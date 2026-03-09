O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: „Nu mai avea sens să…”

Colaborarea dintre Meghan Markle și platforma Netflix a ajuns la final.

  de  Andreea Ilie
O nouă lovitură pentru Meghan Markle. Netflix a anulat parteneriatul cu Ducesa. Primele declarații oficiale: "Nu mai avea sens să..."

Netflix a întrerupt oficial legăturile cu brandul de lifestyle controversat al lui Meghan Markle, As Ever, potrivit confirmării obținute de Page Six.

„Emisiunea ei nu a continuat, așa că nu mai avea sens să continuăm parteneriatul”, a declarat pentru Page Six o sursă din industrie, referindu-se la serialul lui Markle, realizat pe durata a două sezoane, „With Love, Meghan.”

„Pasiunea lui Meghan pentru a transforma momentele de zi cu zi în unele frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever, iar noi ne bucurăm că am avut un rol în a aduce această viziune la viață. Așa cum a fost întotdeauna intenționat, Meghan va continua să dezvolte brandul și să-l ducă în următorul capitol în mod independent și așteptăm cu interes să celebrăm modul în care ea continuă să aducă bucurie în gospodăriile din întreaga lume”, a declarat un purtător de cuvânt al Netflix pentru Page Six.

O sursă apropiată situației a declarat că planul a fost mereu ca As Ever să ajungă să funcționeze „pe propriile picioare” și a spus că Netflix și ducesa vor continua relația lor de sprijin reciproc, adăugând: „Ne putem aștepta să vedem ediții speciale sezoniere ale emisiunii ‘With Love, Meghan.'”

Între timp, un purtător de cuvânt al companiei As Ever a precizat că firma „este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix pe durata lansării și în primul nostru an.”

„Am înregistrat o creștere semnificativă și rapidă, iar As Ever este acum pregătit să stea pe propriile picioare”, a continuat purtătorul de cuvânt. „Avem un an interesant în față și abia așteptăm să împărtășim mai multe.”

Meghan Markle, în vârstă de 44 de ani, și Prince Harry au negociat un contract de 100 de milioane de dolari cu Netflix după ce au părăsit familia regală în 2020.

Ei au lansat mai multe proiecte în cadrul contractului profitabil, inclusiv documentarul lor confesiv din 2023, „Harry & Meghan”, care a fost un mare succes pentru platforma de streaming.

Cu toate acestea, documentarul lor „Polo” și emisiunea „With Love, Meghan” nu au reușit să aibă același impact.

Cel din urmă proiect — pe care ea l-a folosit pentru a-și promova produsele As Ever — nu a fost reînnoit de Netflix pentru un al treilea sezon, pe fondul scăderii audienței.

În august anul trecut, cuplul și-a prelungit parteneriatul cu platforma de streaming — dar pentru o sumă „mult” mai mică decât cea din contractul inițial.

În cadrul noului acord, ducii de Sussex aveau mai multe proiecte în lucru, inclusiv adaptări ale cărții de succes „Meet Me at the Lake” de Carley Fortune și ale romanului romantic „The Wedding Date” de Jasmine Guillory.

Netflix a plătit aproximativ 3 milioane de dolari pentru drepturile asupra cărții „Meet Me at the Lake.” Însă, ambele proiecte sunt blocate într-o stare de incertitudine, punând astfel în pericol întregul lor acord.

„Trei ani de dezvoltare pentru un astfel de film la Netflix nu este un semn bun”, a spus o sursă de la Hollywood.

În plus, documentarul lui Markle și Harry, „Cookie Queens”, care a debutat la Sundance Film Festival în luna ianuarie, nu a fost încă cumpărat de niciun distribuitor sau serviciu de streaming.

După cum presa internațională aa relatat luna trecută, biroul Netflix din Los Angeles era plin până la refuz cu produse As Ever, precum borcane de gem, lumânări, vin și faimoasele produse cu petale de flori ale lui Markle.

În ciuda surplusului de produse, sursele susțin că As Ever se vând în ritm alert, aproximativ 87% din comanda de un milion de unități de gem fiind deja vândută. Analiștii au calculat că ea a câștigat peste 36 de milioane de dolari doar din acest singur produs.

Kate Middleton dezvăluie cum gestionează „conversațiile dificile' cu cei trei copii ai săi: „Este o modalitate foarte bună…'

Foto: Arhiva ELLE

