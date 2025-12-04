Cristina Cioran, mărturisiri despre momentele dificile prin care a trecut: „Nu aveam ce face, trebuia să le depășim”

Cristina Cioran a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut. Vedeta o are alături pe mama ei, care o ajută enorm în ceea ce privește creșterea celor doi copii, Ema și Max.

Cristina Cioran, despre momentele dificile prin care a trecut

Cristina Cioran obișnuiește să fie deschisă când vine vorba de momentele fericite, dar și cele neplăcute din viața ei. De fiecare dată a vorbit deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat. Așa s-a întâmplat și recent, când a dezvăluit că s-a confruntat recent cu situații grele.

„Într-adevăr, o am pe mama, care este un înger, și fără ea nu știu dacă m-aș descurca. Nu știu ce fac când nu mai pot… mai pot puțin. Nu există «nu pot». Eu mă detensionez plângând. Dacă simt că nu mai pot, mă descarc: plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e. Au fost niște perioade destul de grele cu răcelile și le-am depășit, pentru că nu aveam ce face, trebuia să le depășim”, a spus Cristina Cioran pentru spynews.ro.

Cristina Cioran a vorbit cu emoție și despre cei doi copii ai ei, Ema și Max.

„Acum celui mic îi dau dințișorii. Este foarte haios și foarte simpatic, nu plânge. Din fericire, nici Max nu plânge, cum nici Ema nu a plâns; nu au avut nici colici și nici dureri specifice când au ieșit dințișorii. Sperăm să ne țină tot așa. Mie îmi place să am copii veseli și, din fericire, exact așa sunt. Asta mi-am dorit: copii foarte veseli. În ceea ce mă relaxează, somnul… îmi place să dorm. Dacă aș putea, aș dormi și două zile.”

Cristina Cioran, despre relația cu tatăl copiilor ei

Cristina Cioran a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei. Cei doi au trăit o poveste de dragoste tumultoasă și au împreună o fetiță, pe nume Ema, și un băiat, Max.

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la patru ani de închisoare cu executare, după ce a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Instanța a stabilit că el este nevoit să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 de lei. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și Alex Dobrescu poate formula o contestație. Până la o hotărâre definitivă, acesta rămâne în arest preventiv.

În cadrul unui interviu, Cristina Cioran a dezvăluit că Alex Dobrescu își vede online cei doi copii.

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul. Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi ei vor avea tată toată viața lor!”, a povestit Cristina Cioran pentru Click!

Citește și:

Diana Bart, declarații sincere despre viața amoroasă după ce a fost surprinsă sărutându-se cu Daniel Nuță: „Sunt într-o etapă matură și responsabilă'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro