Cu ce se ocupă acum Ana Maria Gheorghe după ce a plecat din România și s-a mutat în Portugalia: „M-am reinventat”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

În urmă cu aproape un an, Ana Maria Gheorghe a luat decizia de a părăsi România. Vedeta s-a mutat împreună cu familia ei în Portugalia. Cu ce se ocupă acum?

Cum a anunțat Ana Maria Gheorghe plecarea de la rubrica Meteo

Ana Maria Gheorghe are o carieră remarcabilă în televiziune. Aceasta a revenit la rubrica Meteo în vara anului 2023, preluând poziția după plecarea Ramonei Păuleanu. De altfel, nu era la prima colaborare cu Observatorul, prezentând vremea și între 2011 și 2015. În 2015 a fost prezentatoarea Observator Special, iar din 2023 și până în iunie 2025, pe lângă prezentarea rubricii Meteo, a fost reporteră specială la Antena 1.

De-a lungul carierei, Ana Maria Gheorghe a fost implicată în numeroase proiecte media, activând la Acasă TV și PRO TV, unde a jucat în producții cunoscute precum „La Servici” și „La Bloc.” A fost coprezentatoarea emisiunii „De 3 x femeie”, găzduită de Mihaela Tatu.

În vara anului 2025, Ana Maria Gheorghe a anunțat că părăsește segmentul dedicat prezentării rubricii Meteo din cadrul Observator, dar rămâne parte din echipa Antena 1 și că va realiza materiale speciale, inclusiv reportaje din Portugalia.

„Dragilor, astăzi mă despart de rubrica meteo. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și că ați făcut parte din această călătorie. Promit să revin cu reportaje speciale și, în curând, voi fi alături de voi de la Formula 1, pentru a trăi împreună emoțiile competiției. Până atunci, să fiți și să faceți bine! Ne revedem curând!”, a transmis atunci Ana Maria Gheorghe.

Ana Maria Gheorghe, declarații despre viața ei în Portugalia

Cu toate că mulți au fost surprinși de decizia luată de Ana Maria Gheorghe, de a renunța la viața construită în România și de a începe un nou drum în Portugalia, în spate se află o decizie cu semnificație personală. Vedeta este căsătorită cu Luis Peixoto, un antreprenor portughez, care are afaceri și în România, iar împreună au o fiică, pe nume, Margarida, care s-a născut în Porto, Portugalia.

Recent, Ana Maria Gheorghe a dezvăluit ce anume a determinat-o să plece din România.

„Am simțit nevoia unei pauze reale. Am vrut „să trag frâna de mână”, să mă opresc și pur și simplu să respir. Ajunsesem să trăiesc într-un ritm în care făceam lucruri doar pentru că „trebuie”, pentru validare sau pentru a demonstra ceva. Și, la un moment dat, am obosit. Am ales un loc în care valorile nu sunt definite de contul din bancă, ci de calitatea vieții”, a spus Ana Maria Gheorghe pentru TV Mania.

Ana Maria Gheorghe și-a păstrat rolul de corespondentă specială Observator și se simte recunoscătoare pentru echipa de la Externe.

„Portugalia este o țară foarte liniștită, așa că nu se întâmplă zilnic evenimente care să devină știri de interes național pentru România. Totuși, echipa de la Externe este extraordinară și mă susține constant. Este un tip de muncă diferit față de ce făceam în redacție, dar implică la fel de multă responsabilitate.”

Cu ce se ocupă acum Ana Maria Gheorghe

Pe lângă colaborarea pe care o are cu postul de televiziune Antena 1, Ana Maria Gheorghe și-a îndreptat atenție și către un alt domeniu. Ea se pregătește să devină instructoare personală de pilates.

„Am descoperit conceptul de slow life. Acum am mai mult timp pentru fiica mea și pentru familie. Profesional, m-am reinventat: am ales să urmez și să finalizez școala de personal trainer, iar în prezent am început specializarea în Pilates.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro