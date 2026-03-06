Josh Duhamel și Audra Mari așteaptă al doilea copil: „O fetiță se va alătura poveștii noastre”

Josh Duhamel și Audra Mari așteaptă al doilea copil.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Josh Duhamel și Audra Mari așteaptă al doilea copil: "O fetiță se va alătura poveștii noastre"

Actorul Josh Duhamel și soția sa, Audra Mari, își măresc familia.

Josh Duhamel și Audra Mari vor mai avea un copil

Audra Mari, fosta Miss World America în vârstă de 32 de ani, a anunțat pe rețelele sociale că este însărcinată cu al doilea copil al său și al actorului din serialul Ransom Canyon, în vârstă de 53 de ani.

„Adăugăm o fetiță în povestea noastră… Abia așteptăm să te cunoaștem”, a scris Audra Mari în descrierea unei postări pe Instagram, care include mai multe fotografii alb-negru în care își arată burtica de gravidă.

În prima imagine, Audra Mari apare așezată pe pat, cu picioarele încrucișate, purtând o cămașă descheiată pe jumătate, care îi lasă la vedere abdomenul, în timp ce zâmbește către cameră. Într-o altă fotografie, ea radiază de fericire în timp ce își privește burtica și o mângâie cu grijă.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A post shared by Audra Duhamel (@audramari)

Actorul cunoscut din filmul Transformers și Audra Mari, care sunt căsătoriți din 2022, mai au împreună un băiețel, Shepherd Lawrence Duhamel, născut pe 11 ianuarie 2024.

Cei doi au anunțat venirea pe lume a micuțului o săptămână mai târziu, când au publicat pe Instagram o fotografie alb-negru cu piciorușele nou-născutului. În descriere au scris numele și data nașterii, alături de un emoji cu inimă albă.

Detalii despre viața de părinte

Josh Duhamel mai este tatăl unui băiat, Axl Jack Duhamel, în vârstă de 12 ani, pe care îl are din căsnicia anterioară cu artista Fergie.

În august 2025, actorul din filmul Life As We Know It a vorbit într-un interviu pentru revista People despre cum este să fie tată pentru doi băieți și a dezvăluit dacă își dorește sau nu și o fiică.

„Pur și simplu îmi place enorm să fiu tată. Iubesc fiecare etapă prin care trec copiii”, a spus actorul.

La acel moment, viitorul tată a trei copii a recunoscut că cei doi fii ai săi sunt foarte diferiți unul de celălalt și fiecare are propria personalitate.

„Tatăl soției mele este un mare pasionat de mașini și colecționar, iar cred că Shepherd seamănă foarte mult cu bunicul lui”, a declarat Duhamel pentru People. „Pur și simplu iubește mașinile… și tot ce vrea să facă este să se urce la volan și să se prefacă că conduce. Chiar și dacă este doar o tricicletă, vrea să se urce pe ea și să se prefacă că șofează.”

În schimb, Axl „nu este chiar atât de interesat” de mașini, potrivit tatălui său celebru, care a spus că fiul său cel mare este pasionat mai degrabă de sport.

„Pe el îl interesează mai mult statisticile din fotbal și baschet”, a continuat actorul. „Dar asta este frumusețea geneticii. Fiecare copil vine pe lume puțin diferit.”

La finalul interviului, Josh Duhamel a avut numai cuvinte de laudă pentru soția sa, despre care a spus că este „o mamă extraordinară”.

„Este un model foarte bun, iar sper că vom mai avea încă un copil. Poate o fată, poate încă un băiat. Vom vedea”, a spus actorul.

