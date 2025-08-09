Din tribune în garderobă: ascensiunea tricourilor de fotbal

De Alexandra Florian

O pereche de sneakers, niște blugi largi și, bineînțeles, un tricou de fotbal vintage – aceasta este baza pentru o ținută blokecore reușită. Apoi, poți experimenta diverse combinații, cum ar fi să înlocuiești blugii cu o fustă, iar perechea de sneakers cu una de tocuri. Singura regulă este să porți ținuta în orice alt context, mai puțin când mergi la meci.

Blokecore este un trend care nu ține cont de vârstă, sex, naționalitate sau dacă ești un fan al fotbalului. Trend-ul a luat amploare pe TikTok în anul 2022, când video-urile despre cum poți stiliza o astfel de ținută au devenit din ce în ce mai populare. Celebrități precum Rihanna, Bella Hadid și Dua Lipa au integrat tricourile de fotbal în garderoba lor, fie că vorbim de versiuni replică sau de designuri custom. Outfit-urile blokecore și-au făcut simțită prezența și pe podiumuri. Balenciaga, Armani și Stella McCartney se numără printre brand-urile care au preluat tendința și au adaptat-o pentru colecțiile lor.

Trend-ul nu a apărut de nicăieri, ci a luat naștere prin anii ‘70 în Marea Britanie, când stadioanele erau umplute de bărbați îmbrăcați cu tricouri care reprezentau echipele lor preferate. De aici și denumirea de blokecore, „bloke” însemnând „bărbat” în vocabularul colocvial britanic. Tot în acea perioadă s-a dezvoltat și subcultura „the casuals”. Fanii începeau să renunțe la ținuta clasică de meci și să poarte haine de la brand-uri premium. Stone Island, C.P Company, Sergio Tacchini și Lacoste erau printre favoritele suporterilor. Noile lor outfit-uri îi ajutau să se piardă prin mulțime și să nu mai fie recunoscuți, aceștia fiind adesea implicați în conflictele dintre grupurile de suporteri. Hainele erau aduse din Europa, atunci când fanii își urmau echipa la meciurile din deplasări, demonstrând totodată devotamentul față de sport.

Fuziunea dintre sport și modă nu este ceva nou, iar fotbalul este în continuare cel mai popular sport din lume. Însă industria a evoluat de la ceva ce putea fi purtat doar în tribune la articole vestimentare de streetwear. De asemenea, de la o mișcare care aparținea predominant bărbaților, acum a devenit un trend pentru toată lumea. Femeile nu trebuie să se mai simtă nevoite să aleagă între un stil feminin sau unul casual, ci le pot îmbrățișa pe amândouă în ținutele lor. Un truc pentru femeile care își doresc să poarte un astfel de outfit este să lege tricoul cu un elastic în spate, astfel încât să accentueze talia.

Integrarea femeilor în lumea fotbalului a fost susținută de colaborarea dintre brand-ul britanic Stella McCartney și echipa de fotbal feminin a clubului Arsenal. Colecția, lansată în anul 2022, cuprinde zece articole vestimentare fabricate din bumbac organic și materiale reciclabile. Tricouri de fotbal, colanți, dar și treninguri – toate au nuanțele de albastru și roșu specifice echipei Arsenal. Amprenta brand-ului este vizibilă prin imprimeurile animal print, care pot fi interpretate drept un simbol al curajului și al instinctului feminin.

Reinterpretarea tricourilor de fotbal a continuat și pe covorul roșu. Georgina Rodríguez, partenera fotbalistului Cristiano Ronaldo, a purtat o rochie inspirată de echipamentul partenerului ei din perioada în care juca la Manchester United. Ținuta, semnată Vetements, a fost prezentată la Paris în cadrul colecției de toamnă 2024. La Balenciaga, tricourile de fotbal s-au transformat în articole vestimentare supradimensionate, cu un aer urban și influențe futuriste. Iar piesele monocrome din colecția EA7 a brand-ului Armani au dus tricourile într-o zonă mai minimalistă.

Stilizarea unui tricou de fotbal nu respectă reguli stricte, iar vedetele confirmă această libertate creativă. Dua Lipa a postat pe Instagram o fotografie în care poartă un tricou Martine Rose pe plajă, într-o combinație relaxată și neașteptată. Într-o altă apariție, artista a purtat un tricou de fotbal vintage peste o bluză albă, ținuta fiind accesorizată cu bijuterii aurii. Cântăreața susține echipa națională a Angliei și este ambasador global al brand-ului Puma.

Legătura dintre muzică, modă și sport este consolidată și de Rihanna, artista fiind cunoscută pentru outfit-urile sale cu tricouri de fotbal. Una dintre ținutele sale emblematice este cea în care a purtat un tricou alb cu verde cu un costum gri. În timpul unui concert, Sabrina Carpenter a purtat tricoul naționalei Angliei peste o rochie strălucitoare Versace. Dar ținutele nu se termină aici. Bella Hadid și Hailey Bieber oferă două exemple stilistice diferite. Bella a combinat o bluză Adidas cu blugi scurți și o curea lată, pentru un look urban, iar Hailey a optat pentru o variantă mai elegantă cu un echipament de fotbal și tocuri.

Tricoul de fotbal s-a transformat într-un articol statement, purtat în contexte variate, blurând linia dintre îmbrăcămintea pentru bărbați și cea pentru femei. Ținutele cu astfel de tricouri constituie o formă de exprimare a personalității celui care o poartă, fie că vorbim de piese vestimentare reprezentative pentru echipa națională sau pentru cluburi de fotbal din străinătate.

Pe lângă susținerea unei echipe, tricourile pot transmite nostalgie, rebeliune sau mândrie națională. Însă, transformarea lor într-un articol de modă ridică și semne de întrebare. Această popularizare poate părea superficială sau chiar lipsită de respect față de istoria sportului, pentru suporterii care asociază tricoul cu loialitatea și pasiunea pentru fotbal.

Foto: Instagram

