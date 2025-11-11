Meghan Markle, anunț special pentru fani. Ducesa de Sussex pregătește un proiect special Netflix de sărbători

Meghan Markle a dezvăluit că noul ei program special dedicat sărbătorilor va fi difuzat pe Netflix începând cu 3 decembrie.

Megha Markle lansează o serie de Crăciun

Ducesa de Sussex a făcut anunțul pe Instagram, unde a publicat o imagine elegantă în care pregătește o masă festivă.

În fotografie, Meghan poartă o rochie lungă, de culoare verde smarald, și este surprinsă așezând decorațiuni rafinate pentru o cină de Crăciun.

„Îmbrățișați tradițiile și creați unele noi în acest sezon al sărbătorilor. With Love, Meghan: Holiday Celebration sosește pe 3 decembrie, pe Netflix”, se arată în descrierea postării.

Platforma de streaming a difuzat deja două sezoane ale emisiunii, în care Ducesa oferă sfaturi de gătit, idei de decor și momente de conversație cu invitați celebri. Printre vedetele care au apărut anterior în show s-au numărat Chrissy Teigen, Mindy Kaling și prieteni apropiați ai cuplului Sussex, din așa-numitul „Montecito Crew”, cum ar fi Abigail Spencer.

Totuși, data aleasă pentru premieră a stârnit reacții, deoarece coincide cu o vizită de stat organizată de Regele Charles al III-lea la Castelul Windsor, unde monarhul îl va primi pe Președintele Germaniei.

Anunțul lui Meghan vine la doar o zi după ce ea și Prințul Harry au fost surprinși la petrecerea de aniversare a lui Kris Jenner, cu tematică James Bond, în timp ce ceilalți membri ai familiei regale au participat la ceremonia dedicată Zilei Comemorării Eroilor de la Cenotaph, Londra. Regele Charles a condus momentul de reculegere de două minute, alături de Regina Camilla, Prințul și Prințesa de Wales și Ducele și Ducesa de Edinburgh.

Noua serie specială de Crăciun urmează același format ca și serialul anterior al Ducesei, With Love, Meghan, care a primit recenzii mixte la lansarea celui de-al doilea sezon, în luna august.

Criticii, neimpresionați de serialul de pe Netflix

Criticii britanici nu s-au arătat impresionați. Liz Jones, de la Daily Mail, a numit emisiunea „artificială, plictisitoare și regizată”, dar a remarcat sinceritatea lui Meghan. The Guardian a descris show-ul drept „atât de plictisitor și forțat”, iar The Telegraph a comparat-o pe Ducesă cu o „Marie Antoinette de Montecito”. The Times a scris că producția este „o serie care caută un sens, prezentată de o femeie care are nevoie de bani”.

Deși au apărut invitați precum Chrissy Teigen, John Legend și Tan France, criticii consideră că emisiunea „duce lipsă de substanță” și că Meghan nu reușește să pară autentică.

În episod, Ducesa este surprinsă gătind și povestind. O scenă o arată preparând pâine cu maia pentru prietena ei Chrissy Teigen, iar într-o alta face plăcinte cu mere folosind foietaj cumpărat, inspirată de deserturile de la McDonald’s pe care le mânca după audițiile reușite din perioada în care era actriță.

„De obicei nu îmi place să coc, pentru că e prea exact”, îi mărturisește ea chefului Christina Tosi. „Îmi place ideea de a transforma coacerea într-o activitate mai spontană.”

La final, Meghan le povestește telespectatorilor și detalii despre începutul relației sale cu Prințul Harry, mărturisind că el a fost cel care a spus primul „te iubesc” și că și-a dat seama că este îndrăgostită de „H” în timpul celei de-a treia întâlniri, o excursie romantică în Botswana.

