Nicolas Cage și Riko Shibata au devenit părinți. Soția actorului a născut o fetiță

Nicolas Cage și soția sa, Riko Shibata , în vârstă de 27 de ani, au devenit părinți. Fiica lor, August Francesca Coppola Cage, s-a născut miercuri, 7 septembrie. Este primul copil al lui Riko și al treilea al lui Cage. Actorul mai are doi băieți, pe Kal-El, în vârstă de 16 ani, și Weston, în vârstă de 31 de ani, din relații anterioare.

Nicolas Cage și Riko Shibata au devenit părinții unei fetițe

În ianuarie, PEOPLE a confirmat în exclusivitate că cei doi așteaptă primul lor copil împreună. „Viitorii părinți sunt încântați!”, a declarat atunci un reprezentant. Venirea pe lume a lui August Francesca a fost confirmată de un apropiat al cuplului.

„Nicolas și Riko sunt fericiți să anunțe nașterea fiicei lor. Mama și fiica se simt bine”, a declarat reprezentantul lor pentru PEOPLE.

Nicolas Cage a anunțat în aprilie că va avea o fetiță în timp ce promova The Unbearable Weight of Massive Talent la The Kelly Clarkson Show: „Voi anunța o veste mare pentru toată lumea”, a spus el. „Voi avea o fetiță.” La începutul acestui an, starul a declarat pentru Access Hollywood că este „extrem de încântat” să fie din nou tată.

„Băieții mei au crescut cu toții, iar mie îmi lipsește să merg la magazinul de jucării. Mi-e dor să cânt cântece de adormit și să mă legăn în balansoar. Abia aștept să mă întorc la asta”, a spus el.

Nicolas Cage s-a căsătorit cu Riko Shibata în cadrul unei „ceremonii discrete și intime la hotelul Wynn din Las Vegas” pe 16 februarie anul trecut, onorând ziua de naștere a regretatului său tată. La cinci luni de când s-au căsătorit, actorul și soția lui au apărut pentru prima dată împreună pe covorul roșu la premiera peliculei Pig, eveniment care a avut loc în Los Angeles. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unor prieteni comuni din Japonia, în timp ce Cage lucra la filmul Prisoners of the Ghostland.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro