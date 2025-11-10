Georgina Rodriguez, moment amuzant pe ringul de dans. Clipul cu logodnica lui Cristiano Ronaldo a devenit viral

Georgina Rodriguez a devenit din nou subiect de conversație pe rețelele de socializare, după ce a publicat un clip care a stârnit reacții amuzante din partea fanilor. Potrivit publicației Marca.com, partenera lui Cristiano Ronaldo a împărtășit un moment autentic, demonstrând că știe să râdă de sine atunci când lucrurile nu ies perfect.

În videoclipul postat pe internet, Georgina dansează salsa alături de un partener, însă o mișcare greșită o face să-și piardă echilibrul și să cadă. În loc să se supere, cei doi izbucnesc în râs, iar clipul a devenit rapid viral, adunând aproape două milioane de vizualizări în mai puțin de 24 de ore.

„Când dansăm salsa ne lovim, cădem și râdem mult”, a scris Georgina Rodriguez în descrierea postării.

Urmăritorii ei au reacționat cu umor, lăsând comentarii precum: „Dansatoarea mea preferată de salsa”, „Penalty pentru Georgina” sau „Ne-ai oferit efort, râsete, cădere și dorința de a nu mai dansa niciodată”.

Mulți au văzut în acest episod felul autentic și relaxat al Georginei, trăsături despre care Cristiano Ronaldo a vorbit adesea cu admirație. Într-un interviu acordat jurnalistului Piers Morgan, fotbalistul a vorbit deschis despre relația lor și despre cererea în căsătorie: „Spun mereu că lucrurile bune vin la momentul potrivit și că uneori ai nevoie de timp ca să-ți dai seama că nu ar trebui să faci anumite greșeli”.

Cristiano Ronaldo a descris-o pe Georgina drept „iubirea vieții lui” și a explicat de ce a simțit că a venit momentul potrivit pentru pasul următor.

„Cred că este momentul potrivit. Nu doar pentru că este mama copiilor mei, ci pentru că este persoana pe care o iubesc cel mai mult”, a declarat sportivul.

Noi detalii despre nunta dintre Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se pregătesc pentru cel mai important pas din relația lor: căsătoria. După opt ani împreună, fotbalistul și creatoarea de conținut vor ajunge în fața altarului.

Recent, Cristiano Ronaldo a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez, iar vestea a fost confirmată chiar de ea, printr-o postare pe rețelele sociale. Rodriguez a arătat impresionantul inel de logodnă, însoțit de un mesaj emoționant: „Da, vreau. În aceasta și în toate viețile mele”.

Deși cuplul nu a dezvăluit cine a realizat bijuteria impunătoare, experții consultați de Page Six Style au declarat că prețul ar putea varia între 2 și 5 milioane de dolari. Ajay Anand, CEO-ul Rare Carat, estimează că piatra centrală are culoarea D și claritate perfectă, cântărind posibil peste 30 de carate, ceea ce i-ar putea conferi o valoare de până la 5 milioane de dolari.

La rândul ei, Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, a explicat alegerea pietrei: „Diamantele tăiate oval sunt cunoscute pentru fațetele lor strălucitoare, care maximizează sclipirea și oferă pietrei un aspect luminos și plin de viață din orice unghi”.

Ea a estimat că piatra centrală cântărește între 15 și 20 de carate, având un preț de peste 2 milioane de dolari.

„Piatra centrală este flancată de diamante laterale semnificative, care adaugă și mai multă strălucire și fac ca piatra principală, deja impresionantă, să pară și mai mare”, a continuat ea, adăugând că, cel mai probabil, montura este din platină pentru mai multă siguranță.

Deși celebrul cuplu nu a oferit încă detalii despre viitoarea nuntă, jurnalistul Alberto Guzmán a făcut o serie de dezvăluiri în cadrul emisiunii D Corazón, precizând când și unde ar putea avea loc marele eveniment.

„Cred că poate avea loc în Portugalia”, a spus acesta la TVE, menționând și cadourile generoase pe care Ronaldo i le-ar fi oferit logodnicei sale.

„Pot să vă spun în exclusivitate că inelul nu a fost singurul cadou. I-a oferit și un Porsche, două ceasuri evaluate la peste 50.000 de euro și haine de la doi designeri cunoscuți, în valoare de peste 30.000 de euro”, a adăugat jurnalistul.

