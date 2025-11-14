Nadia Comăneci, secretul mariajului de aproape 30 de ani cu Bart Conner: „Este extrem de important”

Nadia Comăneci a dezvăluit care este secretul căsniciei de trei decenii cu partenerul ei.

Nadia Comăneci, secretul mariajului de aproape 30 de ani cu Bart Conner: "Este extrem de important"

Nadia Comăneci, supranumită „Zeița de la Montreal”, a împlinit recent 64 de ani. Stabilită împreună cu soțul ei, Bart Conner, și fiul lor, Dylan, în Statele Unite, fosta campioană la gimnastică nu uită însă de rădăcinile sale și face frecvent drumuri în România. Fie că este vorba despre proiecte legate de sport, campanii pentru branduri cosmetice sau momente de familie, Nadia Comăneci se bucură de fiecare ocazie de a reveni acasă.

Nadia Comăneci dezvăluie secretul căsniciei sale

Anul viitor va fi unul special pentru familia Comăneci-Conner, care va sărbători dublu: 50 de ani de la primul 10 obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal și 30 de ani de căsnicie. Pregătirile sunt în toi, iar sportiva lucrează, totodată, la documentarul Nadia, în colaborare cu regizorul Tudor Giurgiu.

Despre aniversarea de 30 de ani de mariaj, Nadia Comăneci a mărturisit într-un interviu pentru Cancan.ro: „Nu le-am înnoit, însă anul viitor, la 30 de ani, de fapt 30-50, va fi un an plin de sărbători.”

Secretul unei căsnicii atât de longevive între doi sportivi de performanță, spune Nadia Comăneci, stă în prietenie și respect:

„Prietenia. Prietenia de bază pe care o avem și respectul. Respectul este extrem de important.”

Legenda gimnasticii românești a dezvăluit și ce bijuterie are mereu aproape: „Da, o cruciuliță pe undeva pe aici. Este o cruciuliță a copilului meu.”

Fiul lor, Dylan, a decis să plece de acasă pentru studii, ceea ce marchează o nouă etapă pentru familia Comăneci.

„Dylan ne-a părăsit, a plecat în Santa Monica, a început facultatea. Îi place ideea de independență, de a învăța ce înseamnă independența, vine și cu bune și mai puțin bune. Ne sună în fiecare zi, vorbim pe FaceTime și ne place că își încearcă viața într-o direcție care este puțin diferită față de a noastră. Studiază Business.”

Fosta gimnastă a mărturisit că pune mare accent pe comunicarea fizică, acesta fiind unul dintre aspectele care îi lipsesc de când fiul ei s-a mutat de acasă.

„Comunicarea fizică între persoane e foarte importantă în acest moment, mai ales cu apariția social media, ne lipsește această parte de îmbrățișări. Eu și soțul meu spunem la toată lumea: opt îmbrățișări pe zi trebuie să dai ori familiei, ori prietenilor tăi”, a spus Nadia Comăneci.

Fiul cuplului, Dylan, a fost crescut într-un mediu profund influențat de sportul de înalt nivel, însă nu a urmat aceeași cale ca părinții săi. Într-un interviu recent acordat revistei OK! Magazine, fosta campioană a povestit despre preocupările și pasiunile lui Dylan, evidențiind faptul că acesta are înclinații diferite:

„Dylan este ambițios și hotărât în tot ceea ce își propune să facă. Cred că a moștenit aceste calități de la amândoi. Când ai doi părinți sportivi de performanță, campioni olimpici, care au aplicat și în viața de zi cu zi învățămintele din sport – organizare, disciplină, ambiție și devotament – nu cred că poți fi altfel.”

Nadia a mai spus că, deși Dylan a testat mai multe discipline sportive în copilărie, acestea nu l-au atras suficient încât să le transforme într-o carieră.

„Știu că poate mulți s-ar fi așteptat să urmeze același drum ca noi, dar sunt mândră de el că știe exact ce îi place, ce poate și ce vrea să facă mai departe. Dylan a cochetat cu mai multe sporturi, fie la școală, fie din curiozitate. Iar noi l-am încurajat să încerce orice sport îi place, pentru că știm ce beneficii are sportul în general și că sportul formează caractere puternice, chiar dacă nu îl practici neapărat la nivel de performanță.”

