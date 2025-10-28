Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: „Indiferent cât ne-am certat…”

Cristina Cioran a vorbit despre relația din prezent cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei.

Cum se înțelege acum Cristina Cioran cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei, care este condamnat la închisoare: "Indiferent cât ne-am certat..."

Cristina Cioran a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Alex Dobrescu, tatăl copiilor ei. Cei doi au trăit o poveste de dragoste tumultoasă și au împreună o fetiță, pe nume Ema, și un băiat, Max. 

Cristina Cioran, despre relația cu tată, copiilor ei

Alex Dobrescu, tatăl copiilor Cristinei Cioran, a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la patru ani de închisoare cu executare, după ce a fost cercetat pentru trafic de droguri de mare risc. Instanța a stabilit că el este nevoit să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 7.000 de lei. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și Alex Dobrescu poate formula o contestație. Până la o hotărâre definitivă, acesta rămâne în arest preventiv.

În cadrul unui interviu, Cristina Cioran a dezvăluit că Alex Dobrescu își vede online cei doi copii

„Se pot face vizite online și am reușit să programăm și noi câteva. A văzut copiii. Ema a fost foarte fericită să-l vadă, să vorbească cu el și, bineînțeles, și el la fel. Vom continua cu aceste video call-uri atunci când ne va permite timpul. Sunt video call-uri, este un fel de vizită online la care el are dreptul.

Alex este bine, lucrează la bibliotecă, este deținut de sprijin. Îi ajută cu actele pe colegi, cu cereri, cu solicitări, cu tot felul. E băiat deștept și atunci îi vine mănușă acest job. Situația lui în momentul de față este în apel și vedem ce o să se mai întâmple după aceea. El își dorește să revină alături de copii. Pentru cârcotași, copiii mei au și mamă și tată și indiferent cât ne-am certat noi și care a fost situația sau care va fi ei vor avea tată toată viața lor!”, a povestit Cristina Cioran pentru Click!

Cristina Cioran s-a mutat în alt oraș după ce a devenit mamă pentru a doua oară

În luna septembrie, Cristina Cioran și-a botezat fiul, Max, în cadrul unei ceremonii religioase care s-a desfășurat la Constanța, oraș în care vedeta s-a mutat împreună cu familia. Alegerea locației a venit ca urmare a deciziei vedetei de a se muta din București în orașul de la malul Mării Negre, unde locuiește mama ei

Imediat după slujbă, Cristina Cioran a discutat a mărturisit cât de mult a contat pentru ea această schimbare:

„În momentul în care am luat decizia cu mutarea, totul a fost perfect, cu atât mai mult cu cât slujba de botez a lui Max a fost înfăptuită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului! Mă simt foarte bine, o am pe mama lângă mine, nu sunt singură și nu voi fi niciodată singură. Și nici copiii nu vor fi niciodată singuri. Mi-e greu, mi-e și ușor! Pentru mine îmi doresc să fiu sănătoasă. Atât! Pentru că restul vin toate de la sine, dacă eu și copiii mei suntem sănătoși. Și mama mea să fie la fel, sănătoasă, beton, ca să fie alături de noi. Suntem bine”, a declarat Cristina Cioran pentru Click!

Cristina Cioran a explicat și cum a decis să se mute din București în Constanța, precizând că această schimbare i-a adus liniște și sentimentul de acasă:

„A fost foarte emoționant, a fost ca o revenire acasă! Adică am simțit cum mă trage pământul, locul meu de baștină. A fost ca o confirmare că trebuie să rămân acasă, că am aici lucruri de făcut și că nu ești niciodată singur. Noi ne-am mutat aici, la Constanța, de Paște. Inițial pentru vară! Am zis că rămânem trei luni… și acum am decis să rămânem de tot. Am înscris-o pe Ema la o grădiniță de stat de aici și este foarte fericită și e foarte bine că am luat această decizie, să ne întoarcem aici măcar pentru vară, pentru că mama mă ajută mult cu copiii. Unde e mai bine ca acasă? Așa am decis să rămânem la Constanța. Mama este minunată și nu știu ce m-aș face fără ea! Mă simt foarte bine, eu sunt o fire optimistă. Suntem binecuvântați! E Doamne-Doamne cu noi, deci totul va fi ok! Și când e greu, putem și mai mult!”, a mai declarat vedeta.

Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: „Distracție…'

Foto: Arhiva ELLE

