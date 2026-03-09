Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Birmingham, 1940. În haosul celui de-Al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby revine din exilul autoimpus pentru cea mai distrugătoare confruntare de până acum. Viitorul familiei și al țării fiind în joc, Tommy trebuie să-și înfrunte propriii demoni și să aleagă între a-și asuma moștenirea sau a o distruge complet. Din ordinul Peaky Blinders… Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan și Stephen Graham fac parte din distribuție.

Premiera: 20 martie

Vladimir

Când lumea unei profesoare pasionate, dar imprudente, începe să se destrame, ea devine periculos de obsedată de noul său coleg carismatic. Pe măsură ce limitele sunt depășite și secretele se aprind, ea riscă totul pentru a-și trăi cele mai scandaloase fantezii.

Seducția și obsesia se împletesc în Vladimir, un miniserial provocator, plin de dorințe interzise, umor tăios și personaje carismatice, imprevizibile. Serialul este pe romanul apreciat al Juliei May Jonas, cu Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Ellen Robertson și Jessica Henwick în distribuție.

Premiera: 5 martie

ONE PIECE – sezonul 2

Aventura epică pe mare ONE PIECE realizată de Netflix revine cu sezonul 2, aducând adversari mai redutabili și misiuni mai periculoase ca niciodată. Luffy și echipaj de Pirați ai Pălăriei de Paie pornesc spre Marele Curent, o întindere legendară de ocean unde pericole și minunății îi așteaptă la fiecare pas. În această călătorie imprevizibilă, în căutarea celui mai mare tezaur din lume, vor descoperi insule bizare și se vor confrunta cu noi inamici de temut.

Premiera: 10 martie

Street Flow 3

Îndoliați și nevoiți să dea piept cu consecințele faptelor lor, frații Traoré primesc o ultimă șansă să-și croiască un nou drum în capitolul final al trilogiei.

Premiera: 4 martie

A Friend, a Murderer

În acest documentar, trei prieteni rememorează o serie de crime care le-au schimbat viețile și au zguduit liniștea unei zone rurale din Danemarca.

Premiera: 5 martie

Strangers in the Park

Un fost militant comunist și un bărbat îngăduitor leagă o prietenie neașteptată pe o bancă în parc, povestindu-și viața cu umor și emoție.

Premiera: 6 martie

The Dinosaurs

De la primii până la ultimii dinozauri, acest serial documentar epic analizează existența lor de 165 de milioane de ani pe Pământ și forțele care le-au modelat evoluția.

Premiera: 6 martie

The TikTok Killer

O femeie de 42 de ani dispare în Spania după ce întâlnește un creator popular de pe TikTok. Documentarul îi urmărește familia aflată în căutarea adevărului.

Premiera: 6 martie

War Machine

Într-o ultimă misiune epuizantă din antrenamentul rangerilor, un genist își conduce unitatea împotriva unei uriașe mașinării de ucis din altă lume.

Premiera: 6 martie

Sesame Street – Volumul 2

Dragoni magici, biciclete zburătoare și multe altele! Prietenii veseli din Sesame Street devin mai grijulii și mai curioși, dând frâu liber imaginației.

Premiera: 9 martie

Age of Attraction

Un serial matrimonial în care vârsta nu contează atunci când îți cauți sufletul-pereche. Oare dragostea chiar n-are vârstă sau diferența de ani va ajunge să-i despartă?

Premiera: 11 martie

Louis Theroux: Inside the Manosphere

Cu un acces rar și fără menajamente, apreciatul documentarist investighează o rețea ultra-masculină în plină expansiune și pe influencerii săi controversați.

Premiera: 11 martie

Virgin River – sezonul 7

Proaspăt căsătoriți, Mel și Jack își urmează visul de a adopta un copil, în timp ce vechi iubiri încă mocnesc, iar noi amenințări pun la încercare Virgin River.

Premiera: 12 martie

Fatal Seduction – sezonul 3

La trei ani după ce și-a refăcut viața destrămată, Nandi oscilează între pacea nou descoperită și tentația seducătoare de a renunța la tot pentru dragoste.

Premiera: 13 martie

The Plastic Detox

Acest documentar revelator urmărește șase cupluri cu infertilitate inexplicabilă, care își reduc expunerea la plastic cu speranța că îi va ajuta să procreeze.

Premiera: 16 martie

Radioactive Emergency

Inspirat din fapte reale, acest serial urmărește fizicieni și medici în cursa lor pentru limitarea unui dezastru radiologic de proporții și salvarea a mii de vieți.

Premiera: 18 martie

Tyler Perry’s Beauty in Black – Sezonul 2, Partea 2

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o teribilă luptă pentru putere cu familia, în care trădarea, lăcomia și pericolul pândesc la tot pasul.

Premiera: 20 martie

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

Acest documentar emoționant explorează anii de formare ai trupei Red Hot Chili Peppers și influența profundă a membrului fondator Hillel Slovak.

Premiera: 20 martie

Ready or Not: Texas

Fără planuri, doar feeling. Când doi prieteni buni și echipa lor pleacă spre Texas într-o aventură complet spontană, nu se știe ce urmează.

Premiera: 24 martie

Heartbreak High – sezonul 3

O farsă scapă de sub control. O veche iubire revine. Ultimul an la Liceul Hartley începe haotic pentru Amerie, care pare urmărită de ghinion.

Premiera: 25 martie

Homicide: New York – sezonul 2

În orașul care nu doarme niciodată, o echipă de detectivi newyorkezi de la omucideri lucrează contracronometru pentru a vâna criminalii și adevărul. Iată poveștile lor.

Premiera: 25 martie

Jo Nesbo’s Detective Hole

După mai multe crime ritualice comise în Oslo, un detectiv strălucit are de-a face cu semne criptice, corupție și propriii săi demoni în prinderea ucigașului.

Premiera: 26 martie

Something Very Bad Is Going to Happen

Ceva foarte rău se va întâmpla e un serial horror despre o mireasă și un mire în săptămâna dinaintea nunții lor sortite eșecului. Nu e un spoiler, titlul spune totul.

Premiera: 26 martie

The Prosecutor

Serialul documentar urmărește activitatea primei directoare a Biroului de Femicid din Ciudad de México, o nouă divizie dedicată combaterii violenței împotriva femeilor.

Premiera: 26 martie

Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Acest documentar urmărește viața lui Lamar Odom, de la ascensiunea sa în NBA și căsătoria cu Khloé Kardashian până la supradoza aproape fatală dintr-un bordel din Nevada.

Premiera: 31 martie