Citește și:
George și Amal Clooney, decizie importantă pentru familia lor. De ce a decis celebrul cuplu să părăsească SUA

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Raftul Roz - Pachet 5 volume Raftul Roz - Pachet 5 volume 335.7 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Oare ţi-am spus vreodată? Oare ţi-am spus vreodată? 65 RON Cumpără acum
21 de femei din Roma Antică 21 de femei din Roma Antică 70 RON Cumpără acum
Sânii. Ghid pentru purtătoare Sânii. Ghid pentru purtătoare 79 RON Cumpără acum
Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor Biblia corpului feminin: o perspectivă revoluţionară în sănătatea femeilor 70 RON Cumpără acum
Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană Eva. Cum a condus corpul feminin 200 de milioane de ani de evoluţie umană 89 RON Cumpără acum

Recomandari
Kate Middleton dezvăluie cum gestionează "conversațiile dificile" cu cei trei copii ai săi: "Este o modalitate foarte bună..."
People
Kate Middleton dezvăluie cum gestionează "conversațiile dificile" cu cei trei copii ai săi: "Este o modalitate foarte bună..."
Adela Popescu, copleșită de emoții datorită scrisorii fiului ei: "Dragă mamă, te iubesc mai mult decât îți poți imagina"
People
Adela Popescu, copleșită de emoții datorită scrisorii fiului ei: "Dragă mamă, te iubesc mai mult decât îți poți imagina"
Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii. Ce provocări întâmpină: "Cu greu ne împărțim"
People
Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii. Ce provocări întâmpină: "Cu greu ne împărțim"
Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York
People
Relația dintre Jennifer Aniston și Jim Curtis devine tot mai serioasă. Cum au fost surprinși cei doi în New York
Laura Cosoi, confesiuni sincere despre accidentul rutier pe care l-a suferit: "Nu puteam să vorbesc"
People
Laura Cosoi, confesiuni sincere despre accidentul rutier pe care l-a suferit: "Nu puteam să vorbesc"
Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi
People
Emma Watson, surprinsă în ipostaze romantice alături de antreprenorul Gonzalo Hevia Baillères. Noi detalii despre relația celor doi
Libertatea
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Decizia luată de Bianca Drăgușanu în privința apartamentului din Dubai: „Poate să treacă bombele pe la urechile mele, că nu mă sperie nimic”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Primele imagini de pe patul de spital cu actorul Cosmin Seleși: „Urmărim cum evoluează lucrurile”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Daciana Sârbu o acuză și ea pe Oana Țoiu că nu i-a lăsat fiica să plece din Oman: „A sunat și a spus că nu dă bine să fie copilul în avion”
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Fiica Andreei Berecleanu, în tandrețuri cu un bărbat mai în vârstă. Cum a fost surprinsă Eva Zaharescu după o noapte în club
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
După dispariția de pe Instagram, Megan Fox își etalează formele în imagini incendiare. La aproape 40 de ani, vedeta nu se abține
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce fiica lui Victor Ponta a rămas blocată în Emiratele Arabe. Ce a declarat președintele
La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan
La cine vor rămâne copiii după finalizarea divorțului dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs. Ce a declarat Răzvan
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Irina Ponta a ajuns în România! Alături de cine a fost văzută adolescenta pe aeroportul din Dubai
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
Cosmin Seleși a fost internat în spital: „Medicii sunt rezervați în privința evoluției, dar urmez un tratament”. Ce a pățit prezentatorul TV
catine.ro
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
S-au căsătorit în mare secret și duc o viață cât mai ferită de lumina reflectoarelor. Cine este cuplul de la Hollywood care a ales să se iubească în liniște
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Mai multe din people
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
Adrian Nartea, mesaj special pentru fiica sa. Petra și-a sărbătorit ziua de naștere: "Înțelepciunea ta de om mare"
People

Adrian Nartea a transmis un mesaj special de ziua fiicei sale, Petra.

+ Mai multe
David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul
David și Victoria Beckham, criticați din nou de fiul lor, Brooklyn. Care este motivul
People

Brooklyn Beckham ar fi dezamăgit din cauza postărilor făcute de părinții lui pe Instagram de ziua sa de naștere.

+ Mai multe
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
Ce lecții importante a învățat Andreea Bănică până la vârsta de 40 de ani: "Nu trebuie să fii perfectă ca să fii frumoasă"
People

Andreea Bănică a dezvăluit de lucruri a învățat până în prezent.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC