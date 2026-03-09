Filme și seriale noi de văzut în luna martie 2026 pe Netflix

În luna martie ai ce să urmărești pe Netflix, așa că venim în ajutorul tău cu o listă de filme și seriale noi pe care nu trebuie să le ratezi.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Madalina Frasineanu
Peaky Blinders: The Immortal Man
VEZI FOTO
POZA 1 / 26

Iată ce filme și seriale noi nu trebuie să ratezi luna aceasta pe Netflix.

Peaky Blinders: The Immortal Man

Birmingham, 1940. În haosul celui de-Al Doilea Război Mondial, Tommy Shelby revine din exilul autoimpus pentru cea mai distrugătoare confruntare de până acum. Viitorul familiei și al țării fiind în joc, Tommy trebuie să-și înfrunte propriii demoni și să aleagă între a-și asuma moștenirea sau a o distruge complet. Din ordinul Peaky Blinders… Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan și Stephen Graham fac parte din distribuție.

Premiera: 20 martie

Vladimir

Când lumea unei profesoare pasionate, dar imprudente, începe să se destrame, ea devine periculos de obsedată de noul său coleg carismatic. Pe măsură ce limitele sunt depășite și secretele se aprind, ea riscă totul pentru a-și trăi cele mai scandaloase fantezii.
Seducția și obsesia se împletesc în Vladimir, un miniserial provocator, plin de dorințe interzise, umor tăios și personaje carismatice, imprevizibile. Serialul este pe romanul apreciat al Juliei May Jonas, cu Rachel Weisz, Leo Woodall, John Slattery, Ellen Robertson și Jessica Henwick în distribuție.

Premiera: 5 martie

ONE PIECE – sezonul 2

Aventura epică pe mare ONE PIECE realizată de Netflix revine cu sezonul 2, aducând adversari mai redutabili și misiuni mai periculoase ca niciodată. Luffy și echipaj de Pirați ai Pălăriei de Paie pornesc spre Marele Curent, o întindere legendară de ocean unde pericole și minunății îi așteaptă la fiecare pas. În această călătorie imprevizibilă, în căutarea celui mai mare tezaur din lume, vor descoperi insule bizare și se vor confrunta cu noi inamici de temut.

Premiera: 10 martie

Street Flow 3

Îndoliați și nevoiți să dea piept cu consecințele faptelor lor, frații Traoré primesc o ultimă șansă să-și croiască un nou drum în capitolul final al trilogiei.

Premiera: 4 martie

A Friend, a Murderer

În acest documentar, trei prieteni rememorează o serie de crime care le-au schimbat viețile și au zguduit liniștea unei zone rurale din Danemarca.

Premiera: 5 martie

Strangers in the Park

Un fost militant comunist și un bărbat îngăduitor leagă o prietenie neașteptată pe o bancă în parc, povestindu-și viața cu umor și emoție.

Premiera: 6 martie

The Dinosaurs

De la primii până la ultimii dinozauri, acest serial documentar epic analizează existența lor de 165 de milioane de ani pe Pământ și forțele care le-au modelat evoluția.

Premiera: 6 martie

The TikTok Killer

O femeie de 42 de ani dispare în Spania după ce întâlnește un creator popular de pe TikTok. Documentarul îi urmărește familia aflată în căutarea adevărului.

Premiera: 6 martie

War Machine

Într-o ultimă misiune epuizantă din antrenamentul rangerilor, un genist își conduce unitatea împotriva unei uriașe mașinării de ucis din altă lume.

Premiera: 6 martie

Sesame Street – Volumul 2

Dragoni magici, biciclete zburătoare și multe altele! Prietenii veseli din Sesame Street devin mai grijulii și mai curioși, dând frâu liber imaginației.

Premiera: 9 martie

Age of Attraction

Un serial matrimonial în care vârsta nu contează atunci când îți cauți sufletul-pereche. Oare dragostea chiar n-are vârstă sau diferența de ani va ajunge să-i despartă?

Premiera: 11 martie

Louis Theroux: Inside the Manosphere

Cu un acces rar și fără menajamente, apreciatul documentarist investighează o rețea ultra-masculină în plină expansiune și pe influencerii săi controversați.

Premiera: 11 martie

Virgin River – sezonul 7

Proaspăt căsătoriți, Mel și Jack își urmează visul de a adopta un copil, în timp ce vechi iubiri încă mocnesc, iar noi amenințări pun la încercare Virgin River.

Premiera: 12 martie

Fatal Seduction – sezonul 3

La trei ani după ce și-a refăcut viața destrămată, Nandi oscilează între pacea nou descoperită și tentația seducătoare de a renunța la tot pentru dragoste.

Premiera: 13 martie

The Plastic Detox

Acest documentar revelator urmărește șase cupluri cu infertilitate inexplicabilă, care își reduc expunerea la plastic cu speranța că îi va ajuta să procreeze.

Premiera: 16 martie

Radioactive Emergency

Inspirat din fapte reale, acest serial urmărește fizicieni și medici în cursa lor pentru limitarea unui dezastru radiologic de proporții și salvarea a mii de vieți.

Premiera: 18 martie

Tyler Perry’s Beauty in Black – Sezonul 2, Partea 2

În timp ce preia frâiele imperiului Bellarie, Kimmie intră într-o teribilă luptă pentru putere cu familia, în care trădarea, lăcomia și pericolul pândesc la tot pasul.

Premiera: 20 martie

The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel

Acest documentar emoționant explorează anii de formare ai trupei Red Hot Chili Peppers și influența profundă a membrului fondator Hillel Slovak.

Premiera: 20 martie

Ready or Not: Texas

Fără planuri, doar feeling. Când doi prieteni buni și echipa lor pleacă spre Texas într-o aventură complet spontană, nu se știe ce urmează.

Premiera: 24 martie

Heartbreak High – sezonul 3

O farsă scapă de sub control. O veche iubire revine. Ultimul an la Liceul Hartley începe haotic pentru Amerie, care pare urmărită de ghinion.

Premiera: 25 martie

Homicide: New York – sezonul 2

În orașul care nu doarme niciodată, o echipă de detectivi newyorkezi de la omucideri lucrează contracronometru pentru a vâna criminalii și adevărul. Iată poveștile lor.

Premiera: 25 martie

Jo Nesbo’s Detective Hole

După mai multe crime ritualice comise în Oslo, un detectiv strălucit are de-a face cu semne criptice, corupție și propriii săi demoni în prinderea ucigașului.

Premiera: 26 martie

Something Very Bad Is Going to Happen

Ceva foarte rău se va întâmpla e un serial horror despre o mireasă și un mire în săptămâna dinaintea nunții lor sortite eșecului. Nu e un spoiler, titlul spune totul.

Premiera: 26 martie

The Prosecutor

Serialul documentar urmărește activitatea primei directoare a Biroului de Femicid din Ciudad de México, o nouă divizie dedicată combaterii violenței împotriva femeilor.

Premiera: 26 martie

Untold: The Death & Life of Lamar Odom

Acest documentar urmărește viața lui Lamar Odom, de la ascensiunea sa în NBA și căsătoria cu Khloé Kardashian până la supradoza aproape fatală dintr-un bordel din Nevada.

