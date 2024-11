Cum arată inelul de logodnă pe care Adele l-a primit de la iubitul său, Rich Paul. Bijuteria este spectaculoasă

În acest weekend, în cadrul unui concert susținut la Caesar’s Palace din Las Vegas, Adele și-a etalat cu mândrie inelul de logodnă primit de la iubitul său, Rich Paul.

Într-un video postat pe X, artista poate fi văzută cântând celebra sa piesă Someone Like You, în timp ce gesticulează și își arată inelul impresionant.

„În aceste vremuri nebune sper să găsesc / Ceva de care să mă pot agăța', a cântat Adele, arătându-și mândră bijuteria.

În august, Adele, în vârstă de 36 de ani, a dezvăluit că ea și Rich Paul, de 43 de ani, s-au logodit după trei ani de relație. Cântăreața a făcut anunțul la concertul său din Germania, după ce un spectator a întrebat-o dacă s-ar căsători cu el.

„Nu pot să mă căsătoresc cu tine pentru că deja mă mărit, deci nu pot', a spus ea atunci.

Adele a dezvăluit recent că și-a pierdut temporar auzul din cauza unei infecții grave. Artista, în vârstă de 36 de ani, a povestit că a contractat o bacterie rară din apă în timpul rezidenței sale de zece zile la München, în luna august.

„Am o infecție la ureche, care este destul de neplăcută. Nu am mai avut așa ceva până acum. Este cel mai dureros lucru care mi s-a întâmplat vreodată. A fost mai rău decât nașterea. E vorba de o bacterie rară din apă. E foarte dificil de tratat', a mărturisit Adele, potrivit DailyMail.com.

Cântăreața a declarat că, inițial, i-a fost prescris un tratament greșit, ceea ce nu a făcut decât să-i accentueze durerea.

„Am luat antibioticele greșite câteva zile, dar în cele din urmă mi-au dat unul care a început să funcționeze. De câteva ori mi-am dorit să-mi tai urechea.'

În prezent, starea de sănătate a artistei s-a ameliorat, iar aceasta a mărturisit că nu mai simte durere, „ceea ce e grozav, dar mi-am pierdut puțin auzul la urechea stângă'.

Adele, care formează un cuplu cu agentul sportiv Rich Paul, este o mare iubitoare de pisici și a dezvăluit că și-a amenajat o cameră specială în conacul ei, cu gândul de a salva o mulțime de pisici în viitor.

„Cu siguranță voi deveni mamă adoptivă pentru pisici imediat ce mă mut în noua mea casă. Am amenajat o cameră despre care logodnicul meu nici măcar nu știe că există și voi avea o mulțime de cuști integrate în perete, cu toate proviziile necesare. El nu va afla niciodată despre asta, dar acum s-ar putea să afle, pentru că am spus-o pe scenă. Aș face asta cu drag full-time', a povestit artista, potrivit DailyMail.com.

În 2021, Adele a mărturisit că, odată ce a decis să divorțeze de Simon Konecki, cu care a fost căsătorită timp de doi ani, viața ei s-a complicat semnificativ. Cântăreața a explicat că a suferit atât probleme care țin de sănătatea mintală, cât și fizice, și că a descoperit, după mutarea în Los Angeles, că o intoleranță la gluten a contribuit suplimentar la depresia ei.

Într-un interviu acordat Rolling Stone, Adele a mărturisit: „Mă aruncam cu capul înainte în orice putea să-mi calmeze anxietatea.' Pe lângă faptul că a călătorit foarte mult în căutarea unor locuri cu energie pozitivă, inclusiv în Jamaica și Grecia, Adele a renunțat timp de șase luni la alcool, pentru a evita stările de hangxiety, care vin odată cu mahmureala. Alteori, pur și simplu a stat în pat și s-a uitat ore în șir la The Sopranos, deși știa foarte bine că ar trebui să se țină ocupată.

Foto: Arhiva ELLE

