Nicolas Cage și soția lui cu 30 de ani mai tânără, Riko Shibata, apariție inedită pe coperta unei reviste

Nicolas Cage și soția sa, Riko Shibata, s-au căsătorit pe 16 februarie, în Las Vegas, și, acum, își arată dragostea în reviste.

Cuplul a pozat pentru coperta revistei Flaunt, amândoi îmbrăcați în ținute Tom Ford. Imaginile sunt realizate de Noah Dillon, și o mare parte din ședința foto a avut loc în deșertul Mojave, la 47 de grade.

Cei doi au continuat să fie destul de discreți privind detaliile relației lor și în interviul pe care l-au acordat cu această ocazie. Cage a spus că a întâlnit-o pe Shibata prin intermediul unor prieteni comuni din Japonia, în timp ce lucra la filmul lui Sion Sono, Prizonierii din Ghostland.

Actorul american a ținut să sublinieze că nu s-a căsătorit cu Riko din vreo fantezie pentru femeia asiatică pe care o vedem în filme precum The Teahouse of the August Moon cu Marlon Brando. „Aceia nu suntem eu și Riko – ea să îmi dea cafea, să mă aștepte cu vreun fel de servitudine. Și nu asta a fost, de altfel, experiența mea cu alte femei asiatice, în străinătate sau aici.”

Riko Shibata are 27 de ani și este, de asemenea, actriță. Prima ei apariție pe covorul roșu împreună cu Cage a fost în iulie, la premiera filmului Cage Pig. Ea este a cincea soție a actorului în vârstă de 57 de ani. Acesta a mai fost căsătorit cu Patricia Arquette, Lisa Marie Presley, Erika Koike și Alice Kim, cu care are un băiat de 16 ani.

Cage a povestit la o emisiune radio că el și Shibata s-au logodit via Face Time, din cauza pandemiei de coronavirus, care i-a obligat să stea despărțiți șase luni. Inelul de logodnă a fost și el cu totul ieșit din comun. „I-am luat un inel de logodnă cu diamant negru”, a povestit Cage. „Culoarea ei preferată este negru, așa că și-a dorit aur negru și diamant negru. L-am personalizat și comandat și i l-am trimis [prin] FedEx.”

Foto: PR

