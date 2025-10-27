Nadia Comăneci, alături de fiul ei, Dylan, și partenera acestuia. Cum au apărut cei trei pe internet: "Distracție..."

Nadia Comăneci a fost surprinsă recent într-o ieșire relaxată la cumpărături în Los Angeles, alături de fiul ei, Dylan, și de iubita acestuia. Dylan, care a început recent facultatea, a profitat de o zi liberă pentru a petrece timp cu mama sa și partenera sa.

Nadia Comăneci, zi plină de distracție alături de fiul ei și iubita lui

Cei trei au vizitat mai multe magazine, iar Dylan și iubita lui s-au amuzat încercând diverse pălării, în timp ce Nadia îi filma cu telefonul. Clipul a fost ulterior publicat pe contul său de Instagram, însoțit de mesajul: „Distracție la cumpărături în Los Angeles cu copiii”.

Fanii au reacționat imediat, apreciind momentele simple și naturale din familie și remarcând cât de mult se bucură Nadia de fiecare clipă petrecută alături de Dylan și de anturajul său. Imaginile surprind o atmosferă relaxată și plină de voie bună, departe de reflectoarele competițiilor care au consacrat-o pe legendara gimnastă.

„O mamă superbă a unor copii superbi, Nadia Comăneci este cu siguranță mândră”, a comentat un fan. „Are mult din tine în expresia feței și în personalitate. (Este umila mea părere )”, a scris altcineva despre Dylan.

Dylan a plecat la facultate

La 64 de ani, Nadia Comăneci a vorbit recent despre cât de mult a resimțit despărțirea de fiul ei, Dylan, care a plecat la facultate în Santa Monica. Chiar dacă păstrează legătura zilnic prin apeluri video, „Zeița de la Montreal” recunoaște că îi este greu să stea fără acesta.

„Fiul meu deja a plecat în Santa Monica la facultate. Să fiu sinceră, am avut două zile foarte triste, am simțit un gol. M-am gândit că totuși este o fază a lui, în care trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește să facă. Acum ne sună în fiecare zi. Camera este semigoluță. Vine la Crăciun și când are vacanță la școală. Ne sunăm în fiecare seară pe face time, vorbim”, a povestit Nadia la Antena Stars.

Sportiva a subliniat și importanța contactului fizic între persoane, care nu poate fi înlocuit de apelurile telefonice și comunicarea online.

„Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media. Ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a mai declarat Nadia Comăneci.

Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă din istorie care a obținut nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice, trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii. Acolo locuiește împreună cu soțul său, fostul gimnast Bart Conner, și fiul lor, Dylan Paul.

Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

foto: Arhiva ELLE

