Josh Duhamel și Audra Mari așteaptă al doilea copil: „O fetiță se va alătura poveștii noastre”

Actorul Josh Duhamel și soția sa, Audra Mari, își măresc familia.

Josh Duhamel și Audra Mari vor mai avea un copil

Audra Mari, fosta Miss World America în vârstă de 32 de ani, a anunțat pe rețelele sociale că este însărcinată cu al doilea copil al său și al actorului din serialul Ransom Canyon, în vârstă de 53 de ani.

„Adăugăm o fetiță în povestea noastră… Abia așteptăm să te cunoaștem”, a scris Audra Mari în descrierea unei postări pe Instagram, care include mai multe fotografii alb-negru în care își arată burtica de gravidă.

În prima imagine, Audra Mari apare așezată pe pat, cu picioarele încrucișate, purtând o cămașă descheiată pe jumătate, care îi lasă la vedere abdomenul, în timp ce zâmbește către cameră. Într-o altă fotografie, ea radiază de fericire în timp ce își privește burtica și o mângâie cu grijă.

Actorul cunoscut din filmul Transformers și Audra Mari, care sunt căsătoriți din 2022, mai au împreună un băiețel, Shepherd Lawrence Duhamel, născut pe 11 ianuarie 2024.

Cei doi au anunțat venirea pe lume a micuțului o săptămână mai târziu, când au publicat pe Instagram o fotografie alb-negru cu piciorușele nou-născutului. În descriere au scris numele și data nașterii, alături de un emoji cu inimă albă.

Detalii despre viața de părinte

Josh Duhamel mai este tatăl unui băiat, Axl Jack Duhamel, în vârstă de 12 ani, pe care îl are din căsnicia anterioară cu artista Fergie.

În august 2025, actorul din filmul Life As We Know It a vorbit într-un interviu pentru revista People despre cum este să fie tată pentru doi băieți și a dezvăluit dacă își dorește sau nu și o fiică.

„Pur și simplu îmi place enorm să fiu tată. Iubesc fiecare etapă prin care trec copiii”, a spus actorul.

La acel moment, viitorul tată a trei copii a recunoscut că cei doi fii ai săi sunt foarte diferiți unul de celălalt și fiecare are propria personalitate.

„Tatăl soției mele este un mare pasionat de mașini și colecționar, iar cred că Shepherd seamănă foarte mult cu bunicul lui”, a declarat Duhamel pentru People. „Pur și simplu iubește mașinile… și tot ce vrea să facă este să se urce la volan și să se prefacă că conduce. Chiar și dacă este doar o tricicletă, vrea să se urce pe ea și să se prefacă că șofează.”

În schimb, Axl „nu este chiar atât de interesat” de mașini, potrivit tatălui său celebru, care a spus că fiul său cel mare este pasionat mai degrabă de sport.

„Pe el îl interesează mai mult statisticile din fotbal și baschet”, a continuat actorul. „Dar asta este frumusețea geneticii. Fiecare copil vine pe lume puțin diferit.”

La finalul interviului, Josh Duhamel a avut numai cuvinte de laudă pentru soția sa, despre care a spus că este „o mamă extraordinară”.

„Este un model foarte bun, iar sper că vom mai avea încă un copil. Poate o fată, poate încă un băiat. Vom vedea”, a spus actorul.

Foto: Profimedia

