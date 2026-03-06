La Maison L’Oréal, deschis publicului larg la Palatul Ghica. Nadia Comăneci a fost prezentă la inaugurare

La Maison L’Oréal este deschis pentru prima dată în România la Palatul Ghica.

  de  Anca Stratulat
Nadia Comăneci
Pentru prima dată în România, universul L’Oréal Paris prinde viață într-un spațiu dedicat experiențelor de beauty, odată cu deschiderea La Maison L’Oréal Paris, găzduită de Palatul Ghica Victoria din București. Conceptul transformă clădirea istorică într-un loc în care publicul poate descoperi și testa inovațiile de frumusețe ale anului 2026.

Nadia Comăneci, prezentă la inaugurarea La Maison L’Oréal din București

Evenimentul marchează o inițiativă specială a brandului pe piața locală, spațiul fiind deschis vizitatorilor în perioada 5–11 martie, cu acces gratuit. În această săptămână, publicul este invitat să exploreze lumea L’Oréal Paris într-un cadru rafinat, în care tehnologia, cercetarea și creativitatea din spatele produselor sunt prezentate într-un mod accesibil.

Proiectul a fost inaugurat în prezența Nadiei Comăneci, ambasadoarea L’Oréal Paris în România și una dintre cele mai importante figuri ale sportului mondial. Prezența gimnastei olimpice subliniază mesajul central al inițiativei: celebrarea femeilor care inspiră prin determinare, echilibru și încredere.

„Este o mândrie să deschid oficial porțile Maison L’Oréal Paris în acest an atât de special pentru mine și pentru România. Această inițiativă este o celebrare a determinării și a autenticității feminine, un manifest pentru respectul pe care fiecare femeie îl merită pentru parcursul și reușitele sale”, a declarat Nadia Comăneci, multiplă campioană olimpică și prima gimnastă din istorie care a obținut nota 10 într-o competiție olimpică, potrivit Forbes.

O experiență imersivă marca L’Oréal Paris

Spațiul a fost conceput ca o experiență imersivă, în care vizitatorii pot descoperi cele mai noi tehnologii și lansări ale brandului. În interiorul Maison L’Oréal Paris sunt amenajate zone dedicate testării produselor din mai multe categorii: îngrijirea tenului, make-up, îngrijirea și colorarea părului, precum și produse pentru bărbați din gama Men Expert.

Pe parcursul vizitei, participanții pot afla mai multe despre știința din spatele formulelor, pot experimenta direct produsele și pot explora cele mai recente inovații în materie de frumusețe.

Reprezentanții companiei spun că inițiativa face parte din dorința de a aduce brandul mai aproape de consumatori și de a transforma interacțiunea cu produsele într-o experiență directă.

„Maison L’Oréal Paris este modul prin care aducem brandul mai aproape de oameni, într-un spațiu real, deschis, unde inovația poate fi testată și trăită direct. Faptul că Nadia Comăneci inaugurează acest spațiu are o semnificație aparte pentru noi: ea reprezintă performanța, disciplina și încrederea construite în timp, valori care definesc și filosofia LOréal Paris. Ne dorim ca această săptămână să marcheze o apropiere reală între brand și oameni”, a declarat Elisabeth Czerczuk-Hottier, General Manager Consumer Product Division, L’Oréal Groupe România, pentru sursa menționată.

Transformarea Palatului Ghica Victoria în La Maison L’Oréal Paris este realizată în colaborare cu McCann București și face parte din seria de inițiative dedicate lunii martie, o perioadă asociată celebrării femeilor.

L’Oréal Paris face parte din grupul L’Oréal și are o prezență de 25 de ani pe piața din România, unde gestionează un portofoliu de aproximativ 20 de branduri internaționale din domeniul frumuseții.

Foto: Arsenic Production

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
