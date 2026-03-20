Semnificația specială a celei mai recente imagini oficiale cu prinții de Wales

Prinții de Wales și-au început anul îndeplinind o mulțime de îndatoriri oficiale, semn că rolul lor devine din ce în ce mai serios. Care este semnificația celei mai recente imagini cu cuplul?

Prinții de Wales sunt din ce în ce mai ocupați, îndeplinind multiple îndatoriri oficiale și devenind de-a dreptul ambasadori pentru coroana britanică. Iar cel mai recent exemplu în acest sens este și o fotografie oficială nou făcută publică de aceștia, ca urmare a aparițiilor lor la banchetul de stat în onoarea președintelui Nigeriei și a soției sale, aflați într-o vizită diplomatică. Cu această ocazie, tânăra fotografă britanică cu origini nigeriene Christianah Ebenezer le-a făcut un nou portret care îi înfățișează în veșmintele alese pentru primirea șefului de stat.

Astfel, prinții de Wales s-au afișat zâmbind larg către cameră, atenția fiind atrasă în mod special de Kate Middleton, care a revenit la îndeplinirea atribuțiilor sale regale după ce în ultimii ani s-a recuperat în urma diagnosticului și tratamentului pentru cancer. Fanii acesteia cu siguranță au fost ușurați și bucuroși să o vadă strălucind, mai ales că Prințesa a arătat impecabil într-o rochie verde semnată Andrew Gn, o culoare intensă care era în mod evident o trimitere la steagul Nigeriei. Purtând o diademă istorică, Lover’s Knot, despre care poți citi toate detaliile aici, alte însemne ale unor decorații regale pe care le-a primit de-a lungul timpului, dar și o pereche de cercei care au aparținut regretatei Regine Elisabeta, Prințesa Kate a arătat deosebit de elegantă, în vreme ce poza alături de soțul ei. Nici William nu s-a lăsat mai prejos, acesta purtând un tradițional frac ce este parte din uniforma Windsor, așa cum se numesc piesele cu care membrii familiei regale britanice, dar și oficialii de rang înalt poartă cu ocazia acestui tip de eveniment, și un papion alb.

Christianah Ebenezer, tânăra fotografă, a declarat că a fost „adevărată onoare” să îi fotografieze pe prinții de Wales, adică pe viitorul rege al Marii Britanii și pe soția lui. Într-o declarație făcută publică de Palatul Kensington, tânăra a spus:

„A fost o adevărată onoare să lucrez la această imagine. Îmbinând creativitatea noastră comună cu elemente de portret clasic și unele legate de natură, echipa a lucrat fără probleme pentru a surprinde acest moment înainte de banchetul de stat nigerian – sunt foarte încântată că am reușit să creăm un lucru atât de frumos.”

Fotografia cu prinții de Wales nu este prima ocazia în care Ebenezer lucrează cu familia regală britanică. În trecut, aceasta a mai surprins portrete oficiale ale ducesei de Edinburgh, iar Lady Amelia Windsor o urmărește pe Instagram pe artista născută în Lagos, care s-a mutat în Marea Britanie în copilărie.

Prinții de Wales au jucat un rol diplomatic major cu ocazia vizitei de stat a președintelui Nigeriei Bola Ahmed Tinubu, și a Primei Doamne Oluremi Tinubu. Aceștia au ajuns în Regatul Unit pe 18 martie și au fost întâmpinați, în numele Regelui Charles, de Catherine, purtând o rochie ținută realizată de designerul britanic-nigerian Tolu Coker, și de Prințul William, la Fairmont Windsor Park. În seara aceleiași zile, Prințul și Prințesa s-au alăturat Regelui, Reginei Camilla, Prințesei Anne, vice-amiralului Sir Timothy Laurence, Ducelui de Edinburgh, Ducelui și Ducesei de Gloucester la cina organizată în St. George’s Hall de la palatul Windsor.

„Aceste evenimente strălucitoare au devenit arena în care își desfășoară influența – nu pentru că caută lumina reflectoarelor, ci pentru că înțelege ceea ce sunt ele cu adevărat: partide diplomatice de șah în care fiecare gest construiește punți între națiuni”, a declarat specialistul regal Robert Jobson pentru publicația Hello!, vorbind în special despre atribuțiile lui Kate Middleton, dar și în general despre cele pe care trebuie să le îndeplinească acum prinții de Wales împreună.

„Deține o putere cu o eficacitate devastatoare. Urmăriți-o cum își face drum într-o cameră (plină de oficiali, n.red.). Își amintește nume. Își amintește conversațiile anterioare. Pune întrebări care demonstrează interes autentic, mai degrabă decât obligație politicoasă. Demnitarii străini pleacă fermecați, impresionați, conectați cu adevărat cu Marea Britanie prin intermediul ei. Acest lucru nu este întâmplător. Aceasta este excelență calculată. Nu mulți au reușit asta înaintea ei: îmbinarea măreției cu accesibilitatea, tradiției cu modernitatea, datoriei cu umanitatea.”

„Este un echilibru delicat pe care nu l-au atins nenumărați membri ai familiei regale de-a lungul istoriei – dacă ești prea formal, pari distant, dacă ești prea dezinvolt, diminuezi Coroana. Kate balansează acea cale de mijloc imposibilă, ca și cum s-ar fi născut acolo. Nu e cazul. Asta o face și mai remarcabilă. Ea nu reprezintă doar monarhia; ea întruchipează evoluția acesteia. Ea este bijuteria Coroanei”, a mai declarat expertul, în mod vizibil încântat.

Foto: Arhiva ELLE; Instagram

