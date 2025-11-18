Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran la nouă luni de când a născut un băiețel și s-a mutat din București: „Așa ne-a dus viața”

După o pauză dedicată familiei, Cristina Cioran a revenit în activitate și face parte dintr-un nou proiect cultural de amploare. Actrița se implică în organizarea turneului național al spectacolului „Spărgătorul de Nuci', care își începe parcursul chiar din Destinația Turistică Integrată Mamaia–Constanța, devenită în această iarnă punctul zero al unuia dintre cele mai mari demersuri artistice ale sezonului.

Cu ce se ocupă acum Cristina Cioran

Deși prezența ei în echipă a fost discretă până acum, Cristina se numără printre cei care contribuie la succesul acestei producții, în ciuda faptului că în ultima perioadă și-a concentrat atenția asupra celor doi copii ai săi.

„Împreună cu Elena Vasile, ne-am gândit că toți spectatorii și iubitorii de balet ar fi foarte fericiți să venim noi în orașul lor. Așadar, Elena a pus la cale acest minunat turneu, după ce a avut un mega succes cu Lacul Lebedelor, care a fost, de fapt, cel mai lung turneu din România. Eu am intrat așa la jumătate, pentru că așa ne-a dus viața. Ne-am întâlnit și așa m-am implicat și eu în aceste proiecte. Eu organizez evenimente de mulți ani și sunt activitățile mele preferate și această provocare de turneu de balet nu am mai avut-o până acum”, a declarat Cristina Cioran pentru Libertatea.

Turneul a debutat festiv pe 14 noiembrie, la ora 19:00, chiar de Ziua Dobrogei, pe scena Casei de Cultură din Constanța, printr-o reprezentație a Companiei Internaționale de Balet Messapica din Italia. Caravana spectacolelor va continua în Călărași, Ploiești, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Drobeta-Turnu Severin, Deva, Oradea, Bacău, Galați, Piatra Neamț, Botoșani, Târgu Mureș și Miercurea Ciuc, transformând drumul acestui spectacol într-o adevărată celebrare itinerantă a magiei Crăciunului.

Coregrafia este realizată sub coordonarea maestrului Valentin Barteș, care aduce spectacolului o nouă energie, accentuând sensibilitatea și dinamismul poveștii Clarei. Dansatorii Messapica construiesc, cu o tehnică impecabilă, un univers feeric susținut de decoruri pline de imaginație, costume spectaculoase și muzica nemuritoare a lui Ceaikovski.

Invitații speciali, Amyra Badro și Robert Enache, soliști ai Operei Naționale București, completează distribuția, oferind momente de rafinament și intensitate artistică.

De ce s-a mutat vedeta la Constanța

În urmă cu câteva luni, Cristina a decis să se mute din București alături de copii. Fosta prezentatoare TV a explicat și cum a decis să se mute în Constanța, precizând că această schimbare i-a adus liniște și sentimentul de acasă:

„A fost foarte emoționant, a fost ca o revenire acasă! Adică am simțit cum mă trage pământul, locul meu de baștină. A fost ca o confirmare că trebuie să rămân acasă, că am aici lucruri de făcut și că nu ești niciodată singur. Noi ne-am mutat aici, la Constanța, de Paște. Inițial pentru vară! Am zis că rămânem trei luni… și acum am decis să rămânem de tot. Am înscris-o pe Ema la o grădiniță de stat de aici și este foarte fericită și e foarte bine că am luat această decizie, să ne întoarcem aici măcar pentru vară, pentru că mama mă ajută mult cu copiii. Unde e mai bine ca acasă? Așa am decis să rămânem la Constanța. Mama este minunată și nu știu ce m-aș face fără ea! Mă simt foarte bine, eu sunt o fire optimistă. Suntem binecuvântați! E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok! Și când e greu, putem și mai mult!”, a declarat vedeta pentru Click!.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro