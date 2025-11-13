Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Adele debutează în actorie, într-un film regizat de Tom Ford.

  de  ELLE
Adele, schimbare radicală de carieră. Artista va apărea într-un film regizat de Tom Ford

Potrivit Variety, Adele își va face debutul în actorie în noul film regizat de Tom Ford, intitulat Cry to Heaven. Producția reprezintă o adaptare a romanului semnat de Anne Rice, publicat în 1982, și marchează prima apariție a artistei premiate cu Grammy într-un rol de film.

Conform publicației americane, acțiunea este plasată în Italia secolului al XVIII-lea și urmărește povestea emoționantă a doi bărbați, un nobil venețian și un cântăreț de operă, ale căror destine ajung să se împletească în mod neașteptat. Alături de Adele, din distribuție fac parte Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton și Daryl McCormack, scrie Variety.

Filmul, aflat în prezent în faza de pre-producție la Londra și Roma, urmează să înceapă filmările principale în luna ianuarie, iar lansarea este programată pentru toamna anului 2026. Potrivit aceleiași surse, Tom Ford finanțează personal proiectul și va căuta un distribuitor după finalizarea filmărilor.

Designerul și regizorul american a debutat în cinematografie în 2009 cu A Single Man, film nominalizat la Oscar. Cel de-al doilea lungmetraj al său, Nocturnal Animals (2016), a câștigat Marele Premiu al Juriului la Festivalul de Film de la Veneția și i-a adus lui Michael Shannon o nominalizare la Oscar pentru rol secundar.

Cry to Heaven îi aduce din nou împreună pe regizor și pe actorii Aaron Taylor-Johnson și Colin Firth, care au colaborat anterior în cele două filme menționate.

Pentru Adele, acest rol marchează începutul unei noi etape creative. Potrivit Variety, artista a declarat în 2024 că intenționează să ia o pauză de la muzică după încheierea rezidenței sale din Las Vegas.

„Nu am niciun plan pentru muzică nouă, deloc”, a spus Adele la momentul respectiv. „Vreau o pauză lungă după asta și cred că vreau să fac și alte lucruri creative, măcar pentru o vreme.”

Adele și Rich Paul s-au logodit

Anul trecut, în cadrul unui concert susținut la Caesars Palace din Las Vegas, Adele și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă primit de la iubitul său, Rich Paul.

Într-un video postat pe X, artista poate fi văzută cântând celebra sa piesă Someone Like You, în timp ce gesticulează și își arată inelul de logodnă impresionant. „În aceste vremuri nebune sper să găsesc / Ceva de care să mă pot agăța”, a cântat Adele, arătându-și mândră bijuteria.

În august 2024, Adele, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit că ea și Rich Paul s-au logodit după trei ani de relație. Cântăreața a făcut anunțul la concertul său din Germania, după ce un spectator a întrebat-o dacă s-ar căsători cu el.

„Nu pot să mă căsătoresc cu tine pentru că deja mă mărit, deci nu pot”, a spus ea atunci.

Adele, care formează un cuplu cu agentul sportiv Rich Paul, este o mare iubitoare de pisici și a dezvăluit că și-a amenajat o cameră specială în conacul ei, cu gândul de a salva o mulțime de feline în viitor.

„Cu siguranță voi deveni mamă adoptivă pentru pisici imediat ce mă mut în noua mea casă. Am amenajat o cameră despre care logodnicul meu nici măcar nu știe că există și voi avea o mulțime de cuști integrate în perete, cu toate proviziile necesare. El nu va afla niciodată despre asta, dar acum s-ar putea să afle, pentru că am spus-o pe scenă. Aș face asta cu drag full-time”, a povestit artista, potrivit DailyMail.com.

În 2021, Adele a mărturisit că, odată ce a decis să divorțeze de Simon Konecki, cu care a fost căsătorită timp de doi ani, viața ei s-a complicat semnificativ. Cântăreața a explicat că a suferit atât probleme care țin de sănătatea mintală, cât și fizice, și că a descoperit, după mutarea în Los Angeles, că o intoleranță la gluten a contribuit suplimentar la depresia ei.

Într-un interviu acordat Rolling Stone, Adele a mărturisit: „Mă aruncam cu capul înainte în orice putea să-mi calmeze anxietatea”.

Pe lângă faptul că a călătorit foarte mult în căutarea unor locuri cu energie pozitivă, inclusiv în Jamaica și Grecia, Adele a renunțat timp de șase luni la alcool pentru a evita stările de hangxiety, care vin odată cu mahmureala. Alteori, pur și simplu a stat în pat și s-a uitat ore în șir la The Sopranos, deși știa foarte bine că ar trebui să se țină ocupată.

Foto: Instagram

