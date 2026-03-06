Adela Popescu, copleșită de emoții datorită scrisorii fiului ei: „Dragă mamă, te iubesc mai mult decât îți poți imagina”

Adela Popescu a trăit recent un moment extrem de emoționant datorită fiului ei cel mare, Alexandru. Actrița a fost profund impresionată de gestul băiatului, care i-a scris o scrisoare plină de dragoste și recunoștință. Vedeta a ales să împărtășească momentul cu urmăritorii săi din mediul online, arătând încă o dată cât de puternică este legătura dintre ea și copiii săi.

Surpriza emoționantă primită de Adela Popescu

Actrița a mărturisit că a fost luată prin surprindere de gestul lui Alexandru. Băiatul i-a lăsat o scrisoare în care și-a exprimat sentimentele, iar cuvintele lui au emoționat-o până la lacrimi. Mesajul a fost atât de special pentru vedetă, încât aceasta a decis să îl publice pe rețelele sociale.

Adela Popescu și soțul ei, Radu Vâlcan, au împreună trei băieți, iar cei doi încearcă să fie cât mai prezenți în viața lor, în ciuda programului încărcat. Cei doi părinți pun mare preț pe timpul petrecut împreună cu familia și pe momentele simple care îi apropie.

În scrisoarea publicată de vedetă, Alexandru își exprimă admirația și recunoștința față de mama sa, într-un mod sincer și emoționant:

„Dragă mamă, te iubesc mai mult decât îți poți imagina! Ești o mamă delicată, bună și frumoasă. Orice copil și-ar dori o mamă cum ești tu. Dacă fac o prostie, tu mă ierți, orice aș face. Îți mulțumesc! O mai fac și pentru că mă încurajezi să devin campion mondial la Taekwondo și un bun militar. Ești cea mai bună mamă din toată lumea. Cu drag, copilul tău, Alexandru”.

Mesajul a impresionat și comunitatea online, mulți dintre urmăritorii actriței reacționând cu mesaje de apreciere și emoție.

Adela Popescu, sfat pentru părinți

Vedeta le propune părinților un exercițiu simplu, dar consecvent: câteva ore zilnic dedicate exclusiv copiilor, în care adulții să fie prezenți și implicați.

„Părinți, fiți atenți ce propun! Haideți să ne mobilizăm de la 16:00 la 21:00 sau de la 18:00 la 21:00, în funcție de când ajungem fiecare acasă, și să încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră în prezența copiilor. Trei sau patru ore. Sincer, efortul nu e mare și nici de lungă durată”, a spus actrița.

Adela Popescu atrage atenția că, deși intervalul pare scurt, impactul lui asupra copiilor este major. În opinia ei, tocmai aceste momente zilnice devin reperele emoționale ale copilăriei.

„Vă dați seama, oameni buni, că e atât de scurt timpul petrecut cu ei zilnic? Și noi nu reușim să ne focusăm sau să ne relaxăm astfel încât să le oferim cele mai drăguțe și blânde momente ale zilei. Trei sau patru ore… Singurele care se transformă în amintiri, singurele ce vor avea gust și miros în viitor despre copilăria lor. Amintirile lor cu părinții.”, a mai spus Adela Popescu.

Foto: Instagram

