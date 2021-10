Celebritățile care au vorbit public despre infidelitățile partenerilor

Unele dintre vedetele pe care astăzi le îndrăgim au fost înșelate, iar scandalurile de infidelitate în care fără își dorească neapărat au fost implicate au stârnit multe dezbateri. Celebritățile de mai jos au ales să vorbească public și cât se poate de deschis despre aceste experiențe din care putem învăța și noi o lecție:

Eric Benét a înșelat-o pe Halle Berry

Halle Berry și compozitorul Eric Benét au fost căsătoriți între 2001 și 2005. Actrița a aflat dintr-un tabloid că acesta a înșelat-o. Abia după o serie de amenințări la adresa publicației, care ar fi făcut publice informații false, Benét a recunoscut că a fost infidel. În ceea ce privește această experiență prin care a trecut, Halle Berry a spus: „Am învățat să recunosc un semnal de alarmă în cuplu. Când m-am uitat la relația noastră, am văzut semnele. Dar am vrut această relație, l-am iubit atât de mult pe acest bărbat”, declara Halle Berry pentru Oprah.

Tony Parker a înșelat-o pe Eva Longoria

Eva Longoria și Tony Parker s-au căsătorit în iulie 2007 în Paris. Trei ani mai târziu, actrița depunea actele de divorț și a inovcat „diferențele ireconciliabile” ca fiind cauza separării lor. Au apărut speculații conform cărora Tony Parker a fost a înșelat-o pe Eva Longoria. Vedeta a vorbit deschis despre infidelitatea fostul ei partener. „Societatea crede în general că este ceva în neregulă cu femeia. Dacă a înșelat-o sigur nu l-a satisfăcut sexual. De ce trebuie să aibă legătură cu mine faptul că m-a înșelat?”, spunea ea într-un interviu pentru Lifetime.

Jesse James a înșelat-o pe Sandra Bullock

Sandra Bullock și Jesse James s-au căsătorit în 2005, însă au divorțat în 2010, după ce mai multe femei au dezvăluit că au avut relații cu James pe parcursul căsniciei lor. Actrița a aflat că a fost înșelată la scurt timp după ce a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în urma performanței din The Blind Side. În timpul acestui scandal de infidelitate, cei doi încercau să adopte un copil. „Sunt exact acolo unde îmi doresc. Nu mă gândesc la ceea ce a fost. Sunt recunoscătoare pentru ceea ce am”, povestea actrița pentru Vogue.

Jude Law a înșelat-o pe Sienna Miller

Sienna Miller și Jude Law s-au logodit în 2004. După ce actorul a recunoscut că și-a înșelat logodnica cu bona copiilor săi, s-au despărțit. La mai bine de 10 de ani de la scandalul de infidelitate, actrița a povestit într-un interviu pentru The Daily Beast că a fost șocată când a aflat de aventura actorului. „A fost unul dintre cele mai dificile momente pe care l-am experimentat vreodată, însă sper să nu mai trec prin așa ceva. Eram în stare de şoc. Mi-a fost foarte greu să mă concentrez la munca mea.”

Ben Affleck a înșelat-o pe Jennifer Garner

Deși formau unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, Ben Affleck și Jennifer Garner anunțau în 2015 despărțirea. După ce au divorțat, s-a zvonit că actorul și-ar fi înșelat soția cu bona copiilor lor. Actrița a declarat că atunci când au vorbit despre separare, nu știa că actorul a fost infidel. „Noi eram separați cu luni bune înainte ca eu să aflu despre dădacă. Ea nu a avut nimic de-a face cu decizia noastră de a divorța. Ea nu a făcut parte din această ecuație”, povestea Jennifer Garner pentru Vanity Fair.

Meg Ryan și Dennis Quaid s-au înșelat reciproc

Meg Ryan și Dennis Quaid s-au căsătorit în 1991, iar în 2000 s-au despărțit. Presa de la acea vreme specula că motivul despărțirii are legătură cu relația actriței cu actorul Russell Crowe. Meg Ryan a dezvăluit mai târziu că și Dennis Quaid a fost infidel în căsnicia lor înainte de relația cu Russell Crowe. „Acea poveste nu a fost spusă niciodată aşa cum trebuie, cu toate faţetele şi nuanţele ei. Dennis îmi fusese multă vreme infidel şi a fost dureros pentru mine. Am aflat mai multe abia după ce am divorţat”, a spus Meg Ryan pentru InStyle.

Fergie a fost înșelată de Josh Duhamel

La nouă luni după ce Fergie și Josh Duhamel s-au căsătorit, au existat mai multe zvonuri conform cărora ar avea o aventură. El a negat acea relație, iar Fergie a declarat ulterior că au încercat să treacă peste și au apelat și la terapie de cuplu. „Când treci prin momente dificile, acele clipe te fac mai puternic. Comunicarea este cel mai important lucru”, spunea Fergie într-un interviu cu Oprah. În 2017, după opt ani de căsătorie, s-au despărțit.

Gwen Stefani a fost înșelată de Gavin Rossdale

Gwen Stefani și Gavin Rossdale anunțau în 2015 că pun capăt căsătoriei lor care a durat 13 ani. Artista a divorțat de soțul ei după ce a descoperit că avea o relație cu bona copiilor lor. „Timp de 7-8 luni am încercat să îmi dau seama de acest secret. Tot ce mi-am dorit toată viața a fost să am copii, să fiu căsătorită”, a declarat Gwen Stefani pentru Harper’s Bazaar.

Jay-Z a înșelat-o pe Beyoncé

Jay-Z a recunoscut în piesa „4:44” că a înșelat-o pe Beyoncé. Într-un eseu pentru Vogue, artista a vorbit sincer despre infidelitatea soțului. „Am trecut prin trădări. Am avut dezamăgiri în afaceri, precum și în viața personală și toate m-au făcut să mă simt neglijată, pierdută și vulnerabilă.”

Jennifer Lopez

Chiar dacă a preferat să nu dea nume, Jennifer Lopez tot a fost sinceră și a mărturisit că a fost înșelată într-o relație. „Este vorba despre a realiza că nu e despre tine. Când cineva te înșală, e vorba despre el, neajunsurile lui”, spunea pentru Glamour UK.

Citește și:

Celebritățile care au decis să își țină copiii departe de lumina reflectoarelor

Foto: Profimedia, Hepta, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro