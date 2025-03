Cristina Cioran, dezvăluiri despre problemele legale ale partenerului său, Alex Dobrescu, care a fost reținut de DIICOT: „Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile…”

Cristina Cioran a trăit un moment deosebit de emoționant pe 14 februarie, când a devenit mamă pentru a doua oară, aducând pe lume un băiețel perfect sănătos. Fericită și împlinită, vedeta se bucură din plin de această nouă etapă din viața sa.

La câteva zile după naștere, Cristina Cioran a fost externată și s-a reunit cu familia sa. Întâlnirea emoționantă dintre ea, fiica sa de trei ani, Ema, și mama ei a fost plină de bucurie și afecțiune. Micuța Ema a așteptat cu nerăbdare să își cunoască frățiorul și să-l primească acasă. Vedeta a împărtășit vestea cu fanii săi pe rețelele sociale, prezentându-l pe nou-născut.

Cristina Cioran a fost invitată în emisiunea „Viața fără filtru”, prezentată de Natalia Mateuț, și a vorbit despre momentele dificile prin care trece familia ei. Cristina Cioran este convinsă că tatăl copiilor ei este nevinovat și a aflat noi informații despre acuzațiile care i se aduc acestuia.

„Nu am luat nimic foarte bine, sunt sentimental depășită de situație, pentru că nu mă așteptam să se întâmple treaba aceasta. Clar m-a luat pe nepregătite, ne-a stricat toate planurile, de unde aveam atâta treabă și ne gândiserăm, chiar împreună, să facem foarte multe lucruri, dintr-o dată nu mai facem nimic! Din câte am înțeles de la el, pentru că am vorbit, a avut un prieten foarte bun care i-a făcut această înscenare, după care o reclamație. Nu știu să spun, sunt dată peste cap de toată povestea aceasta”, a declarat Cristina Cioran, conform Spynews.ro.