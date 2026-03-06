Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 martie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 9-15 martie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 martie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 9-15 martie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 martie 2026

Ești mult prea impulsivă și categorică. Sunt multe situații când un astfel de comportament poate fi văzut ca fiind riscant. Nu este nevoie să ieși de pe linia de plutire doar pentru a le oferi celor din jur ceea ce au nevoie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 9-15 martie 2026

Tu nu crezi în reguli, nici măcar în cele sociale. Încăpățânarea este cea care preia de fiecare dată frâiele. Lăsându-te condusă de ea, ajungi în situații stânjenitoare. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 9-15 martie 2026

Sunt situații de viață care te ajută să crezi mai mult în sine, iar apoi, ca din neant reapare dezmăgirea. Pendularea aceasta energetică este destul de dificil de ținut în frâu. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 9-15 martie 2026

Săptămâna aceasta te aduce mai aproape de obiective profesionale în care nu mai credeai. Încă o dată susținerea celor dragi este cea care a făcut diferența. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 9-15 martie 2026

Mesajele confuze pe care le primești de la persoana iubită îți creează o stare de disconfort. Ți-ar plăcea să poți vorbi deschis despre anumite emoții, dar puterea prejudecăților este definitorie pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 9-15 martie 2026

Ai ajuns la o maturitate emoțională care se vede clar în modul în care alegi să faci lucrurile. Îți asumi alegerile și cei din jur nu par să mai fie responsabili de eșecurile tale. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 9-15 martie 2026

Succesul este de partea ta atâta timp cât rămâi persoana consecventă dintotdeauna. Maniera în care cei din jur vorbesc despre intențiile tale te rănește. Nimeni nu este în măsură să facă asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 9-15 martie 2026

La birou, în această săptămână agitată, reușești să găsești inspirația de care ai nevoie pentru a finaliza un proiect important pentru cariera ta. Bucură-te de acest succes! Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 9-15 martie 2026

Încă îți este teamă de propriile vulnerabilități. Crezi despre tine că îndepărtarea de anumite persoane îți va aduce confort, dar le duci dorul în fiecare zi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 9-15 martie 2026

Ești conștientă că ai nevoie să te schimbi, dar nu știi cum să faci asta. Persoanele dragi care îți oferă ajutorul nu sunt văzute cu ochi buni de către tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 9-15 martie 2026

Ai puține puncte comune cu colegii de birou, iar acest lucru face ca atmosfera în care vă desfășurați activitatea să fie mai mult decât tensionată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 9-15 martie 2026

Lupți mereu pentru putere și te lași acaparată de ceea ce îți aduce această luptă atunci când câștigi. Indiferent de ceea ce tu simți, este posibil ca cei din jur să se simtă amenințați de statutul tău. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

