cristina Cioran, dezvăluiri surprinzătoare despre rolul de mamă a doi copii. Anunțul făcut de vedetă: „N-am soț, dar…”

Cristina Cioran a apărut pentru prima oară la TV cu bebelușul său în brațe, în cadrul emisiunii Exclusiv VIP de la Prima TV. Vedeta, care este mama a doi copii – Ema și Max – a discutat cu sinceritate despre rolul de mamă, interacțiunea dintre cei mici, dar și despre faptul că, deși nu este căsătorită, nu se consideră o mamă care crește singură copiii.

În interviul acordat, Cristina Cioran a descris cum fiica ei, Ema, se adaptează la venirea pe lume a fratelui mai mic:

„Avem puțină gelozie pentru că ea nu înțelege ce se întâmplă, nu e vina ei. A apărut un alt centru de atenție și e puțin supărățică uneori. Nu realizează ce se întâmplă, dar să știi că îl iubește pentru că am întrebat-o acum câteva zile dacă vrea să-l dăm, prima oară spune că da. După care, am chemat o prietenă, a venit la noi și i-am zis, uite, a venit să-l ia. ‘A, nu, nu, nu-l dăm. Îl iubesc, nu-l dăm.’ Îl iubește, îl alintă, mă ajută, ține biberonul, duce scutecelul. E foarte voluntară.”

Deși relația cu Alex Dobrescu nu este una oficializată prin căsătorie, actrița a menționat clar că partenerul său este prezent în viața copiilor:

„Nu sunt o mamă singură. Copiii mei au și mamă, au și tată, din fericire. Și să sperăm… să sperăm cât mai mult timp. Știi cum e? Și bunică… N-avem bunic. (…) N-am zis că îmi caut soț, am zis că îmi caut bunic. N-am soț, dar… Să știi că imediat îl fac și pe al treilea. Nu mă provoca”, a spus ea zâmbind.

Discuția a atins și subiectul revenirii în formă după naștere, precum și modul în care a decurs sarcina:

„Să știi că am slăbit cu același program cu care am slăbit și cu Ema. (…) În sarcină, nu m-am îngrășat foarte tare, din fericire. Deci, din fericire nu m-am îngrășat. Din nefericire, mi-a fost rău. Adică a fost așa și cu bune și cu rele.”

Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, și a vorbit despre momentele dificile prin care trece familia ei. Cristina Cioran este convinsă că tatăl copiilor ei este nevinovat și a aflat noi informații despre acuzațiile care i se aduc acestuia.

„Nu am luat nimic foarte bine, sunt sentimental depășită de situație, pentru că nu mă așteptam să se întâmple treaba aceasta. Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile, de unde aveam atâta treabă și ne gândiserăm, chiar împreună, să facem foarte multe lucruri, dintr-o dată nu mai facem nimic! Din câte am înțeles de la el, pentru că am vorbit, a avut un prieten foarte bun care i-a făcut această înscenare, după care o reclamație. Nu știu să spun, sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”, a declarat Cristina Cioran, conform Spynews.ro.