Filme și seriale de neratat în luna martie 2026 pe Disney+

Iată ce noutăți aduce luna martie 2026 pe Disney+.

Mike & Nick & Nick & Alice

„Mike & Nick & Nick & Alice” este o comedie de acțiune savuroasă, stilizată, pentru adulți, despre doi gangsteri și femeia pe care o iubesc, care încearcă să supraviețuiască celei mai periculoase nopți din viața lor. Și, ca și cum asta nu ar fi de ajuns, în ecuație mai intră un ingredient nebunesc: o mașină a timpului. Filmul îi are în distribuție pe Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David, Jimmy Tatro, Stephen Root, Lewis Tan, Ben Schwartz, Emily Hampshire și Arturo Castro. Scenariul și regia sunt semnate de BenDavid Grabinski, producător este Andrew Lazar, p.g.a., iar producători executivi sunt Richard Middleton și Vanessa Humphrey.

Premiera: 27 martie

DAREDEVIL: Renașterea

Primarul Wilson Fisk strivește New York-ul sub călcăie, în timp ce îl vânează pe inamicul public numărul unu, justițiarul din Hell’s Kitchen cunoscut drept Daredevil. Dar de sub masca sa încornorată, Matt Murdock va încercă să riposteze din umbra pentru a distruge imperiul lui Kingpin și pentru a-și salva căminul. Resistă. Revoltă-te. Reconstruiește.

Premiera: 25 martie

R.J. DECKER

RJ Decker este un fotograf de ziar căzut în dizgrație și fost condamnat care o ia de la capăt ca detectiv particular în lumea plină de culoare, dar și de infracțiuni, din sudul Floridei. Serialul îl urmărește pe acesta în timp ce se ocupă de cazuri care variază de la ușor ciudate la complet bizare, cu ajutorul fostei sale iubite jurnalistă, a soției ei, detectiv de poliție, și a unei noi binefăcătoare misterioase – o femeie din trecutul său care ar putea fi cel mai de încredere aliat al său… ori biletul lui doar dus înapoi la închisoare.

Premiera: 4 martie, un episod nou în fiecare miercuri

Elefanții fantomă

Legenda spune că în zonele înalte ale Angolei se ascund „elefanți fantomă” care n-au fost niciodată văzuți de om. Celebrul regizor Werner Herzog („Omul grizzly”) documentează o expediție epică pe podișurile Angolei condusă de biologul și exploratorul National Geographic dr. Steve Boyes, în încercarea de a descoperi aceste creaturi maiestuoase și atât de greu de zărit.

Premiera: 8 martie

Lucky Luke

Lucky Luke, pistolarul singuratic, trebuie să facă echipă cu Louise, o tânără neînfricată aflată în căutarea mamei sale dispărute. Împreună, ei înfruntă pericolele Vestului Sălbatic, se aliază cu vechi dușmani precum frații Dalton sau Billy Puștiul și învață să se înțeleagă. Această aventură poate dezvălui o amenințare mai mare și îl poate duce pe Luke înapoi la originile legendei sale.

Premiera: 23 martie

Liga Campionilor UEFA Feminin

Liga Campionilor UEFA Feminin continuă în luna martie. Nu ratați meciurile în care cele mai bune cluburi din Europa se luptă pentru un loc în sferturile de finală, toate meciurile fiind transmise în direct pe Disney+ în zilele de 24 și 25 martie și 1 și 2 aprilie.

Alte noutăți la Disney+:

Detectiv fără antecedente – sezonul 2 (premiera 4 martie)

Altfel de prieteni: Asasinarea lui Skylar Neese (premiera 5 martie)

Extratereștrii cârcotași – sezonul 6 (premiera 11 martie)

Dacă e marți, e o crimă (premiera 1 martie)