Premiera: 31 martie

Citește și:
Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe Disney+

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Lifestyle
Vrei să te raportezi la cuplu într-o manieră tradițională? De ce poate fi copleșitor sau deficitar pentru tine
Raftul Roz, o serie de cărți indispensabile pentru femei, debutează la editura Nemira
Lifestyle
Raftul Roz, o serie de cărți indispensabile pentru femei, debutează la editura Nemira
Dezordinea din casă este un subiect de ceartă în cuplu? Strategii eficiente pentru mai multă ordine, fără conflict
Lifestyle
Dezordinea din casă este un subiect de ceartă în cuplu? Strategii eficiente pentru mai multă ordine, fără conflict
Cheltuiți mulți bani, fără sens? Cum să fiți mai eficienți și să faceți economii în cuplu
Lifestyle
Cheltuiți mulți bani, fără sens? Cum să fiți mai eficienți și să faceți economii în cuplu
La Maison L’Oréal, deschis publicului larg la Palatul Ghica. Nadia Comăneci a fost prezentă la inaugurare
Lifestyle
La Maison L’Oréal, deschis publicului larg la Palatul Ghica. Nadia Comăneci a fost prezentă la inaugurare
Vrei să fii fericită, cu o stare de spirit mai bună? Ce să faci singură sau împreună cu partenerul de cuplu
Lifestyle
Vrei să fii fericită, cu o stare de spirit mai bună? Ce să faci singură sau împreună cu partenerul de cuplu
Libertatea
Elena Udrea, declarații fără perdea despre perioada petrecută în spatele gratiilor: „Fiica mea aproape că a făcut pușcărie o dată cu mine”
Elena Udrea, declarații fără perdea despre perioada petrecută în spatele gratiilor: „Fiica mea aproape că a făcut pușcărie o dată cu mine”
Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani
Ce relație aveau Cabral și Mircea Solcanu în spatele camerelor. Au fost colegi 10 ani
Imagini de la aniversarea Biancăi Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău a primit cadouri de zeci de mii de euro
Imagini de la aniversarea Biancăi Drăgușanu. Iubita lui Gabi Bădălău a primit cadouri de zeci de mii de euro
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Horoscopul săptămânal 9 – 15 martie 2026. Ce au pregătit astrele pentru această săptămână, conform astrologilor
Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online
Selena Gomez i-a sărutat picioarele murdare soțului său, după controversa din mediul online
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are
Care este motivul pentru care Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Ce a recunoscut artistul
Care este motivul pentru care Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Ce a recunoscut artistul
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
Declarație de modă de 80.000 de dolari. Vedeta care a ieșit pe stradă cu o geantă extravagantă
Declarație de modă de 80.000 de dolari. Vedeta care a ieșit pe stradă cu o geantă extravagantă
Cântăreața care a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Blonda celebră a ajuns în mâinile polițiștilor
Cântăreața care a fost prinsă conducând sub influența alcoolului. Blonda celebră a ajuns în mâinile polițiștilor
Emma Watson și Gonzalo Hevia Baillères formează un cuplu. Cum a fost surprinsă actrița din „Harry Potter” alături de celebrul miliardar
Emma Watson și Gonzalo Hevia Baillères formează un cuplu. Cum a fost surprinsă actrița din „Harry Potter” alături de celebrul miliardar
Tradiții și obiceiuri de 8 Martie în diferite țări
Tradiții și obiceiuri de 8 Martie în diferite țări
Mai multe din lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe Disney+
Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe Disney+
Lifestyle

Povești pentru o viață te așteaptă pe Disney+ de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Hulu. Vizionează filme de succes, producții originale noi, seriale exclusive și fotbal în direct.

+ Mai multe
Împreună-cu Nóra Ugron
Împreună-cu Nóra Ugron
Lifestyle

Poeta și activista Nóra Ugron încearcă să așeze în literatura pe care o scrie iubirea față de toate ființele și să construiască în felul acesta unelte cu care să gestionăm durerea în fața unei lumi din care dispar felii întregi în fiecare zi. Și să presare peste toate un strop de speranță.

+ Mai multe
Ce să ai în vedere când fosta ta relație a fost una toxică și acum ți-ar plăcea să ieși din nou la dating
Ce să ai în vedere când fosta ta relație a fost una toxică și acum ți-ar plăcea să ieși din nou la dating
Lifestyle

Când fosta relație a fost una grea emoțional, acum, în etapa de dating ajungi să creezi singură diverse capcane care să blocheze conectarea sau o relație sănătoasă.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC