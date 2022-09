Josh Duhamel și Audra Mari s-au căsătorit în acest weekend. Ceremonia a avut loc în orașul natal al lui Mari, Fargo. După ce și-au unit destinele în cadrul bisericii Olivet Lutheran Church, cei doi au fost văzuți într-un Cadillac roșu decapotabil de epocă.

Duhamel și Mari sunt împreună din 2019, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni. În luna ianuarie a acestui an, Josh a cerut-o de soție pe Audra într-un mod inedit. Actorul a scris marea întrebarea pe un bilețel pe care l-a strecurat într-o sticlă. Mari a găsit mesajul pe plajă și a acceptat fără să stea pe gânduri propunerea lui Josh.

În trecut, actorul a fost căsătorit timp de opt ani cu artista Fergie, alături de care are și un băiețel, Axl, în vârstă de nouă ani.

„Suntem prieteni extraordinari, ne iubim foarte mult, însă s-a ajuns în punctul în care lucrurile erau cam ciudate”, a completat cântăreața. „Nu există un moment perfect, așa că am decis să facem acest pas. Am vrut să discutăm despre acest aspect în privat și am ajuns la un acord benefic pentru Axl”.