Cristiano Ronaldo, dezvăluiri surprinzătoare despre căsătoria cu Georgina Rodriguez, după zvonurile legate de relația lor: "Când vom avea acel..."

Cristiano Ronaldo a dezvăluit că se va căsători cu partenera sa, Georgina Rodriguez, doar atunci când vor „simți acel click”.

Fotbalistul, în vârstă de 40 de ani, are o relație cu modelul spaniol, în vârstă de 31 de ani, încă din 2016. Cei doi au împreună două fiice, Alana, de șapte ani, și Bella, de doi ani. De asemenea, Georgina este mama vitregă a celorlalți trei copii ai lui Ronaldo.

Cuplul nu a confirmat public dacă sunt logodiți sau nu, însă prietenii Georginei l-au întrebat adesea pe Ronaldo când o va cere în căsătorie. Într-un interviu pentru reality show-ul său de pe Netflix, I Am Georgina, modelul a povestit cum prietenii o tachinează în legătură cu nunta.

„Întotdeauna glumesc despre nuntă. ‘Când e nunta?’ De când a apărut piesa lui Jennifer Lopez The Ring Or When, au început să mi-o cânte. Și, ei bine, asta nu depinde de mine.”