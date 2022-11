Actori care și-au făcut debutul în filme care au eșuat la box office

Sunt câteva exemple de staruri care la începutul carierei s-au implicat în proiecte care, din varii motive, nu s-au bucurat de succes. Deși și-au propus să dea lovitura încă de la debut, iată că nu s-a întâmplat acest lucru și au jucat în filme care au eșuat la box office.

1. Michael J. Fox

La vârsta de 19 ani, Michael J. Fox a jucat în filmul Midnight Madness regizat de către David Wechter și Michael Nankin. Pelicula a costat 4,5 milioane de dolari și nu s-a bucurat de prea multe laude în rândul criticilor. Actorul a avut un rol minor, el jucându-l pe Scott, fratele mai mic al unui personaj principal.

2. Brad Pitt

Brad Pitt și-a făcut debutul în film cu rolul din No Man’s Land din 1987, acolo unde a jucat un chelner. Pe Rotten Tomatoes, pelicula a primit un rating de 38%. Actorul nu a avut replici și a fost pe punctul de a fi dat afară pe motiv că a încercat să improvizeze în timpul filmărilor.

3. Scarlett Johansson

La 9 ani, Scarlett Johansson a avut un rol în North. Filmul din 1994 este despre povestea unui băiat, pe nume North, în vârstă de 11 de ani, care pleacă de acasă cu scopul de a-și găsi noi părinți din cauză că se simte neglijat de mama sa și tatăl său. Criticii au spus despre acest film că este unul dintre cele mai proaste realizate vreodată.

4. Madonna

Madonna a jucat în A Certain Sacrifice, un film despre un atac sexual violent. Ea nu a fost plătită pentru munca pe care a depus-o în acest proiect produs de o persoană apropiată vedetei. Drama a fost criticată pentru că imaginile și sunetul nu sunt de calitate. Unele zvonuri au susținut că Madonna ar fi încercat să cumpere drepturile înapoi și să interzică să fie vizionat de către public.

5. Denzel Washington

Denzel Washington și-a făcut debutul în Carbon Copy, acolo unde l-a interpretat pe Roger, un adolescent de culoare, care îl găsește pe tatăl său, un director de corporație alb, și care încearcă să se adapteze la viața lui. Mesajul filmului a fost apreciat, însă execuția lui a fost cea care a stârnit comentarii negative.

6. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a jucat rolul principal în Leprechaun, filmul ei de debut. Această comedie de groază este despre un spiriduș rău care pornește în căutarea unui vas de aur. Criticii nu s-au arătat impresionați de film. Totuși, la un an distanță de la lansarea peliculei, actrița a fost distribuită în serialul de succes Friends.

7. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow a avut un rol mic în Hook, unul dintre filmele care au eșuat la box office. În pelicula din 1991 regizată de Steven Spielberg, ea a jucat-o pe Wendy, iar în distribuție se mai regăsesc nume ca Dustin Hoffman, Robin Williams și Julia Roberts. Nici cifrele de pe Rotten Tomatoes nu sunt îmbucurătoare, obținând un rating de 29%.

8. Julia Roberts

Julia Roberts nu a primit credite pentru rolul din filmul ei de debut, Firehouse. Pelicula din 1987 nu s-a remarcat din nici un punct de vedere, dar această dezamăgire nu și-a pus amprenta asupra carierei ei, dacă luăm în calcul faptul că în anii ’90 și la începutul anilor 2000, a fost desemnată cel mai bine plătită actriță din lume.

9. Margot Robbie

Margot Robbie și-a făcut debutul în filmul de acțiune Vigilante din 2008. Bugetul peliculei a fost redus și nu s-a bucurat de succes. Actrița a cunoscut faima abia după ce a jucat în The Wolf of Wall Street alături de Leonardo DiCaprio și a obținut numeroase nominalizări la Oscar.

10. Arnold Schwarzenegger

Debutul lui Arnold Schwarzenegger a fost în Hercules in New York. Această comedie fantasy a avut un buget redus, însă actorul a jucat rolul principal, chiar pe Hercule. Dar, replicile sale au fost dublate din cauza accentului său. Pelicula a dezamăgit, iar pe Rotten Tomatoes are un rating de 14%.

