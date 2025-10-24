Nadia Comăneci, imagini de la lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară”

Nadia Comăneci, legenda gimnasticii mondiale, a participat la evenimentul de lansare al volumului „Raising Brows: My Story of Building a Billion Dollar Beauty Empire”, cartea autobiografică semnată de celebra antreprenoare româncă Anastasia Soare, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills. Lansarea, găzduită de însăși Oprah Winfrey, a reunit numeroase vedete și nume importante din industria de beauty și divertisment.

Nadia Comăneci a participat la evenimentul de lansare

Nadia Comăneci a fost însoțită de soțul ei, Bart Conner, și a împărtășit pe Instagram mai multe imagini de la eveniment, declarând înainte de începerea lansării:

„Suntem aici pentru Raising Brows, cartea Anastasiei Soare și sunt foarte fericită că provenim din aceeași țară, România.”

Prezența campioanei olimpice la eveniment a fost un moment emoționant, mai ales că ambele femei reprezintă povești de succes remarcabile ale românilor care și-au construit cariere impresionante peste hotare.

Anastasia Soare și-a lansat cartea autobiografică

După mai bine de 25 de ani petrecuți în industria frumuseții, Anastasia Soare, în vârstă de 67 de ani, a decis că a venit momentul să-și spună povestea. În volumul autobiografic „Raising Brows: My Story of Building a Billion Dollar Beauty Empire”, fondatoarea Anastasia Beverly Hills își rememorează drumul de la plecarea din România comunistă până la succesul spectaculos din Statele Unite.

Anastasia Soare povestește cum, în calitate de mamă singură, a emigrat în America împreună cu fiica sa, Claudia, având în buzunar doar curajul și dorința de a reuși. A învățat limba engleză urmărind emisiunea The Oprah Winfrey Show, iar în 1997 și-a deschis propriul salon de frumusețe, Anastasia Beverly Hills Salon.

„Cartea este pentru imigranți și pentru oricine are un vis și este dispus să muncească pentru a-l împlini. Am vrut să-mi împărtășesc experiența și să le arăt oamenilor că, dacă au un vis, trebuie doar să muncească din greu și să nu renunțe,” a spus Anastasia Soare pentru revista People.

Autoarea nu idealizează dificultățile prin care a trecut ca imigrantă. Ea descrie cu sinceritate teama resimțită la plecarea din România, când a ajuns în SUA fără niciun ban și cu incertitudinea acceptării cererii de azil.

„Mi-a fost frică până în măduva oaselor: o teamă copleșitoare, viscerală. Mă gândeam — dacă ne resping și ne trimit înapoi, după tot ce am îndurat ca să ajungem aici?”, a spus Anastasia.

După sosirea în America, Anastasia Soare a lucrat în mai multe saloane, iar apoi a decis să-și urmeze visul și să deschidă propria afacere. Deși soțul ei, Victor, nu a sprijinit-o și cuplul a divorțat, Anastasia Soare a mers mai departe, construindu-și pas cu pas o clientelă fidelă și transformându-și brandul într-un reper global al frumuseții.

„De când am venit aici, am muncit enorm. N-am avut timp să mă opresc și să privesc înapoi. A fost ca o cursă de maraton din care nu te poți opri. Cred că motivul pentru care am reușit a fost autenticitatea. Tot ce am făcut a pornit din dragoste și din dorința de a le da putere celorlalți”, a mărturisit antreprenoarea.

Prezența Nadiei Comăneci la lansarea volumului „Raising Brows” a fost nu doar o dovadă de prietenie, ci și o celebrare a determinării și inspirației feminine. Atât Nadia, prima gimnastă din lume care a obținut nota 10 perfect, cât și Anastasia Soare, „regina sprâncenelor” de la Hollywood, sunt simboluri ale excelenței românești pe scena internațională.

