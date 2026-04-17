Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 20-26 aprilie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 20-26 aprilie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 20-26 aprilie 2026

Atunci când demersurile în împlinirea visurilor întâmpină dificultăți sau pierdici, încrederea în propriile abilități sau capacități este de fapt cea care te ghidează. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 20-26 aprilie 2026

Natura evenimentelor din această săptămână te va scoate destul de mult din zona de confort. Abilitatea de a te racorda mereu la imprevizibil este cea care te ajută să dai sens lucrurilor din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 20-26 aprilie 2026

Anumite relații din viața ta nu sunt ceea ce ai tu nevoie. Acum privești cu mult mai multă asumare ceea ce se întâmplă în jurul tău și reușești să înțelegi care este sensul anumitor evenimente. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 20-26 aprilie 2026

Atunci când îți dorești doar apreciere de la cei din jur, și comportamentul tău devine unul alunecos și exuberant. Este posibil ca acesta să fie un subiect de bârfă pentru multe persoane care nu reușesc să te înțeleagă. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 20-26 aprilie 2026

Nu este doar despre a menține relațiile cu cei din jur, ci și despre a înțelege de ce ai nevoie de aceste relații. Se întâmplă multe lucruri pe care nu le poți controla. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 20-26 aprilie 2026

Nu te lași contrariată de cei din jur pentru că ai nevoie să crezi că deții mereu controlul. Natura ta defensivă te va face să acționezi fără niciun sens. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 20-26 aprilie 2026

Nu lași loc de compromisuri deoarece nu îți mai dorești compromisuri. Ai nevoie de relații autentice și de persoane pe care te poți baza cu adevărat. Este important să clarifici acest lucru. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 20-26 aprilie 2026

Dacă te simți cu adevărat în plus în anumite contexte sociale, vei intra într-o profundă introspecție care te va ajuta să afli răspunsuri interesante despre tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 20-26 aprilie 2026

Indulgența astrelor în ceea ce te privește nu va putea trece neobservată. Te zbați pentru a menține o anumită conduită, chiar dacă știi că nimic din ceea ce trăiești nu este ceea ce ți se potrivește. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 20-26 aprilie 2026

A sta deoparte în anumite relații presupune multă asumare și cunoaștere de sine. Deși susții că îți este ușor să faci asta, sunt multe situații limită în care te vei lăsa condusă de ceea ce simți. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 20-26 aprilie 2026

Ca la fiecare început de săptămână, așterni pe hârtie gânduri și emoții despre tot ceea ce ai în zilele ce au trecut. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 20-26 aprilie 2026

Investești mult în dezvoltarea personală deoarece acesta este unul din obiectivele propuse pentru perioada aceasta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

