Raftul Roz, o serie de cărți indispensabile pentru femei, debutează la editura Nemira

‘Raftul Roz’ este cel mai recent proiect al editurii Nemira, o serie ambițioasă de cărți care tratează subiecte încă tabu care privesc feminitatea. Volumele educative adresează chestiuni precum corpul feminin, premenopauza, funcționarea hormonilor, dar și povești ale unor femei care au avut un impact crucial asupra istoriei. Ana Lotts Nicolau, directorul general al editurii Nemira, a vorbit cu jurnalista Libertatea Denisa Macovei, în cadrul emisiunii Dincolo de copertă, despre intenția acestui proiect atât de necesar.

Colecția de cărți ‘Raftul Roz’, a arătat aceasta, își propune să creeze un spațiu al dialogului și al cunoașterii, invitând la conversații absolut necesare pe care, de cele mai multe ori, le evităm. Multe, precum sănătatea reproductivă, viața sexuală, felul în care hormonii joacă un rol important în fiziologia feminină, îmbătrânirea sunt lucruri despre care se vorbește mai degrabă în șoaptă, chiar în cercurile de femei.

„Este un proiect care mie îmi este foarte drag. ‘Raftul Roz’ este prima colecție de non-ficțiune, de cărți practice, de cărți de referință, scrise de femei, pentru femei, despre corpul nostru, despre sănătatea noastră, despre personaje feminine care au marcat istoria, dar și memoaruri care prezintă perspective feminine care merită citite și descoperite”, a declarat Ana Lotts Nicolau pentru Libertatea.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Lansarea colecției Raftul Roz a avut loc în mod strategic în luna martie, în care se sărbătorește în mod tradițional Ziua Internațională a Femeii, o zi care amintește de luptele revoluționare ale femeilor din Statele Unite și Rusia și de pretutindeni pentru a obține votul și egalitatea de gen, un deziderat feminist care încă nu a fost atins. Primele cinci titluri ale colecției sunt deja disponibile pe site-ul nemira.ro, dar și pe www.colecții.libertatea.ro. Acestea sunt: Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană, de Cat Bohannon; Sânii. Ghid pentru purtătoare, de Kristi Funk; Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor, de Dr. Emma Ross, Baz Moffat & Dr. Bella Smith; 21 de femei din Roma Antică, de Emma Southon; și Oare ţi-am spus vreodată?, de Genevieve Kingston.

„Colecția a pornit de la o discuție între prietene în care vorbeam despre corpurile noastre, despre hormoni, despre menstruație, despre cum îmbătrânim și ce resurse avem cumva la dispoziția noastră ca să prevenim cancerul, să îmbătrânim cât mai frumos și cu cât mai mult stil. Și ne-am dat seama că în continuare astfel de discuții despre menstruație, despre hormoni, despre menopauză, sunt prea puține și prea rare, și aș vrea să zic chiar tabu câteodată, în societatea românească. Și recunosc că chiar și eu, acum de când vorbesc foarte mult despre ‘Raftul roz’, am așa, în continuare, o mică strângere vorbind la televiziune sau la radio despre menstruație și despre hormoni. Dar, da, astfel de cărți mai există, dar ele sunt prea rare și disipate la diverse edituri, în diverse colecții. În același timp, eu văd ca editor că se scrie mult mai mult despre corpul feminin, în ultimii 20 de ani se cercetează din ce în ce mai mult despre sănătatea femeilor și atunci e important cumva să ținem un ritm al acestor apariți și să traducem și noi în limba română lucrurile care se descoperă și se scriu în afară despre femei”, a explicat Ana Lotts Nicolau la Dincolo de copertă.

Într-o țară în care educația sexuală este încă un subiect contestat și în care ratele apariției cancerelor care afectează îndeosebi femeile sunt foarte ridicate, dar și în care femeilor le este încă rușine să se deschidă inclusiv în fața apropiaților sau să caute sprijin medical atunci când au nevoie, ‘Raftul Roz’ poate fi un proiect care încurajează discuții încă incomode. „Totuși vorbim despre sănătatea a jumătate din populație. Sunt lucruri care ar trebui discutate deschis la școală, discutate deschis în familie. Și cred că există totuși o schimbare cumva de paradigmă și de mentalitate, în sensul că vedem femei care vin din generația milenialilor, care sunt mult mai deschise la avea astfel de discuții cu fiicele lor. Tați care sunt mult mai deschiși la astfel de discuții, dar care au totuși nevoie de instrumente”, a mai explicat Ana Lotts Nicolau.

Mai mult, colecția ‘Raftul Roz’ lansată de editura Nemira funcționează și ca o mostră de implicare, și asta deoarece editura a creat un parteneriat cu Fundația Renașterea, iar 10% din încasările prin intermediul site-ului editurii sunt direcționate către aceasta, contribuind la sprijinirea programelor de informare, prevenție și diagnosticare timpurie a cancerului. „Fundația Renașterea a fost alături de noi de la început în acest proiect, pentru că ne unesc în niște valori comune, credem în prevenție, credem în sănătatea femeilor, în informație și fundația are un lung istoric în campanii de prevenție, în campanii dedicate sănătății femeilor, de conștientizare pe cancer de sân, pe cancer de col și atunci cumva a fost un parteneriat absolut esențial și natural pentru noi. Și ne bucurăm să susținem cu 10% din încasările de pe nemira.ro, din vânzarea acestor cărți, proiectele Fundației Renașterea”, a mai explicat CEO-ul editurii Nemira.

Foto: Libertatea

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro