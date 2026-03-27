Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 30 martie – 5 aprilie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 30 martie – 5 aprilie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 30 martie – 5 aprilie 2026

Chiar dacă adrenalina pe care o resimți în raport cu unele schimbări, pe care ți-ai dori să le faci în viața ta, pare că îți încețoșează rațiunea, nu te vei lăsa condusă de ea. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 30 martie – 5 aprilie 2026

Cei dragi au nevoie constantă de tine, iar tu știi asta. Pentru tine nu va fi niciodată posibil un compromis atunci când vine vorba despre cei dragi. Îți este teamă să lași deoparte controlul. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 30 martie – 5 aprilie 2026

De cele mai multe ori, energia negativă pe care o recepționezi de la cei din jur te poate bloca în planul acțiunii. Este important să fii atentă la ce anume te duce spre astfel de blocaje. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 30 martie – 5 aprilie 2026

Cuvintele prea mari te irită. Pentru tine sunt importante acțiunile. Deși sunt mulți cei care te susțin sau îți oferă sfaturi, știi că ești singura care poate face ceva de impact pentru propria persoană. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 30 martie – 5 aprilie 2026

Ai nevoie de mult mai mult timp pentru propria persoană, iar toți cei din viața ta par că nu înțeleg acest lucru. Îți este dificil să te conectezi cu anumite persoane. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 30 martie – 5 aprilie 2026

Ești conștientă că anumite procese sunt de durată și prin tot ceea ce faci zi de zi, tu de fapt încerci să îți educi reziliența. Ai încredere în tine! Intrigile care au loc la birou te motivează să fii diplomată. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 30 martie – 5 aprilie 2026

Marte-Saturn este o diadă care aduce schimbări fundamentale în viața ta. Încă te simți legată emoțional de anumite persoane și asta va face destul de dificilă luarea anumitor decizii. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 30 martie – 5 aprilie 2026

Zilele acestei săptămâni vor fi extenuante din punct de vedere emoțional. Ai senzația că te afli într-o continuă luptă pentru notorietate. Acțiunile tale sunt puse sub semnul întrebării. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 30 martie – 5 aprilie 2026

Îi rănești cu ușurință chiar și pe cei dragi. Un astfel de comportament arată, de fapt, că te simți rănită la rândul tău. Fă o mică introspecție pentru a înțelege exact ce se întâmplă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 30 martie – 5 aprilie 2026

Acum poți da un nou sens „fericirii în doi”. Te simți apropiată de persoana iubită și tot ceea ce faci te ajută să crezi că lucrurile se vor regla între voi. Agitația de la birou este de necontenit. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 30 martie – 5 aprilie 2026

Jupiter va crea la nivel energetic toate condițiile necesare pentru ca relația ta să treacă prin schimbări pozitive. Tot ceea ce se va întâmpla te va ajuta să te simți împlinită. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 30 martie – 5 aprilie 2026

Nu vorbi prea mult despre planuri de viitor, decizii, dorința de schimbare sau orice alt lucru care presupune determinare și acțiune. Focusul tău trebuie să fie pe acțiune. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

