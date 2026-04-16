Noi detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion. Ce pretenții financiare are cântăreața

Au ieșit la iveală mai multe detalii despre aspectele pe care Lidia Buble le menționează în procesul intentat lui Răzvan Simion.

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în vara anului 2020 după cinci ani de relație. Pe parcursul relației lor, cei doi au colaborat și din punct de vedere profesional.

Chiar și după despărțirea din 2020, despre care atât Răzvan Simion, cât și Lidia Buble declarau că a fost una de comun acord și cordială, prezentatorul a continuat să fie, o anumită perioadă de timp, managerul aristei.

„Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, le spunea Lidia Buble fanilor într-o sesiune de întrebări și răspunsuri din 2020.

Conform presei mondene, acum a ieșit la iveală faptul că această colaborare profesională nu a fost pe deplin pe placul Lidiei Buble, ea acționându-l în judecată pe fostul partener, dar și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL, și cere explicații financiare pentru felul în care Răzvan Simion ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine ale cântăreței în anii de relație, scrie Cancan.ro.

Aceeași sursă a publicat mai multe detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion. Mai exact, înainte de conflict, artista a încercat să rezolve totul pe cale amiabilă, dar fostul său partener nu ar fi fost deschis la negocieri și s-a ajuns la expertiza solicitată la tribunal de către Lidia Buble, scrie Cancan.ro.

„Potrivit dispoziţiilor acestei instanţe stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 04.03.2025, vă aducem la cunoştinţă faptul că aţi fost desemnat expert în cauză şi vă solicităm, ca până la termenul acordat în data de 06.05.2025, să efectuaţi şi să depuneţi la dosar raportul de expertiză dispus în cauză având drept obiective:
– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani încasate de pârâta Vânătorii de ##### SRL de la ### ##### SRL în perioada 2017 – până la zi, separat pentru contractul de coproducţie din anul 2017
– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani încasate de pârâtă Vânătorii de ##### SRL de la ###### ## ##### SA şi de la terţii cu care a încheiat alături sau prin reprezentant Vânătorii de ##### SRL, în perioada 2017 până la zi, separat pentru fiecare contract în parte şi fiecare parte terţă în parte;
– să se identifice şi să se calculeze toate sumele de bani achitate de pârâta Vânătorii de ##### SRL, către subsemnata pentru perioada 2017 – până la zi şi cu ce titlu;
– să se calculeze diferenţa între sumele de la punctul 1 plus pct.2 şi cel de la punctul 3;
– să se calculeze pentru sumele identificate la pct. 3 actualizarea cu indicele de inflaţie şi după aplicarea acestui indice să se calculeze dobânda legală de la data încasării şi până la zi
– să calculeze sumele de bani cheltuite de Vânătorii de Zmeie pentru organizarea, conducerea şi gestionarea activităţii artistice a reclamantei, exemplu ar fi cumpărarea costumelor de scenă/cumpărarea instrumentelor muzicale şi închirierea spaţiilor de repetiţii.
A fost fixat onorariu de expert în cuantum de 4000 lei dintre care 3000 lei în sarcina reclamantei şi 1000 lei în sarcina pârâţilor, punându-le în vedere ca în termen de 10 zile de la data încuviinţării probei să facă dovada achitării onorariului”.

Practic, se cere ca Răzvan Simion să își justifice prin firma lui cheltuielile pe care le-a avut cu Lidia Buble din 2017 până în prezent pentru a dovedi dacă mai are sau nu să îi dea bani artistei. Aceste sume implică inclusiv costumele de scenă purtate de Lidia Buble sau diverse cheltuieli cu repetițiile.

Ce acuzații îi aduce Lidia Buble fostului partener

Procesul pe care Lidia Buble l-a intentat lui Răzvan Simion are ca scop identificarea și recuperarea mai multor sume pe care artista susține că ar fi trebuit să le primească.

„Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.
Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.

Prezentatorul se apără în fața acuzațiilor făcute de Lidia Buble, susținând că, de fapt, o parte din contracte au fost gestionate prin firma acesteia.

„Pârâţii (n.red. – Răzvan Simion și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL) prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct. Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe, anexele lipsă privesc acest contract de coproducţie, iar de la Cat Music doreşte să obţină contractul semnat de ambele părţi pe care îl deţine doar într-un format world, pe care reclamant l-a depus fără anexe, eventual până la clarificarea situaţiei acestui contract, instanţa poate să solicite prin intermediul unei adrese transmiterea acestuia integral printr-o adresă”.

Un nou termen în acest conflict juridic a fost stabilit abia pe data de 8 septembrie 2026.

Lidia Buble, mai fericită ca niciodată alături de noul partener, Horațiu Nicolau

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau formează un cuplu discret, însă au fost surprinși cu diverse ocazii de către paparazzi. Cu toate că pentru ei este importantă discreția, artista a făcut recent mai multe declarații despre partenerul ei.

Într-un interviu recent, Lidia Buble a dezvăluit că, din punct de vedere amoros, se simte foarte liniștită și fericită în relația pe care o trăiește alături de Horațiu Nicolau.

„Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. (zâmbește) Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru VIVA!

Întrebată cum anume o impresionează Horațiu Nicolau, Lidia Buble a recunoscut că partenerul ei îi aduce zilnic zâmbetul pe buze.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi.”

